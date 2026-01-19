REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki

Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki

19 stycznia 2026, 09:51
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki
Miliony polskich seniorów z niecierpliwością czeka na 13. emeryturę w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram wypłat pozostanie taki sam jak dotychczas. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe wsparcie nie trafi do każdego - ZUS wymienia trzy konkretne grupy osób, które zostaną wyłączone z otrzymywania tego świadczenia. Jakie? Oto szczegóły.

Rekordowa liczba beneficjentów trzynastki w 2026 roku

Nadchodzące wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego obejmą potężną grupę odbiorców w całym kraju. Szacuje się, że w 2026 roku dodatkowe środki trafią do ponad 6,4 miliona emerytów oraz blisko 2 milionów osób pobierających renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego grona dołączy również niemal milion świadczeniobiorców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla przeważającej większości uprawnionych wysokość tego wsparcia będzie tożsama z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku, co stanowi istotne wzmocnienie domowych budżetów seniorów.

Zobacz również:

Przewidywana wysokość 13. emerytury w 2026 roku

Obecnie minimalne świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 1878,91 zł brutto, co przekłada się na kwotę 1709,81 zł wypłacaną bezpośrednio świadczeniobiorcy. Jednak ze względu na planowaną od marca 2026 roku waloryzację, parametry te ulegną zauważalnej zmianie. Zgodnie ze wstępnymi prognozami, trzynasta emerytura w 2026 roku może wzrosnąć do około 1971 zł brutto, co oznaczałoby wypłatę "na rękę" w granicach niespełna 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a wiążące kwoty zostaną oficjalnie zatwierdzone przez rząd dopiero na początku 2026 roku.

Zobacz również:

Terminy wypłaty trzynastej emerytury przez ZUS i KRUS

Analizując harmonogram z ubiegłych lat, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przelewy oraz przekazy pocztowe z dodatkowymi pieniędzmi zostaną zrealizowane w kwietniu 2026 roku. Jest to tradycyjny miesiąc wypłat tego dodatku i obecnie brakuje przesłanek, które mogłyby sugerować jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w tym zakresie. Mechanizm dystrybucji środków jest uproszczony, ponieważ pieniądze docierają do adresatów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się wpłat w standardowych terminach płatności, które przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

Zobacz również:

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku? ZUS wskazał trzy grupy osób

Mimo że świadczenie ma charakter masowy, obowiązujące przepisy jasno wskazują grupy osób, które nie zostaną objęte wypłatą. Pierwszą z nich są sędziowie oraz prokuratorzy przebywający w stanie spoczynku, którzy ze względu na specyficzny status prawny swoich uposażeń nie widnieją na liście beneficjentów. Drugą kategorię stanowią osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych, które decydują się na aktywność zawodową. Jeśli ich dochody przekroczą próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, tracą oni prawo do trzynastki. Ostatnią grupą wykluczoną z tego przywileju finansowego są wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących. Laureaci tych prestiżowych zawodów, mimo swoich zasług, nie są uwzględniani przy przyznawaniu dodatkowych gratyfikacji, co dotyczy zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury w 2026 roku według ZUS?

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych z zawieszoną wypłatą na 31.03.2026 oraz wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących.

Jaki próg dochodów wyklucza osoby na świadczeniu przedemerytalnym z trzynastki 2026?

Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, co oznacza utratę prawa do trzynastej emerytury.

Kiedy ZUS i KRUS wypłacą 13. emeryturę w 2026 roku?

Z dużym prawdopodobieństwem w kwietniu 2026 roku, razem z podstawowym świadczeniem. Wpłaty w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Według wstępnych prognoz może wynieść około 1971 zł brutto, czyli „na rękę” niespełna 1800 zł. To wartości szacunkowe; wiążące kwoty rząd zatwierdzi na początku 2026 roku.

Ilu świadczeniobiorców otrzyma 13. emeryturę w 2026 roku?

Szacuje się, że trafi ona do ponad 6,4 mln emerytów i blisko 2 mln rencistów z ZUS oraz niemal 1 mln świadczeniobiorców ubezpieczonych w KRUS. Dla większości będzie równa najniższej emeryturze w danym roku.

Źródło: INFOR
