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Spory o punkty w sądach. Sędzia w świadczeniu wspierającym musi przemęczyć się przez 32 obszary

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10 sierpnia 2026, 14:36
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Spory o punkty w sądach. Sędzia w świadczeniu wspierającym musi przemęczyć się przez 32 obszary
Spory o punkty w sądach. Sędzia w świadczeniu wspierającym musi przemęczyć się przez 32 obszary
T. Król
Własne

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Taką informację można znaleźć w wyroku z 13 kwietnia 2026 r. wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Renata Gąsior

Link do wyroku

Sąd okręgowy oceniał wyrok sądu rejonowego, który zmienił decyzję WZON i ustalił poziom potrzeby wsparcia na 90 punktów. To bardzo wysoki poziom - daje 3652 zł miesięcznie. I sformułował m.in. taką uwagę:

Sąd II instancji zauważył, że zgodnie z wytycznymi, uwzględniając sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania opiniowanej, poziom potrzeby wsparcia ustalony przez biegłego sądowego orzekającego w analizowanej sprawie w zaokrągleniu do pełnej wartości punktowej w górę wynosi 89 pkt, nie zaś 90 pkt, jak ustalił Sąd I instancji.

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Spory o punkty w sądach. Sędzia w świadczeniu wspierającym musi przejść przez 32 obszary

Źródło: INFOR
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