REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 500 zł ekstra osobom, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia. Sprawdź, czy Ci przysługują te dodatkowe pieniądze

ZUS wypłaca 500 zł ekstra osobom, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia. Sprawdź, czy Ci przysługują te dodatkowe pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2025, 10:05
[Data aktualizacji 16 sierpnia 2025, 09:21]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, emerytura, gotówka, pieniądze
ZUS wypłaca 500 zł ekstra osobom, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia. Sprawdź, czy Ci przysługują te dodatkowe pieniądze
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Twoja emerytura nie przekracza 2552,39 zł? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie finansowe - świadczenie uzupełniające - z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że niski dochód to nie jedyne kryterium. Oto szczegóły.

ZUS wypłaca 500 zł ekstra osobom, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia. Sprawdź, czy Ci przysługują te dodatkowe pieniądze

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia wprowadzona na mocy ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu pomóc osobom, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. ZUS ocenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej opieki. Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, masz prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania, składając wniosek w jednostce, która rozpatrywała sprawę.

REKLAMA

Ile wynosi świadczenie uzupełniające w 2025 roku?

Świadczenie uzupełniające w 2025 roku, czyli potocznie zwane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500 plus dla seniora", musisz spełniać kilka warunków. Jest to wsparcie przeznaczone dla osób, które potrzebują stałej opieki ze względu na problemy zdrowotne i spełniają określone kryteria dochodowe. Kluczowe warunki otrzymania świadczenia uzupełniającego:

  • Miejsce zamieszkania: Musisz mieszkać w Polsce.
  • Wiek: Musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Niezbędne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub innego równoważnego dokumentu. Choć często kojarzone z osobami po 75. roku życia, świadczenie to mogą otrzymać również osoby młodsze, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.
  • Kryterium dochodowe: Jeśli nie pobierasz żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przysługuje ci pełne 500 zł. Jeśli pobierasz takie świadczenia, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł miesięcznie. W przypadku, gdy suma twoich świadczeń brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł, świadczenie 500 plus dla seniora zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej kwoty 2552,39 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje. Próg dochodowy jest corocznie waloryzowany, więc warto sprawdzać jego aktualną wysokość.

Wniosek o świadczenie uzupełniające

Wniosek o świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora" możesz złożyć na dwa sposoby:

  • Osobiście: W dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  • Online: Przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).

Jeśli w momencie składania wniosku nie masz aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdza twój stan zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak długo otrzymuje się świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające jest przyznawane na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane do końca życia.

Powiązane
Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?
Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
O tym dodatku do emerytury wie niewielu. A można dostać ponad 1060 zł. Kto może się ubiegać o to specjalne świadczenie pieniężne i w jaki sposób?
O tym dodatku do emerytury wie niewielu. A można dostać ponad 1060 zł. Kto może się ubiegać o to specjalne świadczenie pieniężne i w jaki sposób?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad 6000 zł miesięcznie dla tych emerytów. I to do końca życia! Wystarczy spełnić ten jeden warunek
16 sie 2025

Każda osoba, która ukończyła setny rok życia, może otrzymać tzw. świadczenie honorowe, które wynosi ponad 6000 zł brutto miesięcznie. Nowe regulacje prawne mają na celu uhonorowanie wyjątkowo długiego życia i zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego najstarszym członkom społeczeństwa. Oto szczegóły.
Właściciele blaszaków w szoku! Mogą im naliczyć podatek od nieruchomości. Nowe przepisy już obowiązują!
16 sie 2025

Miało być prosto, wyszły z tego komplikacje. Choć zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości zakładały ułatwienia, w praktyce pojawiły się nowe problemy. Obowiązujące od początku tego roku przepisy miały ujednolicić definicje „budynku” i „budowli”. Jednak już pierwsze miesiące ich stosowania pokazują, że wiele pytań pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Wątpliwości dotyczą między innymi opodatkowania popularnych blaszaków, które często służą jako garaże, składziki lub podręczne magazyny przy domach i firmach. Czy za takie konstrukcje trzeba płacić podatek? Urzędy już zaczęły kierować do właścicieli pytania w tej sprawie.
Czy 17.08.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
16 sie 2025

Długi weekend i niedziela na jego zwieńczenie - co z zakupami. Kto nie zdążył w czwartek, musi je zaplanować albo na dziś, sobotę 16.08.2025 r., ale odłożyć dopiero na poniedziałek 18 sierpnia i kolejne dni miesiąca. Wszystko dlatego, że niedziela 17.08.2025 r. jest niedzielą z zakazem handlu więc Lidl, Biedronka i inne dogodne do zakupów sklepy dyskontowe są nieczynne.
Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu
15 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 13 sierpnia 2025 r., że wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę aż 735 tysięcy urządzeń przenośnych — w tym laptopów, Chromebooków i tabletów — dla szkół w całej Polsce. Inwestycja ta, dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ma wyrównać standardy multimedialne w placówkach edukacyjnych.

REKLAMA

Nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
16 sie 2025

Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń, politycy im wierzą i wiedzą, ale nie mają odwagi, bo przy dotychczasowej polityce emerytalnej decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego to polityczne samobójstwo. Ale wiek podnieść trzeba - i to nie tylko kobietom, by wyrównać do mężczyzn, ale wszystkim. Mało tego - podnieść i cały czas podnosić wraz z wydłużaniem się średniego trwania życia.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
15 sie 2025

Tych kilka minut przed komisją lekarską może mieć duże znaczenie. To wtedy zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie orzeczenia, a co za tym idzie także o dostępie do świadczeń, ulg i form wsparcia. Od sierpnia 2025 r. obowiązują nowe zasady, dlatego warto wiedzieć, jak najlepiej przedstawić swoją sytuację. Sprawdź, co powiedzieć, a czego lepiej unikać, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję. Te wskazówki pomogą Ci dobrze przygotować się do komisji.
Zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) nad jeziorem uszczupli portfel o nawet 5 tys. zł lub skończy się aresztem. Niewiele osób jest świadomych tego zakazu!
16 sie 2025

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Realizacja powyższego prawa (i jednocześnie ochrona zdrowia osób niepalących) odbywa się poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko z ww. ustawy o ochronie zdrowia, ale również z ustaw szczególnych. Choć niektórzy mogą być tym faktem mocno zaskoczeni – 5 tys. zł grzywny, a nawet aresztem, może skończyć się zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) na plaży nad jeziorem.
ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?
15 sie 2025

ENP to Emerytura Nauczycielska Pomostowa. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne można porównać do emerytur pomostowych, stanowiąc dla nauczycieli alternatywę wcześniejszego przejścia na emeryturę. Średnia wysokość tego świadczenia w 2025 roku to około 4054,84 zł brutto. Oto szczegóły.

REKLAMA

Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
16 sie 2025

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o emeryturę, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania świadczenia?
Nowe świadczenie 1000 plus dla rodzin z dziećmi. Policzyli kto zyska na „PIT Zero”. Biednie dla biednych, na bogato dla bogatych?
16 sie 2025

Rodzice, którzy mają co najmniej dwójkę dzieci będą zwolnieni z podatku dochodowego. Podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus” brzmi bardzo obiecująco. Ale tylko na pierwszy rzut oka? Pytanie, kto tak naprawdę zyska na tej podpozycji. Czy bogaci, czy biedni.

REKLAMA