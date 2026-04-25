5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać

Ministerstwo Finansów utrzymuje atrakcyjne oprocentowanie obligacji skarbowych w maju 2026 roku. Najkorzystniejsze warunki – do 5,60% w pierwszym roku – mogą uzyskać rodziny z programu 800+. Ale nawet bez tego statusu możesz liczyć na nawet 5,35% rocznie bez ryzyka bankructwa banku. Która obligacja jest dla Ciebie najlepsza?

Oprocentowanie bez zmian – konkurencyjna oferta obligacji skarbowych utrzymana

Ministerstwo Finansów ogłosiło warunki majowej emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych. Główna informacja: oprocentowanie pozostaje na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie. To dobra wiadomość dla oszczędzających, którzy mogą kontynuować budowanie portfela obligacji na znanych i atrakcyjnych warunkach.

REKLAMA

REKLAMA

"W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy bez zmian na konkurencyjnym poziomie. Warto na bieżąco korzystać z naszej oferty, aby bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności" – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W czasach, gdy tradycyjne lokaty bankowe oferują coraz niższe odsetki, obligacje skarbowe stanowią bezpieczną alternatywę z gwarancją Skarbu Państwa. Nie ma ryzyka upadłości banku, nie ma ukrytych prowizji, a oprocentowanie – szczególnie w przypadku dłuższych terminów – pozostaje wyraźnie atrakcyjne.

Pełna paleta w ofercie: od 3 miesięcy do 12 lat

Majowa oferta obejmuje osiem typów obligacji o różnych terminach zapadalności i mechanizmach oprocentowania. Najciekawsze opcje to:

REKLAMA

Obligacje zmienne (oparte o stopę NBP):

1-roczne (ROR): 4,00% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,00% , odsetki co miesiąc,

(ROR): w pierwszym miesiącu, później , odsetki co miesiąc, 2-letnie (DOR): 4,15% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,15%, odsetki co miesiąc.

Obligacje indeksowane inflacją:

4-letnie (COI): 4,75% w pierwszym roku, później inflacja + 1,50%,

(COI): w pierwszym roku, później 10-letnie (EDO): 5,35% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00%.

Obligacje rodzinne (dla beneficjentów programu Rodzina 800+):

6-letnie (ROS): 5,00% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00% ,

(ROS): w pierwszym roku, później , 12-letnie (ROD): 5,60% w pierwszym roku, później inflacja + 2,50%.

Dodatkowo dostępne są obligacje 3-miesięczne (2,00% rocznie) oraz 3-letnie stałoprocentowe (4,40% rocznie).

Jak wybrać obligację dla siebie? Sprawdź w czterech krokach

Kluczowe pytania, które powinieneś sobie zadać przed zakupem, można streścić w ten sposób:

Na jak długo mogę zamrozić pieniądze? Jeśli możesz potrzebować środków w każdej chwili, wybierz krótkie terminy (3 miesiące, 1-2 lata). Obligacje można wykupić przed terminem, ale wiąże się to z utratą części odsetek. Czy chcę regularnych wpływów, czy jednorazowej wypłaty? Obligacje 1-roczne i 2-letnie płacą odsetki co miesiąc – to świetna opcja dla osób szukających regularnego dochodu pasywnego. Obligacje 4-letnie płacą raz w roku. Pozostałe kumulują odsetki i wypłacają je na koniec. Jakie mam oczekiwania co do inflacji? Jeśli spodziewasz się wzrostu inflacji, wybierz obligacje indeksowane inflacją (4-letnie, 10-letnie lub rodzinne). Jeśli uważasz, że inflacja będzie spadać, lepsze mogą być obligacje stałoprocentowe. Czy jestem beneficjentem programu 800+? Jeśli tak, obligacje rodzinne dają Ci przewagę – wyższą marżę niż w standardowej ofercie.

Przykład Przykład: ile możesz zyskać? Załóżmy, że masz 50 000 zł do zainwestowania na 10 lat i wybierasz obligacje 10-letnie EDO. Rok 1: oprocentowanie 5,35% = 2 675 zł odsetek

= 2 675 zł odsetek Lata 2-10: przy założeniu średniej inflacji 3%, oprocentowanie około 5% rocznie (inflacja + marża 2,00%)

rocznie (inflacja + marża 2,00%) Kapitalizacja odsetek

Szacunkowa wartość całej inwestycji po 10 latach: około 83 500 zł

Zysk: około 33 500 zł Dla porównania: lokata bankowa z oprocentowaniem 3,5% (minus podatek Belki) dałaby po 10 latach około 66 100 zł – o ponad 17 000 zł mniej.

Dodatkowy zysk przy zamianie już posiadanych obligacji

Osoby, których obligacje są wykupywane w maju, mogą skorzystać z automatycznej zamiany na nową emisję po preferencyjnej cenie 99,90 zł (zamiast standardowych 100 zł).

Drop podkreśla: "Oferta skarbowych obligacji detalicznych umożliwia naszym klientom zbudowanie i realizację indywidualnego planu oszczędzania dostosowanego do ich potrzeb. Gdy już zdecydowaliśmy, które obligacje najbardziej odpowiadają naszym potrzebom, wpłacamy należną kwotę i ulokowane w ten sposób oszczędności pracują realizując nasz indywidualny plan oszczędzania."

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe SP?

Zakup obligacji skarbowych przeważnie nie wymaga osobistej wizyty w banku. Dostępne są trzy główne kanały:

Online (najwygodniej): Przez stronę obligacjeskarbowe.pl Przez strony banków: PKO BP i Pekao Przez aplikację mobilną PeoPay; Telefonicznie: PKO Bank Polski: 801 310 210 Pekao S.A.: 22 591 22 00; Stacjonarnie: Oddziały PKO Banku Polskiego i Banku Pekao S.A.

Ważne Uwaga: Obligacje rodzinne (6-letnie i 12-letnie) dostępne są wyłącznie w oddziałach stacjonarnych PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

Dla kogo obligacje są najlepszym wyborem?

Stabilne oprocentowanie, brak ryzyka, elastyczność wyboru terminu i mechanizmu oprocentowania – to argumenty przemawiające za obligacjami skarbowymi jako elementem zdywersyfikowanego portfela oszczędnościowego.

Szczególnie atrakcyjne są obligacje długoterminowe indeksowane inflacją oraz obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 800+. Te ostatnie oferują najwyższe marże w całej ofercie – nawet 2,50% ponad inflację w przypadku 12-letnich ROD.

Dla osób szukających bezpiecznego sposobu na ochronę oszczędności przed inflacją i jednocześnie uzyskanie realnego zysku, majowa oferta Ministerstwa Finansów pozostaje jedną z najlepszych opcji na polskim rynku dla bezpiecznego inwestowania.

Źródło: Ministerstwo Finansów