Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – czy obejmie dzieci powyżej 8 lat?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obecnie nie obejmuje dzieci powyżej 8 roku życia. Czy w związku z nauczaniem zdalnym rząd zamierza to zmienić? Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Do kiedy można go uzyskać?