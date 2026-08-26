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Niepełnosprawne dziecko zaczyna szkołę? Rodzic może dostać więcej niż świadczenie na dobry start

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26 sierpnia 2026, 13:54
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Niepełnosprawne dziecko zaczyna szkołę? Rodzic może dostać więcej niż świadczenie na dobry start
Niepełnosprawne dziecko zaczyna szkołę? Rodzic może dostać więcej niż świadczenie na dobry start
Shutterstock

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Zbliża się rok szkolny, a dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością rozpoczęcie nauki często oznacza znacznie większe wydatki niż zakup zeszytów czy plecaka. Czy oprócz 300 zł z programu Dobry Start można otrzymać dodatkowe wsparcie? Sprawdzamy, na jakie pieniądze warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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300 zł na wyprawkę to nie wszystko

Program Dobry Start przewiduje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Pieniądze są wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. Samo posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności nie powoduje jednak podwyższenia świadczenia. Rodzic dziecka z niepełnosprawnością otrzymuje więc co do zasady takie samo 300 zł jak rodzic dziecka bez niepełnosprawności. W zależności od sytuacji dziecka i rodziny mogą wchodzić w grę również inne świadczenia oraz formy dofinansowania.

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Świadczenie pielęgnacyjne – nawet ponad 3 tys. zł miesięcznie

Jednym z najważniejszych świadczeń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady jego przyznawania. Świadczenie może otrzymać osoba, która sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie.

Ważne

W 2026 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji.

Co ważne, przepisy pozwalają na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna, który podejmuje lub wykonuje zatrudnienie albo inną pracę zarobkową. Nie oznacza to jednak, że świadczenie przysługuje automatycznie każdemu rodzicowi dziecka z niepełnosprawnością. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim treść orzeczenia i spełnienie ustawowych warunków. To świadczenie jest niezależne od 300 zł z programu Dobry Start.

Zasiłek pielęgnacyjny – kolejne pieniądze

Rodzic dziecka z niepełnosprawnością może również sprawdzić, czy dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

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W przypadku dziecka do 16. roku życia podstawą jest odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Po ukończeniu 16 lat znaczenie ma orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności.

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Ważne

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Nie należy ich ze sobą utożsamiać. Mogą też w określonych sytuacjach występować równolegle.

Dodatkowe pieniądze na edukację? Sprawdź pomoc z PFRON

Rodzice dziecka z niepełnosprawnością powinni również sprawdzić programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczególne znaczenie może mieć program „Aktywny samorząd”. Nie jest to jednak świadczenie wypłacane automatycznie każdemu dziecku rozpoczynającemu szkołę.

Pomoc zależy od konkretnego modułu programu, wieku osoby z niepełnosprawnością, rodzaju niepełnosprawności oraz spełnienia warunków określonych dla danej formy wsparcia. W przypadku dzieci i młodzieży szczególnie istotne mogą być instrumenty związane z edukacją i likwidacją barier w dostępie do nauki. Dlatego przed rozpoczęciem roku szkolnego warto sprawdzić aktualne zasady programu i informacje właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie.

Nie tylko gotówka. Gmina może mieć obowiązek zapewnić transport

Rozpoczęcie szkoły może oznaczać dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością również inne koszty – np. codzienne dowożenie dziecka na zajęcia. W określonych przypadkach przepisy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki. Dotyczy to m.in. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dla których ustawa przewiduje obowiązek zapewnienia transportu.

Ważne

Jeżeli gmina nie organizuje transportu, w określonych sytuacjach rodzic może ustalić z gminą zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka własnym samochodem.

Możliwe jest również dofinansowanie rehabilitacji

Dziecko z niepełnosprawnością może korzystać także z różnych form dofinansowania ze środków PFRON. W zależności od sytuacji mogą to być m.in.:

  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • pomoc w likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych.

Nie są to świadczenia przyznawane wyłącznie dlatego, że dziecko rozpoczyna szkołę. Jednak początek roku szkolnego jest dobrym momentem, aby sprawdzić, czy rodzina nie może skorzystać z jednej z tych form pomocy.

Czy wszystkie świadczenia można łączyć?

To jedno z najważniejszych pytań. Nie ma jednej zasady, zgodnie z którą rodzic musi wybrać tylko jedno świadczenie. Każdą formę pomocy trzeba jednak oceniać na podstawie przepisów, które regulują jej przyznawanie. Przykładowo 300 zł z programu Dobry Start nie jest zamiennikiem świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku pielęgnacyjnego.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku świadczeń, które mają podobny cel albo są uzależnione od określonych dochodów. Wtedy przepisy mogą przewidywać dodatkowe ograniczenia. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić nie tylko wysokość świadczenia, ale również warunki jego przyznania i możliwość łączenia go z inną pomocą.

Forma wsparcia

  • Dobry Start 300 zł raz w roku
  • Świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł miesięcznie
  • Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie
  • Dofinansowanie PFRON zależne od programu
  • Transport do szkoły zależnie od sytuacji
Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

ustawa z 7 lipca 2017 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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Źródło: INFOR
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