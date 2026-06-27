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Masz 60 lat i 25 lat stażu pracy? ZUS wyliczył emeryturę. Kobiety i mężczyźni w zupełnie innej sytuacji

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27 czerwca 2026, 23:58
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, świadczenie, emerytura
Masz 60 lat i 25 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz
Shutterstock

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Otrzymanie emerytury zależy nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale także od spełnienia szeregu innych warunków. Decyzja o przejściu na emeryturę po 25 latach pracy może skutkować otrzymaniem dość niskiej emerytury z ZUS. Jakiej dokładnie? Oto szczegóły.

Warunki przejścia na emeryturę

Wysokość przyszłej emerytury jest wypadkową wielu zmiennych, wśród których kluczową rolę odgrywa długość okresu opłacania składek emerytalnych. Jak wynika z danych ZUS, odsetek osób otrzymujących minimalne emerytury systematycznie rośnie. Aby kwalifikować się do najniższego świadczenia emerytalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) oraz posiadanie odpowiedniego stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

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Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury nie jest wartością stałą, lecz uwarunkowaną wieloma czynnikami, takimi jak zgromadzony kapitał emerytalny oraz dynamika wzrostu wynagrodzeń. Minimalna emerytura, przysługująca po odpowiednim stażu pracy, stanowi gwarantowane, aczkolwiek najniższe świadczenie emerytalne, które od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Należy pamiętać, że nie jest to pułap maksymalny. Dłuższy okres pracy zawodowej oraz dodatkowe oszczędności mogą znacząco podwyższyć wysokość otrzymywanej emerytury.

Masz 60 lat i 25 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz

Osoby decydujące się na przejście na emeryturę po 25 latach pracy powinny być przygotowane na otrzymanie minimalnego gwarantowanego świadczenia. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Świadczenie netto, czyli "na rękę", to około 1709,81 zł netto po odliczeniu składki zdrowotnej. I właśnie na tyle mogą liczyć emeryci otrzymujący minimalną kwotę.

Warto jednak mieć na uwadze, że każdy dodatkowy rok pracy zawodowej może przełożyć się na wzrost wysokości emerytury nawet o 8 proc. Aby precyzyjnie oszacować korzyści płynące z późniejszego przejścia na emeryturę, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego, dostępnego u doradców finansowych. Ponadto, kontynuowanie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego lub odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może znacząco wpłynąć na podwyższenie przyszłego świadczenia. Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może skutkować podwyższeniem przyszłego świadczenia nawet o 10-15 proc. Co więcej, odroczenie emerytury o 7 lat może spowodować, że świadczenie emerytalne wzrośnie dwukrotnie. Po 25 latach pracy możesz otrzymać około 50-70 proc. ostatniego wynagrodzenia.

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Jaką emeryturę z KRUS dostaniesz po 25 latach pracy?

Aby kwalifikować się do minimalnej emerytury z KRUS, konieczne jest opłacanie składek przez okres co najmniej 25 lat. W sytuacji, gdy osoba osiąga wiek emerytalny, ale ma tylko 20 lat opłacania składek, musi ubiegać się o emeryturę w ZUS. Przy 25 latach opłacania składek emerytura składa się z dwóch części:

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  • części składkowej, która wynosi 400,72 zł,
  • części uzupełniającej, która wynosi 1482,65 zł.

Łączna kwota emerytury z KRUS to 1883,37 zł brutto.

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Źródło: INFOR
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