REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasady wypłaty 13. emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?

Zasady wypłaty 13. emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lutego 2026, 11:11
[Data aktualizacji 09 lutego 2026, 09:14]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, emerytura
Zasady wypłaty trzynastej emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?
PawelKacperek
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowe pieniądze, w postaci trzynastej emerytury, trafią do seniorów automatycznie wraz z kwietniową emeryturą. ZUS nie wymaga żadnych formalności. Jakich kwot brutto i netto mogą się spodziewać emeryci w tym roku? Oto szczegóły.

rozwiń >

Zasady wypłaty 13. emerytury w 2026 roku

W ramach kolejnej odsłony cyklu redakcyjnego pod nazwą Portfel Seniora szczegółowo analizujemy kwestię trzynastej emerytury, która dla wielu osób stanowi kluczowy element domowego budżetu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy w stałych dniach miesiąca, czyli 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia. W nadchodzącym czasie dodatkowe wsparcie finansowe zostanie przekazane wszystkim uprawnionym osobom wraz z ich regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym za kwiecień. W praktyce oznacza to, że seniorzy otrzymają jeden skumulowany przelew lub przekaz pocztowy, obejmujący zarówno podstawową kwotę świadczenia, jak i dodatkową gratyfikację roczną. Bardzo istotną informacją dla beneficjentów jest fakt, że proces ten odbywa się w pełni automatycznie. Nie ma konieczności wypełniania żadnych formularzy ani składania wniosków, ponieważ organ rentowy przyznaje te środki z urzędu każdemu, kto spełnia ustawowe kryteria.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Przewidywana wysokość trzynastej emerytury w 2026 i wpływ podatków na kwotę netto

Analizując rzetelne dane oparte na rządowych prognozach dotyczących waloryzacji, która ma ukształtować się na poziomie 4,88 procent, można precyzyjnie określić wysokość nadchodzącego wsparcia. W 2026 roku trzynasta emerytura wyniesie 1970,60 zł w ujęciu brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota, która faktycznie trafi do portfeli seniorów, będzie odpowiednio pomniejszona o obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Ostateczna wysokość wypłaty na rękę jest ściśle powiązana z kwotą regularnie pobieranego świadczenia podstawowego. Występuje tutaj zależność polegająca na tym, że osoby z wyższymi emeryturami lub rentami otrzymają relatywnie niższą kwotę netto dodatkowego świadczenia ze względu na mechanizmy podatkowe i sumowanie dochodów w danym miesiącu.

Zobacz również:

13. emerytura a zbieg świadczeń

Wiele osób pobierających świadczenia z różnych źródeł, na przykład jednocześnie z ZUS i KRUS lub łączących emeryturę z rentą wypadkową, zastanawia się nad możliwością otrzymania podwójnej gratyfikacji. Krystyna Michałek, pełniąca funkcję regionalnego rzecznika ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, wyjaśnia tę kwestię jednoznacznie: każdemu uprawnionemu przysługuje wyłącznie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W sytuacjach, gdy emeryt pobiera środki zarówno z systemu rolniczego, jak i pracowniczego, za wypłatę trzynastki odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podobne reguły dotyczą renty rodzinnej, do której prawo posiada kilka osób jednocześnie. W takim przypadku przyznawana jest jedna trzynastka, która następnie zostaje podzielona na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Zobacz również:

Kto otrzyma wsparcie, a kto zostanie wykluczony z wypłat trzynastej emerytury?

Kluczową datą dla ustalenia prawa do dodatkowych pieniędzy jest 31 marca 2026 roku. Prawo do otrzymania środków mają osoby, które tego dnia są uprawnione do pobierania emerytur i rent w systemie powszechnym, rolniczym czy mundurowym, a także beneficjenci emerytur pomostowych, świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich. Istnieje jednak grupa osób, która nie otrzyma wsparcia, w tym sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz laureaci emerytur olimpijskich. Dodatkowo pieniądze nie zostaną wypłacone tym, których świadczenie podstawowe na dzień 31 marca będzie zawieszone. Dotyczy to głównie osób poniżej powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), które przekroczyły limity dorabiania do emerytury. Seniorzy, którzy osiągnęli już ustawowy wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i otrzymają trzynastkę niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków. Po zakończeniu procesu wypłat każdy uprawniony otrzyma drogą pocztową oficjalną decyzję o przyznaniu świadczenia, której towarzyszyć będzie dokumentacja dotycząca marcowej waloryzacji.

REKLAMA

Zobacz również:

Nowe stawki emerytur od marca 2026. Oto prognozowane kwoty brutto i netto

Nadchodząca waloryzacja świadczeń emerytalnych jest ściśle powiązana z ubiegłoroczną inflacją oraz minimum 1/5 realnego wzrostu płac. Chociaż wiążące dane z GUS poznamy dopiero w lutym 2026 roku, już teraz można oszacować, jak zmienią się wypłaty "na rękę". Przy określaniu kwot netto uwzględnia się obowiązkowe potrącenia w postaci składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego. Podwyżka obejmie wszystkich świadczeniobiorców - od osób pobierających emeryturę minimalną wzwyż. Przykład dla świadczenia 3000 zł brutto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Obecnie: 2670 zł netto.
  • Po waloryzacji (zakładając 4,9 proc.): 3147 zł brutto.
  • Nowa kwota na rękę: 2786,13 zł netto.
  • Zysk dla emeryta: dodatkowe 116,13 zł miesięcznie, co przekłada się na roczny wzrost dochodów o 1393,56 zł.

Wzrost emerytur opiera się na dwóch filarach: poziomie inflacji z roku poprzedniego oraz co najmniej 20-procentowym udziale realnego wzrostu płac. Na ten moment szacuje się, że wskaźnik ten wyniesie 4,9 proc. Oznacza to, że każda złotówka świadczenia brutto zostanie pomnożona przez 1,049. Warto jednak pamiętać, że kwota, która trafia do portfela (netto), zależy od obciążeń podatkowo-składkowych. Każda emerytura jest pomniejszana o 9 proc. składki zdrowotnej. Dodatkowo, świadczenia powyżej 2500 zł brutto podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co sprawia, że przyrost "na rękę" jest nieco inny niż w przypadku kwot brutto.

Zobacz również:

Przykładowe zmiany w portfelach emerytów od marca 2026 roku

Dla osoby, która obecnie otrzymuje 3500 zł brutto (3055 zł netto), nowa kwota brutto wyniesie 3671,50 zł. Po odliczeniu danin publicznych, emeryt dostanie do ręki około 3190 zł. Jest to odczuwalny wzrost o ponad 135 zł miesięcznie. Emerytura wyższa (5000 zł brutto) W przypadku świadczenia na poziomie 5000 zł brutto (4210 zł netto), po marcowej podwyżce kwota brutto skoczy do 5245 zł. Przełoży się to na wypłatę netto w wysokości około 4403 zł, co daje zysk w skali miesiąca przekraczający 193 zł.

Zobacz również:

Podsumowanie roczne. Ile zyskają seniorzy w 2026 roku?

Patrząc na skalę całego roku, nawet przy prognozowanym wskaźniku 4,9 proc., seniorzy zyskają od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych netto. Na przykład przy obecnej emeryturze 3000 zł brutto, roczny budżet domowy powiększy się o ponad 1393 zł na rękę.

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku? Oto harmonogram ZUS

Wypłata trzynastej emerytury rozpocznie się 1 kwietnia 2026. Pieniądze trafią do seniorów zgodnie z harmonogramem wypłat ich podstawowych emerytur. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS to: 1 dzień każdego miesiąca, 6 dzień każdego miesiąca, 10 dzień każdego miesiąca, 15 dzień każdego miesiąca, 20 dzień każdego miesiąca oraz 25 dzień każdego miesiąca. Co ważne, jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to przelew realizowany jest wcześniej. Terminy wypłat z ZUS w kwietniu 2026 wyglądają następująco:

  • 1 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
  • 3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian;
  • 15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
  • 20 kwietnia (poniedziałek);
  • 24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Wynika z tego, że osoby, które otrzymują swoje emerytury 6 i 25 dnia każdego miesiąca - w tym roku otrzymają trzynastkę wcześniej.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Darowizna od brata bez podatku? Skarbówka oficjalnie potwierdza zasady, które mogą uchronić Twoje pieniądze
09 lut 2026

Otrzymałaś pieniądze od brata i chcesz uniknąć podatku? Skarbówka właśnie potwierdziła, kiedy darowizna środków pieniężnych może być całkowicie zwolniona z podatku. Zobacz, jak prawidłowo udokumentować przelew i złożyć SD-Z2, żeby nie przepłacać!
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
09 lut 2026

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
09 lut 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności coraz częściej nie daje prawa do żadnego stałego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku rośnie grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które formalnie są uznane przez państwo za osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, ale finansowo pozostają poza systemem. Decyduje nie sam stopień niepełnosprawności, lecz punktowa ocena potrzeby wsparcia, która w praktyce eliminuje znaczną część wnioskodawców. To nie jest zjawisko marginalne ani przejściowe. To konsekwencja obowiązujących zasad.
Dopłaty dla hodowców na ubezpieczenie zwierząt ruszyły. Odzyskaj nawet 70 procent składki
09 lut 2026

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu mogą ubiegać się o refundację części opłaconej składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 40 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy
09 lut 2026

Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?
To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają
09 lut 2026

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Jednak nie każdy pracownik może skorzystać z tego korzystnego rozwiązania.
FedEx, Advent i dotychczasowi udziałowcy kupują wszystkie akcje InPostu. Cena za akcję: 15,6 euro
09 lut 2026

InPost zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w którym jest m.in. Advent International, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R - poinformował w poniedziałek InPost. Cena jednej akcji to 15,6 euro.
Bullying w polskich szkołach to problem. Aż 30 proc. dzieci pada ofiarą przemocy rówieśniczej
09 lut 2026

Codziennie w polskich szkołach jedno dziecko doświadcza wykluczenia, drwin czy zastraszania ze strony rówieśników. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że blisko 30% uczniów w wieku 11–15 lat przyznaje, że padło ofiarą przemocy rówieśniczej w badanym okresie. Dla młodych ludzi takie sytuacje zostawiają trwały ślad – emocjonalny, społeczny, a czasem także w funkcjonowaniu szkolnym.

REKLAMA

Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
09 lut 2026

Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
09 lut 2026

Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA