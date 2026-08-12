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ZUS finansuje 24 dni rehabilitacji. Sprawdź, komu przysługuje turnus

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12 sierpnia 2026, 11:28
Agnieszka Olkowicz
Fizjoterapeuta ćwiczy z pacjentem podczas turnusu rehabilitacyjnego
Komu przysługuje turnus rehabilitacyjny z ZUS?
Shutterstock

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ZUS finansuje 24-dniową rehabilitację leczniczą dla osób, którym z powodu choroby lub urazu grozi długotrwała utrata zdolności do pracy, a które po rehabilitacji mogą tę zdolność utrzymać albo odzyskać. Program może odbywać się w systemie stacjonarnym albo ambulatoryjnym. O potrzebie rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik ZUS.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W przypadku schorzeń narządu ruchu jest on przeznaczony dla osób, które z powodu choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą utratą zdolności do pracy, ale po rehabilitacji mają szansę do niej powrócić lub ją utrzymać.

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Dla kogo jest rehabilitacja lecznicza ZUS?

Celem rehabilitacji leczniczej ZUS jest utrzymanie albo przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone jej długotrwałą utratą. Z programu mogą skorzystać osoby, które:

  • pracują zawodowo i grozi im całkowita albo częściowa niezdolność do pracy,
  • pobierają zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,
  • pobierają rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Jak dostać skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS?

Podstawą jest wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na formularzu PR-4. Wypełnia go lekarz prowadzący leczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z leczenia, na przykład:

  • konsultacje lekarskie,
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
  • badania obrazowe,
  • badania laboratoryjne.

Wniosek można złożyć:

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  • elektronicznie (w imieniu pacjenta składa go lekarz),
  • papierowo (w placówce ZUS albo pocztą).

Kto decyduje o przyznaniu rehabilitacji?

O potrzebie rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik ZUS. Może wydać takie orzeczenie:

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  • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie,
  • przy kontroli zwolnienia lekarskiego,
  • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przy orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych.

Na podstawie orzeczenia ZUS kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.

Ile trwa turnus i jak wygląda rehabilitacja?

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Może odbywać się:

  • w systemie stacjonarnym,
  • w systemie ambulatoryjnym.

Po zakończeniu rehabilitacji pacjent otrzymuje informację o przebytej rehabilitacji. Program obejmuje nadzór lekarzy i fizjoterapeutów nad przebiegiem rehabilitacji, indywidualny program realizowany przez 6 dni w tygodniu, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. ZUS wskazuje również, że wszystkie programy rehabilitacji mają charakter kompleksowy i uwzględniają fizjoterapię, opiekę psychologiczną, edukację zdrowotną, promocję zdrowia, a także leczenie chorób współistniejących.

Czy turnus jest bezpłatny?

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji. Obejmują one:

  • rehabilitację leczniczą,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie podczas turnusu stacjonarnego,
  • koszty przejazdu do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na podstawie przedstawionych biletów.

Rehabilitacja z ZUS [PODSUMOWANIE]

Rehabilitacja lecznicza ZUS w zakresie narządu ruchu to forma wsparcia dla osób, którym choroba albo uraz zagrażają długotrwałą utratą zdolności do pracy, ale które po rehabilitacji mogą ją utrzymać albo odzyskać. Program trwa 24 dni, może odbywać się stacjonarnie lub ambulatoryjnie, a jego koszty pokrywa ZUS.

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Źródło: Infor.pl
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