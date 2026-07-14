Przelew lada dzień. Do 15 lipca tysiące seniorów dostanie dodatkowe 288 zł. ZUS nie ma z tym nic wspólnego

Trwa gorący okres wypłat specjalnego benefitu finansowego dla polskich emerytów. Seniorzy, którzy przez lata zaniechali upominania się o swoje prawa, mogą zyskać stałe, dożywotnie źródło gotówki. Czas ucieka, a najbliższy termin realizacji przelewów mija dokładnie 15 lipca 2026 roku. Na konta uprawnionych trafi wtedy ekstra 288 zł. Kto może oczekiwać świadczenia ratowniczego?

Waloryzacja podbiła stawkę. Pieniądze należą się do końca życia

Opisywany zastrzyk gotówki to tak zwane świadczenie ratownicze. Choć program funkcjonuje w Polsce już od grudnia 2021 roku, wciąż tysiące uprawnionych osób nie dopełniło niezbędnych formalności. Warto się pospieszyć, bo stawka wzrosła. Początkowo państwo wypłacało równe 200 zł miesięcznie, jednak po fali waloryzacji kwota ta urosła do 288 zł. To doskonały sposób na podreperowanie domowego budżetu z kilku powodów:

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Świadczenie ma charakter całkowicie dożywotni.

Urzędnicy wypłacają je niezależnie od kwoty Twojej podstawowej emerytury.

Pobieranie tego dodatku nie blokuje prawa do innych benefitów (jak np. trzynasta czy czternasta emerytura).

Tylko dwa zawody na liście. Przepisy mówią o twardym kryterium płci

Skarb Państwa nie rozdaje jednak tych pieniędzy każdemu seniorowi. Kryteria są niezwykle surowe i ukierunkowane na osoby, które przez dekady poświęcały swoje zdrowie dla ratowania innych. Pieniądze przysługują wyłącznie emerytowanym członkom dwóch formacji:

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) Górskich służb ratowniczych (TOPR oraz GOPR).

Kluczem do otrzymania przelewu jest udowodnienie czynnej wysługi lat. Co ciekawe, prawo różnicuje wymagany staż ze względu na płeć wnioskodawcy. Kobiety muszą wykazać minimum 20 lat aktywnej działalności, z kolei od mężczyzn wymaga się co najmniej 25 lat pracy w strukturach ratowniczych. Ustawodawca dopuszcza sytuację, w której staż ten nie był ciągły - poszczególne okresy aktywności można po prostu zsumować. Obecnie barierą dla wielu młodszych emerytów jest konieczność osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). W środowisku wywołało to spore poruszenie, przez co pod koniec maja 2026 roku do Sejmu wpłynęła oficjalna petycja o zniesienie tego wymogu. Jeśli posłowie zmienią prawo, grono odbiorców powiększy się o kolejne tysiące osób.

Poważny błąd seniorów. Zamiast do ZUS-u, skieruj się tutaj

Największą pułapką przy ubieganiu się o te pieniądze są procedury urzędowe. Większość Polaków automatycznie kojarzy dodatki emerytalne z ZUS-em. To błąd! ZUS w ogóle nie pośredniczy w przyznawaniu świadczenia ratowniczego. Wszelkie formalności należy załatwić u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) odpowiedniego dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania. Głównym wyzwaniem jest udokumentowanie, że braliśmy czynny udział w akcjach ratunkowych przed 31 grudnia 2011 roku. Do wniosku trzeba dołączyć pisemne oświadczenie, pod którym musi podpisać się co najmniej trzech świadków. Przepisy nakładają również wymóg, by co najmniej jedna z tych osób była w tamtym okresie pracownikiem urzędu samorządowego lub pełniła funkcję publiczną.

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Gdzie trafia najwięcej pieniędzy? Statystyki MSWiA

Za dystrybucję środków odpowiada bezpośrednio Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. To właśnie ta instytucja dba o to, aby przelewy zasilały konta seniorów najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Z oficjalnych podsumowań ministerstwa wynika, że z tego przywileju korzysta już około 118 tysięcy emerytów w kraju. Mapa wypłat nie jest jednak równomierna. Prawdziwymi bastionami beneficjentów są trzy województwa: wielkopolskie, mazowieckie oraz lubelskie. Na drugim biegunie, z najmniejszą liczbą wypłacanych świadczeń, plasują się województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Jeżeli spełniasz powyższe wymogi, pamiętaj: państwo nie przyzna Ci tych pieniędzy z urzędu. Brak złożonego wniosku w komendzie PSP oznacza, że kwota 288 zł bezpowrotnie przepada z każdym kolejnym miesiącem.