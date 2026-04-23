REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Świadczenia » Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady

Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 10:18
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Fundusz Ochrony Rolnictwa, rekompensata, FOR, 2026, wnioski FOR, grupy producentów rolnych, KOWR, rolnicy, kontrahent
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli ktoś jest ci winien pieniądze za dostarczone towary i ogłosił upadłość – możesz odzyskać nawet ponad milion złotych z państwowego funduszu. Sejm właśnie przegłosował zmiany, które radykalnie podwyższają limity wypłat i otwierają nowe terminy składania wniosków. Jest jednak warunek, który musisz spełnić.

rozwiń >

Fundusz Ochrony Rolnictwa zmienia zasady. Co się zmienia i dla kogo?

21 kwietnia 2026 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR). Zmiany dotyczą zasad wypłacania rekompensat rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotów skupujących, które ogłosiły upadłość lub weszły w stan niewypłacalności. Ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego – bez niego nowe przepisy nie wejdą w życie.

REKLAMA

REKLAMA

Nawet 1,3 mln zł rekompensaty – aż sześciokrotny wzrost limitu

Najbardziej przełomową zmianą jest sześciokrotne podniesienie maksymalnego limitu rekompensaty dla grup producentów rolnych, organizacji producentów oraz spółdzielni rolniczych. Dotychczasowy pułap wynosił równowartość 50 tys. euro w ciągu trzech lat. Po nowelizacji wzrośnie on do 300 tys. euro, co w przeliczeniu na złotówki daje obecnie około 1,3 mln zł.

Dla dużych podmiotów działających na skalę hurtową dotychczasowy limit był często nieadekwatny do realnych strat. Gdy duży odbiorca zalegał z płatnościami za kilka miesięcy skupu, straty grupy producentów mogły wielokrotnie przekraczać 50 tys. euro. Nowy próg ma to zmienić – przynajmniej częściowo. Warto jednak zachować ostrożność: rekompensata jest limitowana i nie pokryje w pełni strat. To oznacza, że np. przy kontrakcie na 5 mln złotych, z funduszu odzyska się zaledwie ok. 1/4 całej wierzytelności. Fundusz działa jako mechanizm częściowej ochrony, a nie pełne zabezpieczenie.

Drugi termin składania wniosków – to nowość, na którą rolnicy czekali

Do tej pory wnioski o rekompensaty z FOR można było składać wyłącznie do 31 marca danego roku. Nowelizacja wprowadza drugi nabór – od 1 lipca do 31 sierpnia. Wypłaty z tego tytułu miałyby trafiać do rolników od września.

REKLAMA

– To rozwiązanie, na które czekali rolnicy w całym kraju – podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zgłosił poprawkę wprowadzającą drugi termin. Poprawka została przyjęta jednogłośnie przez Sejm.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana ma praktyczne znaczenie: rolnicy, którzy odkryli problemy z wypłacalnością kontrahenta już po marcowym terminie, dotychczas musieli czekać cały rok na możliwość złożenia wniosku. Teraz ten czas skróci się maksymalnie do kilku miesięcy.

Wnioski z 2025 roku też mogą zyskać na nowych przepisach

Nowelizacja zawiera przepis przejściowy, który może zainteresować grupy producentów, które złożyły wnioski jeszcze w 2025 roku. Jeśli postępowanie w ich sprawie jest nadal w toku lub zostało już zakończone, będą mogły skorzystać z wyższego limitu 300 tys. euro – pod warunkiem złożenia stosownych oświadczeń.

To istotne, bo oznacza, że nowe przepisy nie działają wyłącznie naprzód – część już rozpatrzonych lub rozpatrywanych przypadków może zostać zweryfikowana ponownie z mocą wsteczną. Szczegółowe zasady uzupełniania dokumentacji określi KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), który administruje Funduszem.

Koniec kar dla podmiotów skupujących za spóźnione deklaracje

Nowelizacja przynosi zmiany nie tylko dla rolników, ale też dla podmiotów skupujących. Zrezygnowano z możliwości nakładania kar pieniężnych za nieterminowe złożenie rocznej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na FOR.

Z punktu widzenia rolników to zmiana, która powinna budzić mieszane uczucia. Z jednej strony może zachęcić podmioty skupujące do rzetelniejszego uczestnictwa w systemie, eliminując biurokratyczne tarcia. Z drugiej – brak sankcji za opóźnienia w składaniu deklaracji zmniejsza motywację do terminowości, co pośrednio może wpływać na płynność Funduszu.

Ministerstwo uzasadnia ten krok uproszczeniem systemu i chęcią ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych dla rzetelnych przedsiębiorców. Czas pokaże, czy efekt będzie zgodny z intencjami.

Skąd biorą się pieniądze w Funduszu? Mechanizm FOR w skrócie

Fundusz Ochrony Rolnictwa jest administrowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zasilają go wpłaty podmiotów skupujących będących podatnikami VAT – w wysokości 0,125% wartości nabytych produktów rolnych. Mechanizm działa więc podobnie do składki ubezpieczeniowej, tyle że obowiązkowej i naliczanej po stronie kupujących, nie sprzedających.

Według danych ministerstwa, na rachunku Funduszu zgromadzono już ponad 261 milionów złotych. Tylko w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2026 roku podmioty skupujące wpłaciły 153,1 mln zł. W tym samym czasie do KOWR wpłynęło aż 944 wnioski o rekompensaty – na łączną kwotę 69,5 mln zł.

Dla porównania: w całym 2025 roku złożono 632 wnioski, z których pozytywnie rozpatrzono 396, wypłacając łącznie 31,87 mln zł. Wyraźny wzrost liczby wniosków w 2026 roku może sygnalizować narastające problemy z wypłacalnością w sektorze skupu.

Rolniku, sprawdź swojego kontrahenta zanim będzie za późno

Niezależnie od poziomu zabezpieczenia oferowanego przez FOR, ministerstwo przypomina o podstawowej zasadzie ostrożności: przed zawarciem transakcji warto sprawdzić status nabywcy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Bezpłatne wyszukiwanie pozwala zweryfikować, czy wobec danego podmiotu toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Fundusz Ochrony Rolnictwa to mechanizm ostatniej szansy – nie zastępuje należytej staranności na etapie wyboru partnera handlowego.

Co dalej? Ustawa czeka na prezydenta

Nowelizacja ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przyjęta przez Sejm 21 kwietnia 2026 roku. Aby weszła w życie, musi zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister Krajewski wyraził przekonanie, że stanie się to „niezwłocznie", jednak termin pozostaje na razie otwarty.

Rolnicy i grupy producentów zainteresowane szczegółami mogą śledzić aktualizacje na stronie: gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Mieszkańcy bloków dostają pisma w sprawie butli gazowych. W tych budynkach nie można ich mieć
23 kwi 2026

Mieszkańcy bloków dostają od zarządców pisma dotyczące butli gazowych i zakazów związanych z ich użytkowaniem. Ich treść jest stanowcza i może budzić obawy i pytania związane z tym, czy obowiązujące w tym zakresie przepisy się zmieniły, a możliwość korzystania z gazu została ograniczona?
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
REKLAMA

Ile trwa budowa domu, a ile osiedla deweloperskiego? Można się zdziwić
23 kwi 2026

Domy prywatne budują się dużo dłużej niż deweloperskie osiedla mieszkaniowe. Dlaczego? Jak długo trwa cały proces?
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

REKLAMA

Duży wzrost pożyczek pozabankowych
23 kwi 2026

W pierwszym kwartale tego roku firmy pożyczkowe udzieliły o ponad 15 proc. więcej pożyczek niż przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ich łączna wartość wzrosła w tym czasie o ponad 21 proc.
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
23 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA