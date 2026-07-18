REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WZON: Osoba niepełnosprawna bez świadczenia wspierającego. 40 punktów, trzy orzeczenia i 9 chorób

WZON: Osoba niepełnosprawna bez świadczenia wspierającego. 40 punktów, trzy orzeczenia i 9 chorób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lipca 2026, 15:44
[Data aktualizacji 18 lipca 2026, 15:44]
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
WZON: Osoba niepełnosprawna z 40 punktami i trzema orzeczeniami i 9 chorobami. I tak bez świadczenia wspierającego
WZON: Osoba niepełnosprawna z 40 punktami i trzema orzeczeniami i 9 chorobami. I tak bez świadczenia wspierającego
Tomasz Król
Własne

REKLAMA

REKLAMA

Bez świadczenia wspierającego z ZUS choć osoba niepełnosprawna ma aż trzy orzeczenia: 1) orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny) 2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i 3) orzeczenie o niezdolności do pracy. Ma też 9 poważnych chorób, uszczerbków i deficytów. I na koniec otrzymuje .... 40 punktów w WZON (poziom potrzeby wsparcia). I pisze do nas list z frazą "Możemy razem się pośmiać".

rozwiń >

Do redakcji Infor.pl stale przychodzą emaile osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby niepełnosprawne otrzymują 40-50 punktów w teście niesamodzielności jakim jest określenie poziomu potrzeby wsparcia w WZON. W efekcie nie otrzymują świadczenia wspierającego z ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Świadczenie wspierające w 2026 r.

Osoby niepełnosprawne z 40 punktami w ogóle nie "łapią się" na to świadczenie. Wydawałoby się, że dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nic bardziej mylnego. Świadczenia wspierającego nie otrzymują osoby, które jednocześnie mają przyznane:

1) orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny)

2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

REKLAMA

3) orzeczenie o niezdolności do pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoba niepełnosprawna śmieje się (płacząc) z 40 punktów od WZON i bez świadczenia wspierającego. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1800 zł emerytury i 850 zł dodatków. 12 000 długów za rehabilitację i inne

Poniżej list od czytelnika, który uważa, że został pokrzywdzony przez nowy system. Otrzymaliśmy go w 2025 r. Bieżący rok nie poprawił sytuacji co do dostępności

Moje doświadczenie z powyższym świadczeniem. Stopień znaczny na stałe. Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (także z ZUS). Choroba niedokrwienna serca, choroba trzech naczyń, 12 stentów w klatce. Torbiel Tarlova, kręgosłup w trzech miejscach złamania kompensacyjne i ucisk na rdzeń. Hiperglikemia i cukrzyca typu 2. Niedowład kończyn dolnych. MDS czyli rak szpiku. W moim wieku brak możliwości wyleczenia. Brak możliwości operacji kręgosłupa z powodu MDS i chorób serca. Mieszkam sam. Od 7 lat na opoi…idach. Co dzień w metalowym gorsecie. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1500 emerytury i razem 850 zł dodatków. Nic poza. 12 000 długów za rehabilitację i inne. I teraz wielką pomoc WZON: raczyli dać 40 punktów. Możemy razem się pośmiać.

Wcześniejsze listy od czytelników w poniższych publikacjach

Zobacz również:

Dlaczego WZON dają tak małą liczbę punktów osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Przyczyną jest to, że o świadczeniu wspierającym nie decyduje stopień uszczerbku w zdrowiu, okaleczenie ciała tylko proste testy sprawnościowe - przejście po pokoju, możliwość umycia się, zaparzenia herbaty. Znany jest redakcji przypadek uznania za w pełni samodzielną osobę niewidomą bo umiała w swoim mieszkaniu (zna je na pamięć) otworzyć zamknięte drzwi!

Test samodzielności według rozporządzenia stosowanego przez WZON

Jest to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Link do rozporządzenia. Test sprawności składa się z 32 czynności (na tej podstawie komisja wyprowadza niekorzystne wnioski dla osób niepełnosprawnych:

Przy ocenie, zdolności osoby niepełnosprawnej (znaczny, lekki albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) bierze się pod uwagę np.: sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi. Osoba niepełnosprawna ze sparaliżowanymi nogami (przerwanie rdzenia kręgowego) wykona tą czynność jak i szereg innych. W efekcie otrzyma około 40-50 punktów, co wyklucza możliwość otrzymania najniższego świadczenia wspierającego w kwocie 752 zł.

Nasz czytelnik w kolejnym liście próbował opowiedzieć jak wyglądał test sprawności w jego przypadku (komisja WZON)

Przykład

Przykład: czy możesz się sam przewrócić na drugi bok? Zatem albo uduszę się z bólu albo wezmę tyle op...dów że widzę smoka wawelskiego i cały następny dzień śpię. Jaka jest odpowiedź zgodna z prawdą ? - tak czy nie? Ponadto osoby z owych komisji nie mają skrajnie żadnego pojęcia o konsekwencjach chorób. Nie chodziło mi o to że duża ilość chorób świadczy o konieczności otrzymania świadczenia. Nie. Choroby mają swoje konsekwencje czego owe komisję kompletnie nie rozumieją. Przykład: torbiel Tarlova , wiązka nerwów z rdzenia wychodzi na zewnątrz tworząc torbiel. Zależnie jak się ruszymy i co wewnątrz dotknie owej torbieli, nadchodzi ból i inny rodzaj czynności jest niemożliwy. Jaka odpowiedź jest prawdziwa ? Możesz podnieść rękę czy nie? Otóż przez tydzień NIE a następnie dwa dni TAK. Ale mamy tylko (na komisji i w formularzu) wersję TAK lub NIE.

Panienka z komisji pyta: może Pan spać na boku? A ja jestem ubrany w aluminiową zbroję do pasa. Gdyby nagrać film z przebiegu tej imprezy, pierwsze miejsce na Netflix gwarantowane.

A w kolejnym liście opisał ponowne starania o świadczenie i stanięcie przed kolejną komisją:

Przykład

Czekam na termin nowy z powodu znacznego pogorszenia stanu zdrowia. (....) Na pierwszej komisji napisałem w kwestionariuszu PRAWDĘ, i tak się skończyło jak pisałem. Jeszcze jeden przykład: MDS, bywa że w ciągu 72 godzin hemoglobina spada do 5 i żelazo do zera. Dość oczywiste bez pytań co wówczas mogę: mianowicie NIC. Ratunek: natychmiastowe przetoczenie koncentratu krwi lub roztwór Monoveru (ponad 500zł zastrzyk i żadnej refundacji).I tych wszystkich spraw owe komisję nie rozumieją. Moim opiekunem jest mgr fizjoterapii oraz osteopata i dr hematolog. (...) Jeszcze jakiś rok i światło zgaśnie.

Inne obszary samodzielności osoby niepełnosprawnej (przykłady - w rozporządzeniu o teście niesamodzielności dla osób niepełnosprawnych jest ich 32):

Korzystanie z toalety - polegające na zdolności do rozpoznania potrzeb dotyczących oddania moczu i wydalania stolca, w tym udania się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowania ubraniem przed i po oddaniu moczu lub wydalaniu stolca;

Ubieranie się - polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętności dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwego dobór ubrania, zapinania guzików i wiązania butów;

jedzenie i picie - polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowania jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwierania butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia.

ZUS o świadczeniu wspierającym w 2026 r.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wspierające (więcej pod linkiem ):

Świadczenie wspierające otrzymasz, jeśli:

1) masz skończone 18 lat,

2) jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,

3) mieszkasz w Polsce,

3) masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

  • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
  • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
  • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r
Ważne

Harmonogram ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Utrata zaufania to za mało. Pracodawcy wciąż popełniają ten błąd zwalniając pracowników i wpędzają się w problemy
18 lip 2026

Czy utrata zaufania to wystarczający powód do zwolnienia pracownika? Wręczając wypowiedzenie pracodawcy wciąż popełniają te same błędy, a konsekwencje takiego działania są poważne i niemożliwe do odwrócenia przed sądem.
Renta rodzinna po 16. i 25. roku życia a kontynuowanie nauki - warunki, obowiązki, formalności, wyjaśnienia ZUS
17 lip 2026

Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie.
Czy list intencyjny to umowa przedwstępna?
17 lip 2026

Czym jest list intencyjny? Czy list intencyjny to umowa przedwstępna w prawie budowlanym? Co zawiera umowa przedwstępna o pracę? Artykuł prezentuje aktualne przepisy i odpowiedzi na ważne pytania.
Rozczarowani świadczeniem wspierającym. 1188 zł to prawie trzy razy mniej niż 3386 zł
17 lip 2026

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł. Świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości wynosi 4353 zł (95–100 punktów) oraz 3562 zł (90–94 punkty). Jak więc możliwe, że 3386 zł może być nawet trzy razy wyższe od świadczenia wspierającego? To możliwe, ponieważ najwięcej osób otrzymuje świadczenie wspierające przy wyniku 89 punktów lub mniej, a są to kwoty: 2375 zł, 1583 zł, 1188 zł i 792 zł. Czytelnik, którego list publikujemy, otrzymał 75 punktów i przysługuje mu 1188 zł. To zaledwie jedna trzecia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

REKLAMA

Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną
17 lip 2026

Podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lipca 2026 r. ustawę dotyczącą postępowań frankowych oceniam ostrożnie pozytywnie. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie problemy kredytobiorców, ale dlatego, że podczas prac parlamentarnych usunięto z niej przepisy, które mogły poważnie pogorszyć ich sytuację - pisze Karolina Pilawska, adwokat z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.
Kiedy pracodawca ma prawo odmówić urlopu wypoczynkowego, a kiedy grozi mu za to grzywna do 60 tys. zł?
17 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. pracodawcy naruszający przepisy o urlopach wypoczynkowych muszą liczyć się z dwukrotnie wyższą grzywną. Za nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu albo bezpodstawne obniżenie jego wymiaru grozi obecnie kara od 2 000 do 60 000 zł – wcześniej było to od 1 000 do 30 000 zł. Zmianę wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała art. 282 § 1 Kodeksu pracy. Reforma zaostrzyła odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, nie oznacza jednak, że każda odmowa urlopu jest niezgodna z prawem. Pracodawca może nie zaakceptować konkretnego terminu wypoczynku, ale nie może systematycznie blokować urlopu ani pozbawiać pracownika możliwości jego wykorzystania. Kiedy odmowa jest dopuszczalna, a kiedy może zakończyć się interwencją Państwowej Inspekcji Pracy i wysoką grzywną?
Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd RPO
17 lip 2026

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska „z całą pewnością” uzyska to poparcie.
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
18 lip 2026

W ostatnim czasie ponownie zawrzało na temat wieku emerytalnego kobiet – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.” Podobny postulat, od października 2025 r., znajduje się na biurku prezydenta Karola Nawrockiego. Czy kobiety, które nie posiadają dzieci, będą pracować 5 lat dłużej?

REKLAMA

Wysyłanie skanu dowodu przez Internet pod lupą: klienci narażeni na kradzież danych
18 lip 2026

Wysyłanie skanu dowodu osobistego przez Internet to ryzykowna, ale powszechna praktyka wielu firm finansowych. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał właśnie, że takie działanie narusza prawo do prywatności. Wystąpił do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z żądaniem pilnego ukrócenia tego procederu. Podpowiadamy, dlaczego to tak ważne dla twojego bezpieczeństwa i jak chronić dane z dowodu.
Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
17 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek dwie rządowe ustawy dotyczące regulacji związków partnerskich – ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisy ją wprowadzające. O swojej decyzji poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA