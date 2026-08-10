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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?

Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?

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10 sierpnia 2026, 07:37
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta chorobowa
Renta chorobowa po 50. roku życia. Kto może dostać nawet 1978,49 zł z ZUS i jakie warunki trzeba spełnić?
Adam Kuchta
INFOR

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Problemy zdrowotne nie oznaczają automatycznie prawa do renty z ZUS. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków, a sam wiek 50+ nie daje żadnych dodatkowych uprawnień. Wyjaśniamy, komu przysługuje renta chorobowa, ile wynosi w 2026 roku, jakie dokumenty trzeba złożyć i czy można dorabiać do świadczenia.

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Pytanie

Odpowiedź

Kto może dostać rentę?

Osoba uznana przez ZUS za częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy

Czy po 50. roku życia renta jest wyższa?

Nie, wiek nie zwiększa wysokości świadczenia

Ile wynosi najniższa renta?

Od marca 2026 r. 1 978,49 zł brutto przy całkowitej niezdolności

Gdzie złożyć wniosek?

W ZUS – także przez eZUS

Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które z powodu pogarszającego się stanu zdrowia utraciły zdolność do pracy. Może dotyczyć zarówno całkowitej, jak i częściowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Choć wiek nie wpływa na wysokość świadczenia, to dla osób po 50. roku życia renta ta może być istotnym wsparciem finansowym. W obliczu rosnącej liczby chorób przewlekłych w tej grupie wiekowej, warto wiedzieć, komu przysługuje renta, ile wynosi w 2026 roku i jak krok po kroku ubiegać się o jej przyznanie.

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Renta chorobowa z ZUS. Kto może otrzymać to świadczenie?

Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia. Niezdolność ta może być całkowita lub częściowa:

  • całkowita niezdolność do pracy – osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
  • częściowa niezdolność do pracy – osoba w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Wiek nie wpływa na wysokość świadczenia – osoby po 50. roku życia otrzymują takie same kwoty jak młodsi świadczeniobiorcy.

Trzy warunki, które trzeba spełnić, aby dostać rentę z ZUS

Aby otrzymać rentę chorobową, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

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  1. Orzeczenie o niezdolności do pracy – lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić całkowitą lub częściową niezdolność do pracy.
  2. Wymagany staż ubezpieczeniowy – długość wymaganego okresu składkowego zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Dla osób po 50. roku życia zazwyczaj wymagany jest staż wynoszący co najmniej 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku.
  3. Niezdolność do pracy powstała w odpowiednim czasie – niezdolność do pracy musi powstać w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów.

Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodniłeś:

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  • 25 lat okresów składkowych – kobieta,
  • 30 lat okresów składkowych – mężczyzna.

Ile wynosi renta chorobowa w 2026 roku? Oto aktualne kwoty

Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki waloryzacyjne:

  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1 978,49 zł brutto,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 483,87 zł brutto.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową kwoty te są odpowiednio wyższe:

  • całkowita niezdolność do pracy: 2 374,19 zł brutto,
  • częściowa niezdolność do pracy: 1 780,64 zł brutto.

Od czego zależy wysokość renty? ZUS bierze pod uwagę kilka czynników

Wysokość renty chorobowej zależy od kilku czynników:

  • podstawa wymiaru – średnie wynagrodzenie z wybranych lat, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne,
  • okresy składkowe i nieskładkowe – liczba lat, w których opłacano składki oraz okresy nieskładkowe (np. studia, urlopy wychowawcze),
  • rodzaj niezdolności do pracy – całkowita lub częściowa.

ZUS stosuje określone algorytmy do wyliczenia wysokości świadczenia, uwzględniając powyższe elementy.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek o rentę? Instrukcja krok po kroku

  1. Zgromadzenie dokumentacji medycznej – opinii lekarzy, wyników badań i historii choroby.
  2. Złożenie wniosku w ZUS – wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS).
  3. Badanie przez lekarza orzecznika ZUS – ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy.
  4. Decyzja ZUS – po analizie dokumentów i orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie renty.

Można dorabiać do renty? Obowiązują limity zarobków

Osoby pobierające rentę chorobową mogą podejmować pracę zarobkową, jednak obowiązują limity dochodów. Przekroczenie określonych progów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty renty.

W 2026 roku nadal obowiązują następujące zasady:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tego progu powoduje zmniejszenie renty,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty renty.

Aktualne limity są publikowane na stronie ZUS i podlegają zmianom co kwartał, ponieważ zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ważne

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają prawo do emerytury, nie mogą jednocześnie pobierać renty chorobowej. W takim przypadku ZUS przyznaje świadczenie, które jest korzystniejsze dla ubezpieczonego. Wybór między rentą a emeryturą zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i wysokości świadczeń.

Do renty można dostać dodatkowe pieniądze. Komu przysługują dodatki?

Osoby pobierające rentę chorobową mogą być uprawnione do dodatków, takich jak:

  • dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie,
  • dodatek dla sierot zupełnych – przysługuje dzieciom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną; od 1 marca 2026 r. wynosi 689,17 zł miesięcznie,
  • dodatek kombatancki – dla osób, które posiadają status kombatanta; od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Wysokość i zasady przyznawania takich dodatków są określone w przepisach prawa i mogą ulegać zmianom.

A zatem renta chorobowa po 50. roku życia stanowi ważne wsparcie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy zawodowej. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania tego świadczenia. Ważne jest spełnienie warunków dotyczących niezdolności do pracy, odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego oraz złożenie kompletnego wniosku w ZUS. Osoby zainteresowane uzyskaniem renty chorobowej powinny dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i – w razie wątpliwości – skonsultować się z doradcą ZUS lub prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

Najczęstsze pytania o rentę chorobową. To warto wiedzieć przed złożeniem wniosku

Czy po 50. roku życia łatwiej dostać rentę chorobową?

Nie. Wiek sam w sobie nie daje prawa do renty. ZUS ocenia przede wszystkim stan zdrowia, zdolność do pracy oraz wymagany staż ubezpieczeniowy.

Czy można pracować na rencie chorobowej?

Tak. Osoba pobierająca rentę może wykonywać pracę zarobkową, ale po przekroczeniu ustawowych limitów świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone.

Czy choroba przewlekła automatycznie daje prawo do renty?

Nie. Sama diagnoza nie wystarczy. Konieczne jest wykazanie, że choroba powoduje utratę zdolności do pracy.

Czy renta chorobowa jest przyznawana na zawsze?

Nie zawsze. ZUS może przyznać rentę okresową lub stałą – zależnie od rokowań dotyczących odzyskania zdolności do pracy.

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Źródło: INFOR
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