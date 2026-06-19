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Rekord: uczniowie zebrali 40 000 butelek i w 14 godzin oddali w kaucjomacie – wszystko dla chorej koleżanki

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19 czerwca 2026, 11:46
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Rekord w systemie kaucyjnym: uczniowie oddali 40 000 butelek w 14 godzin w ramach akcji charytatywnej
Uczniowie oddają 40 tys. butelek w 14 godzin w recyklomacie firmy TOMRA w ramach akcji charytatywnej
materiały prasowe - TOMRA
Materiały prasowe

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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie zebrali 39 771 butelek i puszek w ciągu 14 godzin, aby wesprzeć rehabilitację swojej koleżanki, Judyty. Akcja została zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa. Producent kaucjomatu przekazał dodatkowe 10 000 zł na leczenie. To największa jednodniowa zbiórka opakowań kaucyjnych w Polsce.

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Najważniejsze - skrót

  • Kto: Uczniowie SP nr 9 w Lubinie i lokalna społeczność;
  • Co: Zbiórka 39 771 butelek i puszek w systemie kaucyjnym;
  • Dlaczego: Wsparcie rehabilitacji Judyty (wada kręgosłupa);
  • Ile czasu: 14 godzin;
  • Dodatkowe wsparcie: 10 000 zł od TOMRA Collection Polska;
  • Technologia: kaucjomat TOMRA T9 z zapleczem MultiPac;
  • Rekord: Zgłoszenie do Księgi Rekordów Guinnessa.

Co to jest system kaucyjny?

System kaucyjny to mechanizm, w którym kupując napój w butelce plastikowej, szklanej lub puszce aluminiowej płacisz dodatkową kaucję (50 gr za plastik/aluminium, 1 zł za szkło). Gdy zwracasz puste opakowanie w sklepie (albo do recyklomatu), odzyskujesz kaucję. Opakowania trafiają do recyklingu, zamiast na wysypisko. Kaucja motywuje ludzi do zwrotu opakowań – w Polsce poziom zwrotu przekroczył już 75% (dane za maj 2026).

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Historia Judyty – dlaczego uczniowie pomogli? Skąd pomysł na akcję charytatywną w systemie kaucyjnym?

Kilka tygodni przed akcją, tuż przed egzaminem ósmoklasisty, Judyta straciła czucie w nogach. Trafiła do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu, gdzie lekarze zdiagnozowali rzadką wadę wrodzoną naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego i przeprowadzili operację ratującą życie. Dziś Judyta przebywa na intensywnej rehabilitacji i uczy się stawiać pierwsze kroki po zabiegu. Jej powrót do zdrowia wymaga kosztownych zabiegów, które nie są w pełni finansowane przez NFZ.

„Wiadomość o przebytej przez Judytę operacji stała się dla nas natychmiastowym impulsem do działania. Postanowiliśmy bez wahania zaangażować się w zbiórkę funduszy na jej rehabilitację, łącząc pomoc materialną z ważną lekcją empatii i współpracy dla naszych uczniów. Jestem ogromnie dumna z całej społeczności szkolnej, która po raz kolejny udowodniła, jak wielkie ma serce" – podkreśla Krystyna Węgrzyn, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Jak zebrać 40 000 butelek w 14 godzin? Logistyka akcji w systemie kaucyjnym

Samo zbieranie opakowań trwało miesiąc – uczniowie, rodzice, nauczyciele i lokalna społeczność zbierali butelki i puszki. Początkowo plan zakładał 20 000 sztuk. Ostatecznie zebrano 39 771 opakowań.

„Zbiórka butelek trwała miesiąc i zakończyła się wynikiem, który znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Początkowo planowaliśmy zebrać 20 000 butelek, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców, pracowników szkoły i wsparcia lokalnej społeczności udało się zgromadzić prawie 39 800 sztuk. To wspaniały rezultat, który pokazuje, jak wiele można osiągnąć, działając razem" – mówi Sylwia Śmieszko, opiekunka wolontariatu.

Przebieg samego zwrotu w automacie kaucyjnym

  • 6:00 – Start operacji w Selgros Lubin;
  • Przez 14 godzin – uczniowie wrzucają butelki i puszki do recyklomatu TOMRA T9;
  • Drugie urządzenie TOMRA – dostępne dla klientów sklepu, którzy przekazywali swoje potwierdzenia zwrotu na rzecz Judyty;
  • Wieczór – ostatnie opakowanie, suma: dokładnie 39 771 sztuk.

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Wyzwanie techniczne

40 000 opakowań w standardowym kaucjomacie mogłoby zająć kilka dni. Użyto systemu TOMRA T9 z zapleczem MultiPac – zaawansowanej technologii do obsługi dużych wolumenów zwrotów.

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Jak to działa?

Urządzenie przyjmuje opakowania, automatycznie je sortuje (plastik, aluminium, szkło), kompaktuje (zgniata) i magazynuje. Dzięki temu proces jest szybki.

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Producent rekordowego kaucjomatu dołożył 10 000 zł – dodatkowe wsparcie dla Judyty

„Akcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie naprawdę chwyciła nas za serce. Prawie 40 000 zebranych butelek i puszek to piękny przykład tego, jak codzienne gesty mogą zamienić się w realną pomoc. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać dodatkowe 10 000 zł na wsparcie rehabilitacji Judyty. Cieszymy się, że technologia TOMRA stanęła na wysokości zadania i mogła wesprzeć tę wyjątkową inicjatywę w praktyce – zapewniając sprawną, bezpieczną i niezawodną obsługę całej zbiórki" – podkreśla Konrad Robak, Dyrektor Zarządzający TOMRA Collection Polska.

Łączna kwota wsparcia:

  • Środki z kaucji (39 771 opakowań × 0,50 zł) = ok. 20 000 zł;
  • Darowizna TOMRA = 10 000 zł;
  • RAZEM: ok. 30 000 zł na rehabilitację Judyty.

Sklep wielkopowierzchniowy w Lubinie zapewnił wsparcie logistyczne i przestrzeń

„Kiedy usłyszeliśmy o inicjatywie uczniów i nauczycieli, od razu wiedzieliśmy, że chcemy pomóc. To była akcja, która pokazała ogromne serce dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Lubina. Naszą rolą było stworzenie warunków, w których tak duże zaangażowanie mogło sprawnie przełożyć się na realną pomoc. Dlatego udostępniliśmy przestrzeń, zapewniliśmy wsparcie logistyczne i zaangażowanie naszego zespołu, a także urządzenie TOMRA T9 z zapleczem MultiPac" – mówi Włodzimierz Wasztyl, dyrektor Hali Sprzedaży Selgros w Lubinie.

„Bardzo cieszy nas również postawa klientów, którzy widząc zaangażowanie uczniów, spontanicznie włączali się w akcję i przekazywali swoje potwierdzenia zwrotu na rzecz rehabilitacji Judyty" – dodaje.

Próba rekordu Guinnessa – czy się uda uzyskać oficjalny wpis w księdze?

Akcja została oficjalnie zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii: największa jednodniowa zbiórka opakowań kaucyjnych przez szkołę. Co dalej?

Guinness World Records weryfikuje dokumentację (liczba opakowań, czas trwania akcji, świadkowie, zdjęcia, nagrania). Proces może potrwać kilka miesięcy. Jeśli rekord zostanie uznany, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie wejdzie do historii.

Co pokazała akcja w Lubinie o systemie kaucyjnym w Polsce?

Wydarzenie udowodniło, że system kaucyjny to nie tylko ekologia, ale też narzędzie integracji społecznej:

  • Edukacja: Uczniowie nauczyli się empatii, organizacji i współpracy;
  • Technologia: TOMRA T9 pokazała wydajność w ekstremalnych warunkach;
  • Społeczność: Lubin zjednoczył się wokół wspólnego celu;
  • Gospodarka obiegu zamkniętego: 40 000 opakowań trafiło prosto do recyklingu, nie na wysypisko.
Ważne

W Lubinie system kaucyjny stał się narzędziem realnej pomocy, lekcją empatii i dowodem na to, jak wiele można osiągnąć, gdy szkoła, mieszkańcy, handel i technologia łączą siły.

Akcja charytatywna w Lubinie z użyciem systemu kaucyjnego - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Ile czasu zajęło zebranie 40 000 butelek?

Zbiórka trwała miesiąc, ale zwrot wszystkich opakowań do recyklomatu zajął 14 godzin.

Czy technologia TOMRA T9 z MultiPac to standard w sklepach?

Nie – to zaawansowane rozwiązanie do dużych wolumenów zwrotów. Standardowe kaucjomaty obsługują mniejsze ilości.

Czy inne szkoły mogą zorganizować podobną akcję?

Tak – jak się okazało, system kaucyjny można z powodzeniem wykorzystać do zbiórek charytatywnych. Wymaga to współpracy ze sklepem i operatorem recyklomatów.

Źródło: TOMRA Collection Polska

TOMRA Collection dostarcza urządzenia do zwracania opakowań po napojach - plastikowych, aluminiowych i szklanych, aby móc je przetworzyć na nowe butelki czy puszki oraz ponownie wykorzystać. Dzięki temu zmienia i kształtuje podejście konsumentów sprawiając, że traktują odpady jako cenne surowce. Działa w ponad 60 rynkach na całym świecie. Zainstalowała już ponad 91 000 maszyn, do których rocznie trafia ponad 53 miliardów zużytych butelek i puszek. Dzięki temu zmniejsza się nie tylko zapotrzebowanie na surowce naturalne, ale także ilość odpadów, które trafiają na ulice, oceany czy wysypiska. Recyklomaty TOMRA, rozwiązania cyfrowe i usługi sprawiają, że recykling jest prosty zarówno dla dużego przemysłu, właścicieli systemów, sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. TOMRA Collection jest częścią Grupy TOMRA, która tworzy oparte na zaawansowanych technologiach rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zasobów, a jej wizją jest: Leading the Resource Revolution. Grupa zatrudnia ponad 5 800 osób na całym świecie i jest notowana na giełdzie w Oslo.

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Źródło: INFOR
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