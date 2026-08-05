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Minimalna emerytura w 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej, ale podwyżka może rozczarować

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05 sierpnia 2026, 16:50
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Nowe emerytury od marca 2027. Są wyliczenia i kwoty po waloryzacji
Shutterstock

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Minimalna emerytura po raz pierwszy przekroczy 2 tys. zł brutto, ale skala podwyżek może rozczarować miliony seniorów. Rząd ujawnił nowe prognozy waloryzacji na 2027 rok. Sprawdź, ile może wynieść twoja emerytura i dlaczego przyszłoroczny wzrost świadczeń będzie wyraźnie niższy niż w ostatnich latach.

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Miliony emerytów czekają na informacje dotyczące przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Choć minimalna emerytura po raz pierwszy wyraźnie przekroczy granicę 2 tys. zł brutto, skala podwyżki może okazać się jedną z najniższych od wielu lat. Najnowsze prognozy pokazują, ile pieniędzy może trafić na konta seniorów od marca 2027 roku.

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Minimalna emerytura przekroczy 2 tys. zł. O tyle wzrośnie od marca 2027

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To kwota obowiązująca po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2026 roku. Według aktualnych prognoz wskaźnik waloryzacji emerytur w 2027 roku może wynieść około 3,48 proc. Oznaczałoby to wzrost najniższego świadczenia do około 2047,34 zł brutto. W praktyce podwyżka wyniosłaby:

  • 68,85 zł brutto miesięcznie,
  • 826,20 zł brutto w skali roku,
  • około 57–65 zł „na rękę” miesięcznie (w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej).

Dla wielu seniorów będzie to pierwsza od kilku lat waloryzacja, która nie przełoży się na podwyżkę liczoną w setkach złotych. Oznacza to, że wzrost świadczeń będzie zauważalnie niższy niż podczas rekordowych waloryzacji z ostatnich lat.

Ważne

W 2027 roku waloryzacja świadczeń obejmie również dodatkowe wypłaty, czyli 13. i 14. emeryturę. Ich wysokość będzie uzależniona od kwoty minimalnej emerytury po waloryzacji, dlatego wraz ze wzrostem podstawowych świadczeń automatycznie wzrosną także dodatki roczne.

Nowe kwoty emerytur po waloryzacji. Sprawdź wyliczenia dla różnych świadczeń

Jeżeli wskaźnik waloryzacji faktycznie osiągnie poziom 3,48 proc., emeryci mogą otrzymać następujące kwoty:

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Obecna emerytura brutto

Emerytura po waloryzacji

1978,49 zł

2047,34 zł

2100 zł

2173,08 zł

2500 zł

2587,00 zł

3000 zł

3104,40 zł

3500 zł

3621,80 zł

4000 zł

4139,20 zł

5000 zł

5174,00 zł

Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS oraz systemy mundurowe. A zatem wyższe kwoty otrzymają nie tylko emeryci cywilni, ale również rolnicy i osoby objęte systemem emerytur mundurowych.

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Dlaczego waloryzacja będzie jedną z najniższych od lat?

Jeszcze dwa–trzy lata temu emeryci mogli liczyć na rekordowe podwyżki. Wynikało to z bardzo wysokiej inflacji, która przekraczała nawet 15 proc. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Inflacja wyraźnie spadła, a wzrost wynagrodzeń stopniowo hamuje. To właśnie te dwa wskaźniki mają największy wpływ na wysokość corocznej waloryzacji emerytur.

Eksperci podkreślają, że niższa waloryzacja nie musi oznaczać pogorszenia sytuacji seniorów. Mniejsze podwyżki są bowiem efektem stabilizacji cen w gospodarce. Problem polega jednak na tym, że wielu emerytów przyzwyczaiło się już do znacznie wyższych wzrostów świadczeń.

Kiedy ZUS wypłaci wyższe emerytury? Oto termin waloryzacji

Waloryzacja świadczeń zostanie przeprowadzona tradycyjnie 1 marca 2027 roku. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.

ZUS automatycznie przeliczy wszystkie emerytury i renty, bez konieczności składania wniosków przez świadczeniobiorców. Wyższe kwoty zostaną wypłacone w najbliższym terminie płatności przypadającym po waloryzacji.

To będzie historyczny moment. Minimalna emerytura przekroczy 2 tys. zł brutto

Choć podwyżka nie będzie spektakularna, minimalna emerytura po raz pierwszy może przekroczyć poziom 2 tys. zł brutto miesięcznie. To symboliczna granica, która ma duże znaczenie psychologiczne dla wielu świadczeniobiorców.

Dla osób pobierających najniższe świadczenia oznacza to symboliczną zmianę, jednak realny wzrost dochodów będzie znacznie mniejszy niż podczas rekordowych waloryzacji z ostatnich lat. Wszystko wskazuje więc na to, że rok 2027 przyniesie seniorom wyższe emerytury, ale bez finansowej rewolucji, na którą liczy wielu świadczeniobiorców.

Treść komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku, na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48%.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Rząd proponuje, żeby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wyniósł 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.
  • Dzięki rozwiązaniu, w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48%.
  • Prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli z 1978,49 zł do 2047,34 zł.
  • Szacowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 16,7 mld zł.

FAQ – waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku

Na jakim poziomie będzie waloryzacja emerytur w 2027 roku?

Rząd przyjął propozycję, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wyniósł 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 3,48%.

O ile wzrośnie minimalna emerytura w 2027 roku?

Według prognoz najniższa emerytura wzrośnie o około 68,85 zł brutto. Po waloryzacji od 1 marca 2027 roku może wynieść około 2047,34 zł brutto, wobec obecnych 1978,49 zł.

Kiedy nastąpi waloryzacja emerytur w 2027 roku?

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona tradycyjnie 1 marca 2027 roku. Od tego momentu świadczenia będą wypłacane w nowych, wyższych kwotach.

Czy trzeba składać wniosek o podwyżkę emerytury?

Nie. ZUS automatycznie przeliczy wszystkie emerytury i renty. Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Kogo obejmie waloryzacja emerytur?

Podwyżka obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS oraz systemy emerytur mundurowych.

Ile wyniesie koszt waloryzacji emerytur w 2027 roku?

Szacuje się, że całkowity koszt waloryzacji dla budżetu państwa wyniesie około 16,7 mld zł.

Czy 13. i 14. emerytura też wzrośnie?

Tak. Wysokość dodatkowych świadczeń, czyli 13. i 14. emerytury, zależy od wysokości emerytury minimalnej, dlatego ich kwoty również wzrosną po waloryzacji.

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Źródło: INFOR
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