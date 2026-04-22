Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Masz smartfon lub komputer? Sprawdź, czy musisz płacić abonament RTV w 2026 roku

Masz smartfon lub komputer? Sprawdź, czy musisz płacić abonament RTV w 2026 roku

22 kwietnia 2026, 16:10
[Data aktualizacji 24 kwietnia 2026, 09:18]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
smartfon, telefon, komputer
Masz smartfon lub komputer? Sprawdź, czy musisz płacić abonament RTV w 2026 roku
Shutterstock

Przez lata abonament RTV kojarzył się wyłącznie z posiadaniem tradycyjnego telewizora lub radioodbiornika. Jednak w 2026 roku sytuacja prawna uległa drastycznej zmianie, a wszystko za sprawą przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z nową interpretacją przepisów, każde urządzenie techniczne zdolne do natychmiastowego odbioru programu - w tym laptop, tablet czy smartfon - spełnia ustawową definicję odbiornika. To oznacza, że Poczta Polska zyskała potężne narzędzie do egzekwowania opłat od milionów użytkowników elektroniki, którzy do tej pory czuli się zwolnieni z tego obowiązku.

Przełomowy wyrok NSA. Smartfon to teraz odbiornik telewizyjny

Fundamentem zmian jest wyrok NSA o sygnaturze akt II GSK 94/20, który jednoznacznie wskazuje, że dla powstania obowiązku płatności nie liczy się nazwa urządzenia, lecz jego funkcja. Jeśli komputer lub telefon umożliwia oglądanie telewizji lub słuchanie radia, bez względu na to, czy sygnał pochodzi z anteny, czy z internetu, podlega on obowiązkowej rejestracji. Poczta Polska na swojej oficjalnej stronie wprost powołuje się na to orzeczenie, co sugeruje zaostrzenie kontroli w gospodarstwach domowych i firmach. W 2026 roku kontrolerzy nie muszą już szukać kabla antenowego - wystarczy obecność sprawnego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku? Stawki za komputer i telefon

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła stawki na rok 2026, które są odczuwalnie wyższe niż w latach ubiegłych. Miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny (lub zestaw telewizyjno-radiowy) wynosi obecnie 30,50 zł. W przypadku samego radia jest to 9,50 zł. Ponieważ komputer i smartfon pozwalają na odbiór zarówno wizji, jak i fonii, przyjmuje się dla nich wyższą stawkę. W skali roku oznacza to wydatek rzędu 366 zł. Choć instytucje takie jak KRRiT i Poczta Polska przerzucają się odpowiedzialnością za doprecyzowanie przepisów, dla obywatela brak jasnych wytycznych oznacza ryzyko - najbezpieczniejszym, choć najdroższym rozwiązaniem, jest opłacanie pełnej stawki telewizyjnej za każde urządzenie typu all-in-one.

Abonament RTV - aktualne stawki i zasady płatności

Wpłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwietniu 2026 roku pozostaje jednym z podstawowych obowiązków właścicieli odbiorników, choć w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się zapowiedzi reformy tego systemu. Obecnie obowiązujące stawki wynoszą 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor, przy czym ustawodawca przewidział szereg zniżek dla osób decydujących się na opłacenie abonamentu z góry za dłuższy okres. Warto pamiętać, że termin płatności za bieżący miesiąc mija 25 kwietnia. Z opłat zwolnione są wybrane grupy społeczne, w tym seniorzy powyżej 75. roku życia, osoby z pierwszą grupą inwalidzką oraz kombatanci, jednak w większości przypadków (poza osobami 75+) wymagane jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej, aby uzyskać ustawowe zwolnienie.

Surowe kary za brak opłat i brak rejestracji odbiornika

Brak terminowego uregulowania opłat lub całkowite unikanie rejestracji odbiornika wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi, które w 2026 roku uległy waloryzacji. W przypadku kontroli i stwierdzenia posiadania niezarejestrowanego urządzenia, na właściciela nakładana jest kara stanowiąca 30-krotność miesięcznej opłaty, co oznacza wydatek rzędu 915 zł za telewizor. Do tego dochodzi konieczność uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami. Poczta Polska ma prawo do przeprowadzania kontroli, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który ściągnie należność np. z nadpłaty podatku. Warto więc sprawdzić swoją sytuację prawną, zanim kontroler zapuka do drzwi i zapyta o urządzenia mobilne. Ponadto, w przypadku zaległości w płatnościach za już zarejestrowany sprzęt, Poczta Polska może naliczać odsetki za zwłokę, a w ostateczności egzekwować należność na drodze postępowania administracyjnego poprzez urząd skarbowy. Ściąganie długu odbywa się wówczas bezpośrednio z nadpłaty podatku dochodowego, emerytury lub pensji dłużnika, co czyni unikanie tego obowiązku wyjątkowo ryzykownym i nieopłacalnym.

Jedna opłata na gospodarstwo domowe. Czy musisz płacić za każdy telefon?

Dla osób prywatnych przepisy przewidują istotne ułatwienie: niezależnie od liczby posiadanych w domu odbiorników (telewizorów, laptopów, smartfonów), uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową na całe gospodarstwo domowe. Jeśli więc płacisz już abonament za telewizor, nie musisz dodatkowo dopłacać za komputer czy telefon. Problem pojawia się jednak w przypadku osób, które zrezygnowały z telewizji na rzecz streamingu i wyrejestrowały odbiorniki. W świetle wyroku NSA ich smartfon "stał się" telewizorem, co rodzi obowiązek ponownej rejestracji i płatności. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja przedsiębiorców - w ich przypadku opłata jest zazwyczaj naliczana od każdego urządzenia z osobna, co przy flocie laptopów służbowych może oznaczać gigantyczne koszty.

Zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2026 roku nie dotyczy znacznej grupy obywateli, co wynika z chęci odciążenia osób w trudniejszej sytuacji życiowej lub materialnej. Ustawowe zwolnienie obejmuje przede wszystkim seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia, a także osoby po 60. roku życia z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Na liście uprawnionych znajdują się również osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni oraz osoby pobierające zasiłki przedemerytalne lub stale korzystające z pomocy społecznej. Należy jednak pamiętać, że poza osobami najstarszymi, większość uprawnionych musi dopełnić formalności w placówce Poczty Polskiej, przedstawiając dokumenty potwierdzające prawo do ulgi, aby uniknąć naliczania opłat.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy naprawdę muszę płacić za laptopa, skoro nie mam w domu telewizora? Tak, zgodnie z wyrokiem NSA komputer z dostępem do internetu spełnia wymogi odbiornika telewizyjnego. Jeśli nie masz innego zarejestrowanego urządzenia w gospodarstwie domowym, powinieneś zarejestrować laptopa i płacić 30,50 zł miesięcznie.
  2. Ile wynosi kara za brak abonamentu RTV w 2026 roku? Kara za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego (w tym komputera/smartfona) wynosi 915 zł. W przypadku samego radia kara to 285 zł.
  3. Czy mogę dostać zniżkę za zapłacenie z góry za cały rok? Tak, Poczta Polska przewiduje zniżki przy opłaceniu abonamentu za okres dłuższy niż miesiąc. Przy wpłacie za cały rok z góry (do 25 stycznia) można liczyć na 10 proc. bonifikaty.
  4. Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku? Zwolnienie przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia (automatycznie), osobom z I grupą inwalidzką, kombatantom oraz seniorom po 60. roku życia z niską emeryturą (poniżej określonego progu dochodowego).
  5. Jak zarejestrować smartfon lub komputer jako odbiornik? Rejestracji można dokonać w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub przez stronę internetową operatora. Po zgłoszeniu otrzymasz numer identyfikacyjny użytkownika, który należy podawać przy dokonywaniu wpłat.

Źródło: INFOR
