Kupujesz auto za gotówkę? Za kilkanaście miesięcy możesz się niemile zaskoczyć

Miliony Europejczyków kupuje samochody, płacąc gotówką. To jedna z ostatnich tak powszechnych transakcji, gdzie banknoty wciąż rządzą. Unia Europejska postanowiła to zmienić i ma już nawet konkretną datę. Zanim jednak zaczniesz się niepokoić, jest jeden szczegół, który może cię zaskoczyć.

Gotówka przy zakupie auta: czas ucieka

Zakup samochodu to jedna z niewielu sytuacji, w których Europejczycy wciąż sięgają po gotówkę przy większych kwotach. Szczególnie na rynku aut używanych rozliczenia w banknotach są na porządku dziennym - szybko, prosto, bez zostawiania śladów w systemie bankowym. Od 10 lipca 2027 roku ta praktyka zetknie się jednak z twardym ograniczeniem, które obejmie cały wspólny rynek Unii Europejskiej.

Nowe przepisy to element szerszego pakietu regulacji wymierzonych w pranie pieniędzy i nielegalny przepływ środków finansowych. Duże transakcje gotówkowe są uznawane przez unijnych regulatorów za szczególnie trudne do skontrolowania - i właśnie dlatego znalazły się na celowniku Brukseli.

Od 2027 roku limit wyniesie 10 tysięcy euro. Co to oznacza w praktyce?

Zasada jest prosta: od 10 lipca 2027 roku żadna płatność gotówkowa między podmiotami uczestniczącymi w obrocie handlowym i zawodowym nie będzie mogła przekroczyć równowartości 10 tysięcy euro. Wszystko powyżej tej kwoty trzeba będzie uregulować przelewem, kartą lub poprzez finansowanie zakupu.

Przepisy przewidują też wyraźny zakaz obchodzenia limitu metodą „na raty" - czyli celowego dzielenia jednej transakcji na kilka mniejszych płatności gotówkowych, by formalnie zmieścić się w limicie. Takie działanie będzie traktowane jako naruszenie nowych regulacji.

Dla rynku motoryzacyjnego oznacza to realną zmianę: zarówno nowe samochody, jak i znaczna część używanych kosztuje więcej niż 10 tysięcy euro. Dotychczas gotówka była przy takich transakcjach dopuszczalna - wkrótce przestanie być opcją tam, gdzie po jednej stronie stoi przedsiębiorca.

Jest ważny wyjątek od nowej zasady

Zanim właściciele skarpety pełnej banknotów wpadną w panikę, kluczowe zastrzeżenie: nowe przepisy są skierowane przede wszystkim do obrotu handlowego i zawodowego. Transakcje między osobami prywatnymi - czyli klasyczna sprzedaż auta z ogłoszenia, gdzie po obu stronach stoją osoby fizyczne nieprowadzące działalności - nadal będą mogły być rozliczane gotówką bez sztywno określonego górnego limitu.

To istotna różnica. Jeśli kupujesz auto od dealera lub zarejestrowanego handlarza, nowe zasady cię obejmą. Jeśli kupujesz prywatnie np. od sąsiada - niekoniecznie. Choć i tu pojawia się pewien niuans, o którym warto wiedzieć.

Już od 3 tysięcy euro konieczne wylegitymowanie poprzez okazanie dokumentu

Równolegle z limitem płatności gotówkowych zaostrzone zostaną zasady identyfikacji kupującego. Już od kwoty 3000 euro sprzedawca będzie zobowiązany do sprawdzenia i zarejestrowania tożsamości klienta. Dealerzy i handlarze będą musieli gromadzić oraz przechowywać te dane.

W praktyce oznacza to, że anonimowa transakcja gotówkowa na poziomie kilku tysięcy euro przy zakupie auta od przedsiębiorcy stanie się niemożliwa. Większe zakupy bez odpowiedniej dokumentacji po prostu nie przejdą.

Jak zmieni się rynek samochodów używanych?

Eksperci i obserwatorzy rynku motoryzacyjnego wskazują na kilka prawdopodobnych skutków nowych regulacji. Przelewy i finansowanie zakupu staną się znacznie popularniejsze jako forma rozliczenia - nie dlatego, że kupujący będą tego chcieli, ale dlatego, że nie będą mieli wyboru w transakcjach z przedsiębiorcami.

Jednocześnie możliwy jest efekt uboczny: część kupujących preferujących gotówkę może zacząć świadomie szukać ofert wyłącznie od osób prywatnych, omijając dealerów i handlarzy. Czy to dobra tendencja dla rynku - to już kwestia oceny. Transakcje prywatne oferują mniej gwarancji i nie można dochodzić z nich roszczeń konsumenckich.

Z drugiej strony nowe przepisy mogą utrudnić funkcjonowanie szarej strefy w handlu autami - i to był jeden z głównych celów regulatorów.

Polska a nowe przepisy - co warto wiedzieć już teraz?

Nowe unijne regulacje po raz pierwszy ustanowią wspólne ramy dla wszystkich państw członkowskich. Do tej pory każdy kraj mógł samodzielnie ustalać zasady dotyczące płatności gotówkowych, co prowadziło do dużych rozbieżności między rynkami. Teraz pojawi się jednolity europejski standard.

Co ważne: poszczególne państwa członkowskie zachowają prawo do wprowadzenia przepisów jeszcze bardziej restrykcyjnych niż unijne minimum. Polska może więc - choć nie musi - zdecydować się na niższy limit niż 10 tysięcy euro. Na razie brak sygnałów w tym kierunku, ale warto śledzić krajowe doniesienia legislacyjne w nadchodzących miesiącach.

Data do zapamiętania: 10 lipca 2027

Do wejścia w życie nowych przepisów pozostało nieco ponad rok. To wystarczająco dużo czasu, by spokojnie zaplanować ewentualny zakup samochodu i zastanowić się, czy duża transakcja gotówkowa to wciąż najlepszy wybór, skoro niebawem może okazać się niemożliwa lub znacznie bardziej skomplikowana.

Jedno jest pewne: rynek motoryzacyjny, szczególnie segment aut używanych, czeka realna zmiana. Banknoty nie znikną z obiegu, ale ich rola przy droższych zakupach będzie już wyraźnie mniejsza.