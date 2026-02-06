REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od marca 370 zł dodatku: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od marca 370 zł dodatku: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

06 lutego 2026, 08:47
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dodatek
Od marca 370 zł dodatku: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się zasady w polskich sołectwach — nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadza rozwiązania, na które mieszkańcy polskich gmin czekali latami. Ba, już w marcu 2026 r. na konta seniorów i seniorek trafi nowe w 2026 r., comiesięczne świadczenie, prawie 400 zł. Szczegóły? Świadczenie jest stałe i dotyczy około 40 tys. osób.

Nowy rok przynosi rewolucję dla polskich sołectw i seniorów. Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie istotne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, które na nowo definiują rolę sołtysów i funkcjonowanie najmniejszych wspólnot lokalnych w Polsce. To jednak nie wszystko — rząd szykuje również marcową niespodziankę finansową dla liderów wsi oraz pakiet podwyżek świadczeń dla osób starszych. Kwoty, które już krążą w mediach, mogą zaskoczyć niejednego. Kto zyska? Ile więcej trafi do portfeli? I czy te zmiany faktycznie odmienią codzienne życie milionów Polaków? No nie, b bo jedynie 40 tys. osób. Sprawdzamy, co dokładnie czeka sołtysów, rady sołeckie i seniorów w nadchodzących miesiącach.

Sołtys

ShutterStock

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim: wejście w życie 1 stycznia 2026

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Celem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest dodanie przepisów, które umożliwią tworzenie młodzieżowych rad jednostek pomocniczych. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze tj. sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (przed 1 stycznia 2026 r.) brak ustawowych podstaw do powoływania młodzieżowej rady na poziomie jednostek pomocniczych. Tymczasem, w niektórych sołectwach funkcjonują młodzieżowe rady działające nieformalnie bez możliwości skorzystania z części instytucji prawnych, które posiadają młodzieżowe rady gmin działające na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto celem przedmiotowej nowelizacji było zwiększenia udziału organów wykonawczych jednostek pomocniczych w procesie podejmowania decyzji przez organy gminy oraz wprowadzenie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim było uelastycznienie procedury ubiegania się o środki z funduszu sołeckiego oraz umożliwienie ubiegania się o środki z budżetu gminy przez inne niż sołectwo jednostki pomocnicze, w przypadku wyodrębnienia przez gminę w budżecie środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Od marca 370 zł dodatku: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - dlaczego wprowadzono?

Jak podaje samo Ministerstwo: rola opiekuna i gospodarza wsi wymaga zaangażowania. To właśnie sołtysi są najbliżej mieszkańców, najlepiej znają ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Pełnią ważną rolę w zarządzaniu i reprezentowaniu lokalnych społeczności wiejskich. Dzień Sołtysa, który obchodzimy 11 marca, jest okazją do uhonorowania ich pracy i zaangażowania w rozwój swoich małych wspólnot.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2023 roku w Polsce stanowisko sołtysa sprawuje łącznie ponad 40 tys. osób. Funkcję tę pełni ponad 18 tys. kobiet i blisko 22,3 tys. mężczyzn. W województwie mazowieckim liczba sołtysek i sołtysów to ponad 7,3 tys. osób.

Kim jest sołtys?

Sołtys jest jedną z najstarszych funkcji społecznych w Polsce. Jej początek sięga XII i XIII wieku. W okresie PRL, choć zadania sołectw ograniczono, funkcja sołtysa zachowała ciągłość. Obecnie ramy prawne funkcjonowania sołtysów wyznaczają: ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r., ustawa o funduszu sołeckim przyjęta w 2011 r., a także statuty sołectw i gmin. Najważniejsze kompetencje sołtysa to: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego czy też uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów.

Od marca 370 zł dodatku: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Czy należy się Tobie?

Od 16 września 2024 roku, o finansowe wsparcie dla sołtysów może ubiegać się osoba, która spełnia następujące, łączne kryteria:

  • Pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat.
  • Osiągnęła określony wiek: 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn.
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnioną funkcją.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w regionalnym oddziale lub placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwej dla miejsca zamieszkania sołtysa. Oficjalny wzór wniosku jest szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej KRUS.

Dodatek sołtysowski: jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć:

  • Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla sołectwa, w którym pełniłeś/aś tę funkcję.
  • Twoje pisemne oświadczenie o braku karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku, gdy nie posiadasz dokumentów potwierdzających wymagany okres pełnienia funkcji sołtysa, wspomniane zaświadczenie może zostać zastąpione Twoim pisemnym oświadczeniem. Musi być ono dodatkowo potwierdzone pisemnymi oświadczeniami co najmniej trzech osób, które zamieszkiwały w danym sołectwie w czasie, gdy pełniłeś/aś tam funkcję sołtysa.

Ile wynosi dodatek sołtysowski w 2026?

Do 28 lutego 2026 r. dodatek sołtysowski wynosi 354,86 zł miesięcznie.

Ile dodatek sołtysowski od marca 2026?

Od 1 marca 2026 roku dodatek sołtysowski (świadczenie dla byłych sołtysów) wzrośnie z 354,86 zł do prognozowanej kwoty około 369,57 zł brutto miesięcznie (przy założeniu waloryzacji na poziomie ok. 4,15%). Ostateczna kwota zostanie potwierdzona komunikatem przed marcem 2026 r.,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1246)

Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026: Ile płacą za medale olimpijskie? Ile wynosi emerytura olimpijska?
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026: Ile płacą za medale olimpijskie? Ile wynosi emerytura olimpijska?
13. i 14. emerytura do likwidacji? Zmiany w 800 plus i wiek emerytalny 67 lat w propozycjach ekspertów
13. i 14. emerytura do likwidacji? Zmiany w 800 plus i wiek emerytalny 67 lat w propozycjach ekspertów
Infor.pl
Wiek pracownika jest istotny przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
06 lut 2026

Osobę zatrudnioną, która ukończyła 55 lat, ale nie ma jeszcze 70 lat, można „zapisać” do PPK tylko na jej wniosek. Natomiast po „zapisaniu” do PPK może ona gromadzić nowe środki w tym programie bez względu na wiek. Oto przykłady.
NSA: skarga wysłana przez zły system nie może zamknąć drogi do sądu
06 lut 2026

Wybór niewłaściwego kanału elektronicznego nie może decydować o utracie prawa do sądu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przełomowe postanowienie podważa formalistyczne podejście do składania skarg i może istotnie zmienić praktykę kancelarii oraz organów podatkowych.
Zasiłek pielęgnacyjny a cukrzyca. 215 zł miesięcznie w 2026 roku – kto ma prawo i jak złożyć wniosek
06 lut 2026

Jeśli Ty lub Twoje dziecko macie cukrzycę, możecie dostawać 215,84 zł miesięcznie w formie zasiłku pielęgnacyjnego. To prawo, nie przywilej, ale większość uprawnionych o nim nie wie lub nie składa wniosku. W 2026 roku zasiłek nadal obowiązuje, a procedura jest prostsza niż myślisz. Sprawdź, czy Ci się należy i jak go dostać.
„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa
06 lut 2026

Dobre intencje nie legalizują samowoli. Amatorskie malowanie figur, kapliczek czy krzyży – zamiast ratować dziedzictwo – coraz częściej kończy się medialnym ubawem, kompromitacją miejscowości i realnymi konsekwencjami prawnymi.

Kolej wraca do Łomży i Ostrołęki, ale Warszawa wciąż na liście oczekujących
06 lut 2026

Czerwiec 2026 roku ma być przełomowym momentem dla lokalnej kolei. Po długiej przerwie na linię nr 49 wrócą składy pasażerskie. Mimo początkowych zapowiedzi o bezpośrednim połączeniu ze stolicą, pierwsze pociągi PKP Intercity będą łączyć Białystok z Olsztynem, a Ostrołęka stanie się kluczowym węzłem na nowej mapie połączeń dalekobieżnych.
Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
06 lut 2026

Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.
Świadczenia i należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
06 lut 2026

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych, których wysokość jest od niej uzależniona. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?

Tych zmian w szkołach jednak nie będzie. MEN wycofało się z zapowiadanego zaostrzenia zasad
06 lut 2026

Resort edukacji wycofał się z zapowiadanego wcześniej zaostrzenia zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkołach. Na początku mówiło się o dezorganizacji pracy na lekcjach, jednak po konsultacjach z środowiskiem oświatowym okazało się, że to jednak nie jest istotny problem polskich szkół.
Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Prawie 30% więcej wniosków niż przed rokiem
06 lut 2026

Wyraźnie wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, liczba zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2026 roku była o 50,4% wyższa niż w styczniu 2025. Wiadomo, jaka jest średnia wartość wnioskowanego kredytu.
