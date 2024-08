„Pies emeryt”. Co się dzieje ze zwierzętami po służbie?

„Psy służbowe po przejściu na emeryturę pozostają na utrzymaniu kierownika jednostki organizacyjnej, do której były przydzielone. Pierwszeństwo opieki nad psem służbowym mają dotychczasowi opiekunowie” - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.

Psy w służbach mundurowych

O sytuację zwierząt zatrudnionych w służbach mundurowych pytała posłanka Monika Pawłowska. Jak podkreśla posłanka, zwierzęta pełnią służbę w takich jednostkach jak: Policja, zakład karny i areszt śledczy, straż miejska, straż pożarna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Wojsko Polskie. Ich zadania są równie ważne co ludzi. Swoją interpelację skierowała do MSWiA, MON i MS.

Jak jest w Służbie Więziennej?

Z informacji podanych przez resort sprawiedliwości wynika, iż w 2023 r. liczba psów służbowych patrolowo-obronnych i służbowych specjalnych w Służbie Więziennej wynosiła:

psy służbowe patrolowo-obronne – 26 w 15 jednostkach penitencjarnych;

psy służbowe specjalne – 99 w 74 jednostkach penitencjarnych.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację psy służbowe patrolowo-obronne wykorzystywane są w codziennej służbie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej:

do patrolowania z przewodnikiem terenu jednostki w porze nocnej oraz dziennej;

jako zabezpieczenie ochronne w postaci obecności przewodnika z psem w czasie otwierania jednostki lub cel mieszkalnych w porze nocnej i dziennej;

do udziału w służbie konwojowej;

do patrolowania terenu hal produkcyjnych wewnątrz jednostki, gdzie pracują osadzeni.

Psy służbowe specjalne są wykorzystywane na co dzień do kontroli:

pojazdów wjeżdżających na teren jednostki;

osób wchodzących na teren jednostki;

cel, pomieszczeń oraz miejsc pracy skazanych;

sal widzeń, magazynów, szatni;

korespondencji, paczek i listów;

a także w szerokim zakresie współpracy z innymi służbami (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna) w realizacji ich zadań.

Co dzieje się ze zwierzętami, które przechodzą na emeryturę?

Jak poinformowała wiceminister Maria Ejchart w latach 2022-2023 w Służbie Więziennej nie miały miejsca sytuacje, by podczas realizacji zadania „zmarł pies” służbowy specjalny czy patrolowo - obronny.

„Psy służbowe po przejściu na emeryturę pozostają na utrzymaniu kierownika jednostki organizacyjnej, do której były przydzielone. Pierwszeństwo opieki nad psem służbowym mają dotychczasowi opiekunowie. Do ich obowiązków należy zapewnienie racjonalnego żywienia i stałego dostępu do czystej i świeżej wody oraz codziennego ruchu, dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym, pielęgnacja i utrzymanie w czystości oraz zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych. Opiekun służbowego psa emeryta, otrzymuje dla niego wyżywienie w naturze lub równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotów kosztów wyżywienia, leczenia i pielęgnacji zwierzęcia. Największy procent „psów emerytów” (powyżej 98% z przekazanych psów) w momencie przejścia na emeryturę trafia do swoich przewodników. Pozostałe 2% trafia do osób związanych z przewodnikami. W przypadku braku możliwości wyłonienia opiekuna psa służbowego, komisja występuje z wnioskiem o pozostawienie psa służbowego w dotychczasowej jednostce organizacyjnej lub o przekazanie go do jednostki organizacyjnej wskazanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej” - czytamy w piśmie opublikowanym 6 sierpnia 2024 r.

Urlop przewodnika

„W czasie gdy opiekun psa przebywa na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub podróży służbowej psy służbowe znajdujące się na terenie jednostki mają zapewnioną opiekę przez osoby zastępujące opiekunów, które są odpowiednio przeszkolone w zakresie kontaktu z psem, tresury i wykonywania zadań służbowych z psami" - podano w odpowiedzi.

