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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » ZUS wypłaca do 4300 zł świadczenia wspierającego. Zobacz aktualne progi punktowe

ZUS wypłaca do 4300 zł świadczenia wspierającego. Zobacz aktualne progi punktowe

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03 sierpnia 2026, 14:30
[Data aktualizacji 04 sierpnia 2026, 11:33]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe progi punktowe i wyższe kwoty od ZUS
Shutterstock

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W lipcu 2026 roku weszliśmy w kolejny, przełomowy etap wdrażania reformy systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem ustawy, od początku roku zaczął obowiązywać znacznie niższy minimalny próg punktowy, co otworzyło drzwi do wypłat dla potężnej grupy nowych beneficjentów. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonej w marcu waloryzacji świadczeń rentowych, ZUS przelewa na konta uprawnionych znacznie wyższe kwoty.

Świadczenie wspierające jest ściśle powiązane z rentą socjalną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1 978,49 zł brutto. Co niezwykle istotne z punktu widzenia domowego budżetu, nowe wsparcie finansowe jest całkowicie wolne od podatku dochodowego (PIT) - podawane stawki brutto są jednocześnie kwotami netto ("na rękę").

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Nowy taryfikator 2026. Ile wynosi świadczenie "na rękę"?

Wysokość wsparcia nie zależy od dochodów ani od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Jedynym wskaźnikiem jest liczba punktów określona w oficjalnej decyzji WZON. Kwoty stanowią od 40 proc. do aż 220 proc. renty socjalnej:

  • 95 do 100 punktów (220 proc. renty socjalnej): 4 353 zł miesięcznie,
  • 90 do 94 punktów (180 proc. renty socjalnej): 3 562 zł miesięcznie,
  • 85 do 89 punktów (120 proc. renty socjalnej): 2 375 zł miesięcznie,
  • 80 do 84 punktów (80 proc. renty socjalnej): 1 583 zł miesięcznie,
  • 75 do 79 punktów (60 proc. renty socjalnej): 1 188 zł miesięcznie,
  • 70 do 74 punktów (40 proc. renty socjalnej): 792 zł miesięcznie.

Rewolucja punktowa WZON. Kto zyskał uprawnienia?

Wdrażanie świadczenia wspierającego podzielono na trzy coroczne etapy. W lipcu 2026 roku znajdujemy się w fazie, która radykalnie ułatwia dostęp do państwowych funduszy. W latach ubiegłych pieniądze trafiały wyłącznie do osób z najwyższym stopniem niesamodzielności (najpierw od 87 pkt, później od 78 pkt). Od 1 stycznia 2026 roku próg ten został bezpowrotnie obniżony do minimum 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzję WZON w ubiegłym roku na poziomie np. 72 czy 75 punktów i dotychczas spotykały się z odmową wypłat, mogą teraz natychmiast złożyć dokumenty do ZUS i zacząć legalnie pobierać comiesięczne pieniądze. Sama skala oceny WZON nie bada stanu zdrowia w sensie medycznym. Urzędnicy podczas osobistego spotkania weryfikują realną zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności (np. mycia się, jedzenia, poruszania się czy zarządzania finansami).

Świadczenie wspierające a renta socjalna i prawa opiekunów

Nowe przepisy całkowicie odwróciły filozofię wsparcia. Pieniądze są przypisane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. Co kluczowe dla wielu rodzin, pobieranie świadczenia wspierającego nie powoduje zawieszenia ani utraty renty socjalnej - uprawniony może pobierać oba te świadczenia równolegle, zyskując potężny zastrzyk finansowy. Warto jednak pamiętać o sztywnej regule: świadczenie wspierające nie może być pobierane jednocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym na nowych zasadach. Z programu wyłączone są również osoby, które na stałe przebywają w całodobowych placówkach opiekuńczych czy domach pomocy społecznej (DPS).

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Procedura krok po kroku: Jak sprawnie otrzymać pieniądze?

Cały proces jest dwuetapowy i wymaga bezwzględnego zachowania terminów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Etap I (WZON): Najpierw składasz wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem powiatowego zespołu (PZON).
  2. Etap II (ZUS): Dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji z WZON i przypisaniu konkretnej liczby punktów, składasz wniosek o wypłatę pieniędzy do ZUS.

Ważne! Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną (np. przez platformę eZUS, system Emp@tia lub bankowość elektroniczną). Do dokumentu nie trzeba dołączać papierowej decyzji WZON – wystarczy wpisać jej unikalny numer ułatwiający weryfikację. Jeśli złożysz wniosek do ZUS w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji przez WZON, prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia, w którym system przyznał Ci punkty. W ten sposób nie stracisz należnego wyrównania za okres oczekiwania na urzędowe procedury.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki minimalny próg punktowy WZON obowiązuje dla świadczenia wspierającego od 1 stycznia 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku próg został obniżony do minimum 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Osoby z decyzją WZON np. na 72 czy 75 punktów mogą złożyć dokumenty do ZUS.

Ile wynosi świadczenie wspierające netto w 2026 roku według punktów WZON?

Kwoty netto miesięcznie: 95–100 pkt – 4 353 zł, 90–94 pkt – 3 562 zł, 85–89 pkt – 2 375 zł, 80–84 pkt – 1 583 zł, 75–79 pkt – 1 188 zł, 70–74 pkt – 792 zł.

Czy świadczenie wspierające jest opodatkowane PIT i powiązane z rentą socjalną?

Świadczenie wspierające jest całkowicie wolne od podatku dochodowego (PIT). Świadczenie wspierające jest ściśle powiązane z rentą socjalną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1 978,49 zł brutto.

Od czego zależy wysokość świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami?

Wysokość świadczenia wspierającego nie zależy od dochodów ani od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Jedynym wskaźnikiem jest liczba punktów określona w oficjalnej decyzji WZON.

Jak złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego po decyzji WZON?

Po otrzymaniu oficjalnej decyzji WZON i liczby punktów wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie, np. przez eZUS, Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Papierowa decyzja WZON nie jest wymagana; wystarczy unikalny numer decyzji WZON.

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Źródło: INFOR
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