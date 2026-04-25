Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » 5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać

5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać

25 kwietnia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
obligacje skarbowe, oprocentowanie obligacji, obligacje maj 2026, oszczędności, Skarb Państwa, inflacja, 800 plus, rodzinne obligacje
5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać
Ministerstwo Finansów utrzymuje atrakcyjne oprocentowanie obligacji skarbowych w maju 2026 roku. Najkorzystniejsze warunki – do 5,60% w pierwszym roku – mogą uzyskać rodziny z programu 800+. Ale nawet bez tego statusu możesz liczyć na nawet 5,35% rocznie bez ryzyka bankructwa banku. Która obligacja jest dla Ciebie najlepsza?

Oprocentowanie bez zmian – konkurencyjna oferta obligacji skarbowych utrzymana

Ministerstwo Finansów ogłosiło warunki majowej emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych. Główna informacja: oprocentowanie pozostaje na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie. To dobra wiadomość dla oszczędzających, którzy mogą kontynuować budowanie portfela obligacji na znanych i atrakcyjnych warunkach.

"W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy bez zmian na konkurencyjnym poziomie. Warto na bieżąco korzystać z naszej oferty, aby bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności" – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W czasach, gdy tradycyjne lokaty bankowe oferują coraz niższe odsetki, obligacje skarbowe stanowią bezpieczną alternatywę z gwarancją Skarbu Państwa. Nie ma ryzyka upadłości banku, nie ma ukrytych prowizji, a oprocentowanie – szczególnie w przypadku dłuższych terminów – pozostaje wyraźnie atrakcyjne.

Pełna paleta w ofercie: od 3 miesięcy do 12 lat

Majowa oferta obejmuje osiem typów obligacji o różnych terminach zapadalności i mechanizmach oprocentowania. Najciekawsze opcje to:

Obligacje zmienne (oparte o stopę NBP):

  • 1-roczne (ROR): 4,00% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,00%, odsetki co miesiąc,
  • 2-letnie (DOR): 4,15% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,15%, odsetki co miesiąc.

Obligacje indeksowane inflacją:

  • 4-letnie (COI): 4,75% w pierwszym roku, później inflacja + 1,50%,
  • 10-letnie (EDO): 5,35% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00%.

Obligacje rodzinne (dla beneficjentów programu Rodzina 800+):

  • 6-letnie (ROS): 5,00% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00%,
  • 12-letnie (ROD): 5,60% w pierwszym roku, później inflacja + 2,50%.

Dodatkowo dostępne są obligacje 3-miesięczne (2,00% rocznie) oraz 3-letnie stałoprocentowe (4,40% rocznie).

Jak wybrać obligację dla siebie? Sprawdź w czterech krokach

Kluczowe pytania, które powinieneś sobie zadać przed zakupem, można streścić w ten sposób:

  1. Na jak długo mogę zamrozić pieniądze? Jeśli możesz potrzebować środków w każdej chwili, wybierz krótkie terminy (3 miesiące, 1-2 lata). Obligacje można wykupić przed terminem, ale wiąże się to z utratą części odsetek.
  2. Czy chcę regularnych wpływów, czy jednorazowej wypłaty? Obligacje 1-roczne i 2-letnie płacą odsetki co miesiąc – to świetna opcja dla osób szukających regularnego dochodu pasywnego. Obligacje 4-letnie płacą raz w roku. Pozostałe kumulują odsetki i wypłacają je na koniec.
  3. Jakie mam oczekiwania co do inflacji? Jeśli spodziewasz się wzrostu inflacji, wybierz obligacje indeksowane inflacją (4-letnie, 10-letnie lub rodzinne). Jeśli uważasz, że inflacja będzie spadać, lepsze mogą być obligacje stałoprocentowe.
  4. Czy jestem beneficjentem programu 800+? Jeśli tak, obligacje rodzinne dają Ci przewagę – wyższą marżę niż w standardowej ofercie.
Przykład

Przykład: ile możesz zyskać?

Załóżmy, że masz 50 000 zł do zainwestowania na 10 lat i wybierasz obligacje 10-letnie EDO.

  • Rok 1: oprocentowanie 5,35% = 2 675 zł odsetek
  • Lata 2-10: przy założeniu średniej inflacji 3%, oprocentowanie około 5% rocznie (inflacja + marża 2,00%)
  • Kapitalizacja odsetek
  • Szacunkowa wartość całej inwestycji po 10 latach: około 83 500 zł
  • Zysk: około 33 500 zł

Dla porównania: lokata bankowa z oprocentowaniem 3,5% (minus podatek Belki) dałaby po 10 latach około 66 100 zł – o ponad 17 000 zł mniej.

Dodatkowy zysk przy zamianie już posiadanych obligacji

Osoby, których obligacje są wykupywane w maju, mogą skorzystać z automatycznej zamiany na nową emisję po preferencyjnej cenie 99,90 zł (zamiast standardowych 100 zł).

Drop podkreśla: "Oferta skarbowych obligacji detalicznych umożliwia naszym klientom zbudowanie i realizację indywidualnego planu oszczędzania dostosowanego do ich potrzeb. Gdy już zdecydowaliśmy, które obligacje najbardziej odpowiadają naszym potrzebom, wpłacamy należną kwotę i ulokowane w ten sposób oszczędności pracują realizując nasz indywidualny plan oszczędzania."

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe SP?

Zakup obligacji skarbowych przeważnie nie wymaga osobistej wizyty w banku. Dostępne są trzy główne kanały:

  1. Online (najwygodniej):
    1. Przez stronę obligacjeskarbowe.pl
    2. Przez strony banków: PKO BP i Pekao
    3. Przez aplikację mobilną PeoPay;
  3. Telefonicznie:
    1. PKO Bank Polski: 801 310 210
    2. Pekao S.A.: 22 591 22 00;
    3. Stacjonarnie:
  5. Oddziały PKO Banku Polskiego i Banku Pekao S.A.
Ważne

Uwaga: Obligacje rodzinne (6-letnie i 12-letnie) dostępne są wyłącznie w oddziałach stacjonarnych PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

Dla kogo obligacje są najlepszym wyborem?

Stabilne oprocentowanie, brak ryzyka, elastyczność wyboru terminu i mechanizmu oprocentowania – to argumenty przemawiające za obligacjami skarbowymi jako elementem zdywersyfikowanego portfela oszczędnościowego.

Szczególnie atrakcyjne są obligacje długoterminowe indeksowane inflacją oraz obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 800+. Te ostatnie oferują najwyższe marże w całej ofercie – nawet 2,50% ponad inflację w przypadku 12-letnich ROD.

Dla osób szukających bezpiecznego sposobu na ochronę oszczędności przed inflacją i jednocześnie uzyskanie realnego zysku, majowa oferta Ministerstwa Finansów pozostaje jedną z najlepszych opcji na polskim rynku dla bezpiecznego inwestowania.

Źródło: Ministerstwo Finansów

