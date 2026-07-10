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Nowe, całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn od 1 stycznia 2027 r. – koniec z limitem 5 733 zł na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ustawa już na biurku Prezydenta

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10 lipca 2026, 08:04
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podatek, spadek, darowizna, podatek od spadków i darowizn, zwolnienie, umowa o wspólnym pożyciu, umowa cywilnoprawna, prezydent
Nowe, całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn od 1 stycznia 2027 r. – koniec z limitem 5 733 zł na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ustawa już na biurku Prezydenta
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W dniu 26 czerwca 2026 r. do podpisu Prezydenta zostały przekazane rządowe projekty ustaw – o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz zawierająca przepisy wprowadzające ww. regulację. Na ich podstawie zupełnie nowa kategoria osób, które zawrą ze sobą umowę cywilnoprawną u notariusza – będzie mogła korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pełnomocniczka rządu do spraw równości, ministra Katarzyna Kotula podkreśliła, że jest gotowa na merytoryczną rozmowę z Pałacem Prezydenckim na temat ww. ustaw.

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Podatek od spadku i darowizny – ile wynosi w obecnym stanie prawnym i jakie są kwoty wolne od podatku?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – wysokość podatku oraz to czy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze:

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  • dziedziczenia,
  • zapisu zwykłego lub dalszego zapisu,
  • zapisu windykacyjnego,
  • polecenia testamentowego albo
  • darowizny,

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lub czy mieści się w zakresie kwoty wolnej od ww. podatku, zależy od tego:

  • do której z trzech grup podatkowych, zalicza się spadkobierca/obdarowany oraz
  • od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych od spadkodawcy/darczyńcy.

Ustawodawca – w ramach podatku od spadków i darowizn – wyróżnił trzy grupy podatkowe:

  1. I grupę, do której zaliczają się osoby z najbliższej rodziny, tj.
    • małżonek,
    • wstępni – czyli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (również ci przysposabiający, a w odniesieniu do osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),
    • zstępni – czyli dzieci, wnuki lub prawnuki (również ci przysposobieni i ich zstępni, a w odniesieniu do osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),
    • ojczym i macocha,
    • teściowa i teść,
    • rodzeństwo,
    • pasierb i pasierbica oraz
    • zięć i synowa;
  3. II grupę, do której zaliczają się osoby z nieco dalszej rodziny, tj.:
    • bratanek i siostrzenica,
    • wuj i ciotka,
    • dzieci, wnuki oraz prawnuki pasierbów,
    • małżonkowie pasierbów,
    • szwagrowie, szwagierki, jak również bratowe i ich małżonkowie oraz
    • małżonkowie innych zstępnych (czyli wnuki i prawnuki męża lub żony) oraz
  5. III grupę, do której zaliczają się inni nabywcy, niż wyżej wymienieni.

Od tego, do której z ww. grup podatkowych, zalicza się nabywca spadku lub darowizny, zależy kwota wolna od podatku, która wynosi odpowiednio:

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  1. w przypadku I grupy podatkowej 36 120 zł,
  2. w przypadku II grupy podatkowej27 090 zł i odpowiednio
  3. w przypadku III grupy podatkowej5 733 zł.

W przypadku nieprzekroczenia ww. kwot – nie jest konieczne dokonywanie żadnego zgłoszenia do urzędu skarbowego, aby nabycie spadku, zapisu lub darowizny nie było opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

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Ważne

Istotne jest jednak przy tym, że, aby zmieścić się w ww. kwotach wolnych od podatku – kwoty te, nie mogą zostać przekroczone po zsumowaniu wartości wszystkich rzeczy i praw majątkowych nabytych od tego samego zbywcy (tj. spadkodawcy lub darczyńcy) w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku, zapisu lub odpowiednio – darowizny. Zliczeniu podlegają zatem rzeczy i prawa majątkowe nabyte w ww. okresie, od tej samej osoby, zarówno w drodze dziedziczenia, jak i wcześniejszych darowizn.

W przypadku, gdy wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych przez spadkobiercę/obdarowanego od spadkodawcy/darczyńcy, jak również w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku, zapisu lub odpowiednio darowizny – przekracza ww. kwoty wolne od podatku – nabycie spadku/darowizn, podlega opodatkowaniu w zakresie nadwyżki ponad kwotę wolną, zgodnie z poniższymi stawkami podatkowymi1:

  1. W przypadku I grupy podatkowej
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 3%,
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 335 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 946,60 zł i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł;
  3. W przypadku II grupy podatkowej:
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 7%,
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 828,40 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 1 893,30 zł i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł;
  5. W przypadku III grupy podatkowej:
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 12%,
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 1 420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a
    • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 3 313,20 zł i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł.

W obecnym stanie prawnym istnieje sposób, aby nabycie spadku, zapisu lub darowizny od najbliższej rodziny, było zwolnione z podatku (bez ograniczenia kwotowego)

W przypadku, gdy wartość majątku nabytego od spadkodawcy/darczyńcy, zsumowana z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od tej samej osoby (np. tytułem darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku, zapisu lub ostatniej darowizny – przekracza kwotę wolną od podatku określoną dla I grupy podatkowej, tj. 36 120 zł i spadek/darowizna został/a nabyty/a w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, tj. otrzymało się go po osobie z najbliższej rodziny, tj. po:

  • małżonku,
  • wstępnych – czyli rodzicach, dziadkach lub pradziadkach (również tych przysposabiających, a w odniesieniu do osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),
  • zstępnych – czyli dzieciach, wnukach lub prawnukach (również tych przysposobionych i ich zstępnych, a w odniesieniu do osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),
  • ojczymie lub macosze,
  • rodzeństwie albo
  • pasierbie lub pasierbicy,

można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, jeżeli spełni się poniższe wymogi formalne.

W celu skorzystania ze zwolnienia, należy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj.:

  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – od dnia, kiedy:
    • uprawomocniło się postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
    • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza albo
    • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe;
  • w przypadku nabycia w drodze darowizny (która została zawarta w innej formie niż akt notarialny) – od dnia, gdy:
    • zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (np. w przypadku darowizny pieniędzy – od dnia ich otrzymania przez obdarowanego),

w ramach którego – doszło do nabycia rzeczy lub praw majątkowych, których wartość (doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło nabycie spadku/darowizny i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok), przekracza kwotę 36 120 zł – zgłosić otrzymanie spadku/darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2).

Jeżeli natomiast – spadkobierca dowiedział się o otrzymaniu w spadku rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – zachowa prawo do zwolnienia, pod warunkiem, że zgłosi ich nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobni fakt, że dowiedział się o tym po terminie.

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla zupełnie nowej grupy osób od 1 stycznia 2027 r. – do podpisu Prezydenta trafił projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

W dniu 26 czerwca 2026 r. do podpisu Prezydenta Karola Nawrockiego, zostały złożone dwa rządowe projekty ustaw:

  • o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2110) oraz
  • przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2111).

Senat – bez poprawek – przyjął ww. projekty w dniu 25 czerwca br.

Ww. ustawy wprowadzają do polskiego porządku prawnego regulację, na mocy której osoby pozostające w związkach nieformalnych, poprzez zawarcie umowy o wspólnym pożyciu, będą mogły uzyskać status osoby najbliższej w związku. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu – potwierdzenie związku umową o wspólnym pożyciu ma pozwolić na uzyskanie szeregu uprawnień związanych z prowadzeniem wspólnego życia i zaspokajaniem wspólnych potrzeb. „Umowa o wspólnym pożyciu zawarta na warunkach określonych w ustawie oparta będzie na zasadach równości i niedyskryminacji. Ustawa zapewni wszystkim osobom, niezależnie od płci, możliwość realizacji ich potrzeb i pragnień. Zapewnienie możliwości zawierania umowy o wspólnym pożyciu i uzyskania statusu osoby najbliższej w związku przez osoby tej samej i różnej płci będzie chronić te osoby przed wykluczeniem, a także zapewni możliwość jasnego określenia wzajemnych praw i obowiązków. Projekt jest więc odpowiedzią na potrzeby społeczne par tej samej płci, które nie mają dostępu do instytucji małżeństwa, ale także par różnej płci żyjących w związkach nieformalnych, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą zawrzeć małżeństwa.”

Ważne

Zgodnie z projektem – jednym z najważniejszych skutków zawarcia u notariusza umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa o wspólnym pożyciu – ma być możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, przez osoby (partnerów) będące (będących) stronami ww. umowy.

Zgodnie z art. 18 pkt 3 projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu – strony umowy o wspólnym pożyciu, będą uznawane za osoby zaliczone do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, na równi m.in. z małżonkami. Oznacza to, że dotychczas obowiązująca te osoby (w aktualnym stanie prawnym zaliczane do III grupy podatkowej) kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, opiewająca na 5 733 zł, ulegnie zwiększeniu do aż – 36 120 zł.

Ponadto – zgodnie z art. 18 pkt 2 ww. projektustrony umowy o wspólnym pożyciu, zostaną również zaliczone do tzw. zerowej grupy podatkowej, która – na opisanych powyżej warunkach, wynikających z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (niezależnie od wartości otrzymanego spadku lub darowizny).

Wejście w życie ww. regulacji, umożliwiłoby zatem zupełnie nowej grupie osób (partnerom, którzy zdecydowaliby się na zawarcie przed notariuszem cywilnoprawnej umowy o wspólnym pożyciu, którzy dotychczas – w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – objęci byli najbardziej „restrykcyjnymi” zasadami wynikającymi z ustawy o podatku od spadków i darowizn, a tym samym – obowiązywała ich najniższa kwota wolna od podatku i najwyższa stawka podatku od spadków i darowizn, na równi z osobami w żaden sposób niespokrewnionymi) – korzystanie z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, na równi z małżonkami i innymi członkami najbliższej rodziny, zaliczanymi przez ustawodawcę do tzw. zerowej grupy podatkowej.

Jakie jeszcze inne zmiany dla osób, które zdecydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej o wspólnym pożyciu, przewidziano w projekcie ustawy, która została przedłożona do podpisu Prezydentowi?

Poza możliwością skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – zgodnie z rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2110) – osoby, które zdecydują się na zawarcie u notariusza umowy cywilnoprawnej o wspólnym pożyciu, mają mieć zagwarantowany:

  • dostęp do informacji medycznej o osobie najbliższej,
  • prawo do decyzji o pochówku osoby najbliższej,
  • prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej,
  • możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego z osobą najbliższą,
  • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach transakcji z osobą najbliższą,
  • dziedziczenie testamentowe po osobie najbliższej,
  • możliwość wzajemnej alimentacji,
  • prawo do mieszkania.

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla zupełnie nowej grupy osób od 1 stycznia 2027 r. – kiedy nowe przepisy, wprowadzające umowę o wspólnym pożyciu, wejdą w życie? Wszystko w rękach Prezydenta

Zgodnie z art. 1 projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2111), która w dniu 25 czerwca 2026 r. została przyjęta przez Senat – ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (która także została przyjęta przez Senat w tym samym dniu) – miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Należy jednak mieć na względzie, że 26 czerwca br. – oba ww. projektu rządowe – zostały przekazane do podpisu Prezydenta, który jak dotąd, regulacji tych jeszcze nie podpisał. Dalsze losy ww. regulacji, pozostają zatem w rękach Karola Nawrockiego.

Prezydent Karol Nawrocki już wcześniej zajął stanowisko co do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

W kwestii rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu – Prezydent Karol Nawrocki zajął stanowisko jeszcze na etapie, jak toczyły się prace nad ww. ustawą w Sejmie. Zostało ono zaprezentowane w dniu 27 maja 2026 r., podczas wspólnej konferencji prasowej szefa Gabinetu Prezydenta RP ministra Pawła Szefernakera oraz doradcy Prezydenta RP Barbary Sochy. Poinformowano wówczas, że – nie ma i nie będzie zgody Pana Prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Minister Szafernaker wyjaśnił, iż – „Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad dwieście innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa i małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.” Wskazał, iż na mocy ustawy w innych aktach prawnych możliwe jest dopisanie związku partnerskiego i partnera obok małżeństwa i małżonka, a sama ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.

„Wiemy, że dziś, zgodnie z polskim prawem, konstytucją i ustawą o aktach stanu cywilnego, nie ma możliwości realizacji takich transkrypcji. Ale w kontekście tych dwóch ustaw procedowanych w parlamencie wprowadza to de facto możliwość, aby przywileje dedykowane małżeństwom były realizowane dla związków jednopłciowych” – kontynuował.

Podkreślił, iż na wspomniane działania także nie ma zgody Prezydenta Karola Nawrockiego.

Tak jak mówił pan Prezydent w kampanii wyborczej i pełniąc funkcję przez te 9 miesięcy: pierwszym krokiem jest wprowadzenie związków partnerskich, drugim krokiem jest transkrypcja zagranicznych małżeństw jednopłciowych, a następnie prowadzi to do kolejnych kroków: do przysposobienia i adopcji dzieci – powiedział.

Przypominając słowa Karola Nawrockiego z czasów kampanii wyborczej, zaznaczył, że Prezydent będzie chciał życzliwie spojrzeć na rozwiązania, które wprowadzą status osoby bliskiej. – „Takie rozwiązania mogłyby pomóc Polakom w codziennym życiu” – dodał.

„Każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Państwo powinno wprowadzić takie rozwiązania dotyczące osoby bliskiej i pan Prezydent będzie wspierał działania dążące do tego, aby ułatwić funkcjonowanie Polakom, którzy chcieliby z osobą bliską podpisać umowę ułatwiającą im życie” – podsumował.

Jednocześnie zaznaczył, że nie ma mowy o legalizacji związków takich, jakie dzisiaj próbuje wprowadzić większość parlamentarna, ani zgody na związki partnerskie. Ostateczne stanowisko w kwestii ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, Prezydent zajmie jednak dopiero teraz. Ma na to 21 dni od przekazania mu obu ww. ustaw przez Marszałka Sejmu.

1 Wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz.U. z 2023 r., poz. 1226)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 478 z późn. zm.)
  • Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2110)
  • Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk sejmowy nr 2111)

Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

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Źródło: INFOR
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W gąszczu ogólnodostępnych dodatków, takich jak 800 plus czy 300 plus, istnieje jeszcze jedna, szczególna forma wsparcia – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Nie jest ono jednak przeznaczone dla każdego rodzica. To ukierunkowana pomoc finansowa dla wybranych rodzin. Choć świadczenie nie jest uzależnione od dochodu, jego przyznanie wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych warunków. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie stracić prawa do tej pomocy.

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Sezonowa praca studenta a składki ZUS w 2026 r. Umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło? Kiedy wakacyjne zatrudnienie zwiększy kapitał emerytalny?
09 lip 2026

Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.
Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.
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