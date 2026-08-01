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Ile kosztuje wędkowanie w 2026 r.? Sama karta to za mało – te opłaty mocno zaskakują

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01 sierpnia 2026, 08:49
Adam Kuchta
Adam Kuchta
karta wędkarska ryby wędkowanie
Ile kosztuje wędkowanie w 2026 r.? Sama karta to za mało – te opłaty zaskakują
INFOR

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Karta wędkarska kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest bezterminowa, ale to dopiero początek wydatków. Żeby legalnie łowić ryby w 2026 roku, trzeba co roku płacić składki – nawet kilkaset złotych. Sprawdzamy, ile naprawdę kosztuje to hobby i kto zapłaci najmniej.

Największym zaskoczeniem dla początkujących wędkarzy jest fakt, że sama karta wędkarska to dopiero pierwszy krok. Bez opłaconych składek nawet starzy wędkarze nie mogą legalnie zarzucić wędki. Sprawdzamy, ile naprawdę trzeba zapłacić w 2026 roku, żeby bez problemów łowić ryby w polskich wodach.

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Karta wędkarska jest tania, ale obowiązkowa. Bez niej nie ma mowy o legalnym połowie ryb

Każdy, kto chce rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem, musi zdobyć kartę wędkarską. W tym celu trzeba zdać egzamin organizowany przez Polski Związek Wędkarski, który sprawdza podstawową wiedzę o przepisach i ochronie środowiska. Dla wielu osób jest to formalność, ale bez niej nie ma mowy o legalnym połowie.

Koszt wyrobienia dokumentu jest stosunkowo niski i wynosi około 40–50 zł. W tej kwocie mieści się opłata za egzamin oraz wydanie dokumentu w urzędzie. Co ważne, karta wędkarska jest dożywotnia, a więc ten wydatek ponosimy tylko raz i nie trzeba jej odnawiać w kolejnych latach.

Prawdziwe koszty wędkowania zaczynają się jednak później

Choć wyrobienie karty wędkarskiej jest stosunkowo tanie, to nie tutaj pojawiają się największe wydatki. Zasadniczy koszt stanowią coroczne opłaty, których należny dokonywać w Polskim Związku Wędkarskim. To właśnie one dają realne prawo do łowienia ryb na określonych wodach i są obowiązkowe dla każdego aktywnego wędkarza.

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W 2026 roku podstawowa składka członkowska wynosi około 180 zł rocznie. Do tego dochodzi składka okręgowa, która pozwala łowić w konkretnym regionie i kosztuje zwykle od 300 do 400 zł. W praktyce oznacza to, że roczny koszt wędkowania wynosi od 470 do nawet 670 zł – i to bez dodatkowych zezwoleń międzyokręgowych.

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Przykład

Roczna opłata na 2026 rok dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (wpisowe, składka członkowska i okręgowa nizinna) – kwota 470 zł.

Roczna opłata na 2026 rok dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (wpisowe, składka członkowska, okręgowa nizinna i górska) – kwota 550 zł.

Roczna opłata na 2026 rok (ulga I) dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim mężczyzn od 65 roku życia (wpisowe, składka członkowska i okręgowa nizinna) – kwota 388 zł.

Roczna opłata na 2026 rok (ulga III) dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim – młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata (wpisowe, składka członkowska i okręgowa nizinna) – kwota 140 zł.

Roczna opłata na 2026 rok dla zrzeszonych w PZW – inne okręgi (dopłata okręgowa Mazowiecka nizinna) – kwota 260 zł.

Konkretne stawki składek członkowskich uchwalone na 2026 rok przez Polski Związek Wędkarski

Dla wielu osób najważniejsze są konkrety, dlatego warto spojrzeć na oficjalne stawki składek członkowskich Polskiego Związku Wędkarskiego, przyjęte na rok 2026 w drodze Uchwały nr 41/IX/2025 ZG PZW z dnia 14 września 2025 r. To one pokazują, kto i ile faktycznie płaci:

  • Składka członkowska pełna: 180 zł
  • Składka ulgowa 75%: 45 zł
    • dla dzieci do 16 lat
    • młodzieży szkolnej i studentów (17–24 lata)
    • dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
  • Składka ulgowa 50%: 90 zł
    • dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW
    • dla członków legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Składka ulgowa 25%: 135 zł
    • dla odznaczonych srebrną odznaką PZW

Dodatkowo trzeba doliczyć:

  • wpisowe członka zwyczajnego PZW: 30 zł
  • wpisowe członka uczestnika PZW – do 100%: 0 – 30 zł
  • opłatę za legitymację członkowską: 10 zł
Ważne

Warto też wiedzieć, że członkowie honorowi PZW są całkowicie zwolnieni z opłat. Natomiast młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

karta wędkarska

INFOR

Chcesz łowić w całej Polsce? Zapłacisz więcej, bo są okręgi PZW

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że opłacenie składek w jednym okręgu nie daje automatycznie dostępu do wszystkich łowisk w kraju. Aktualnie Polska jest podzielona na 42 okręgi PZW, a każdy z nich zarządza własnymi wodami. Dlatego osoby, które podróżują i chcą łowić w różnych regionach, często muszą wykupić dodatkowe zezwolenia lub składki międzyokręgowe.

W praktyce oznacza to kolejne wydatki, które mogą znacząco podnieść roczny koszt hobby. Z drugiej strony daje to większą swobodę i możliwość łowienia w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Dla wielu wędkarzy to naturalny krok, gdy hobby zaczyna być czymś więcej niż okazjonalnym wypadem nad wodę.

Ile trzeba zapłacić naprawdę? Przybliżony koszt roczny dla nowego wędkarza

Pierwszy rok wędkowania to wydatek rzędu 500–700 zł, ponieważ obejmuje zarówno wyrobienie karty, jak i opłacenie wszystkich składek oraz ewentualnego wpisowego. W kolejnych latach koszty są niższe i ograniczają się głównie do corocznych opłat. Warto jednak pamiętać, że dodatkowe zezwolenia mogą tę kwotę zwiększyć.

Mimo dość znacznych kosztów, wędkarstwo w naszym kraju ma się dobrze i jest jednym z tańszych hobby. Dla wielu osób to nie tylko sposób na relaks, ale też styl życia, który trudno przełożyć wyłącznie na pieniądze – szczególnie gdy liczy się cisza, natura i chwile wypoczynku nad wodą.

Podstawa prawna

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 41/IX/2025 ZG PZW z dnia 14 września 2025 r.

Zobacz również:

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2026 r.

  1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „Członek Honorowy PZW”
  4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lat są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
  8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
  9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
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Źródło: INFOR
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