REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Darmowe leki dla seniorów. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece w 2026 roku

Darmowe leki dla seniorów. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 11:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
apteka, leki
Darmowe leki dla seniorów. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece w 2026 roku
fot. i viewfinder/Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na farmaceutyki to jedno z największych obciążeń w budżecie polskiego emeryta. Program darmowych leków został rozszerzony i w 2026 roku obejmuje już wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednak samo osiągnięcie wieku nie wystarczy, by odejść od okienka w aptece bez płacenia. Jakie nowe preparaty trafiły na listę refundacyjną?

rozwiń >

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Głównym kryterium pozostaje wiek. Każdy senior, który ukończył 65 lat, ma prawo do bezpłatnego otrzymania wybranych preparatów. Kluczowe jest jednak to, że wiek musi być potwierdzony numerem PESEL na e-recepcie. Prawo do darmowych leków przysługuje niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty - jest to przywilej powszechny dla tej grupy wiekowej. Warto jednak pamiętać, że darmowe leki dla seniorów 65+ przysługują tylko w określonych chorobach, które są wymienione w wykazie refundacyjnym. Jeśli dany lek jest stosowany w schorzeniu spoza listy, pacjent mimo wieku będzie musiał za niego zapłacić.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Co znajduje się na nowej liście leków dla seniorów?

W 2026 roku wykaz bezpłatnych preparatów został nasycony nowoczesnymi terapiami. Lista obejmuje już niemal 4 tysiące pozycji. Najważniejsze grupy leków, za które seniorzy nie płacą, to:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Betablokery, inhibitory ACE oraz nowoczesne leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem.
  • Leki na cukrzycę: Nie tylko klasyczna insulina, ale także nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe.
  • Leki na cholesterol: Większość popularnych statyn jest obecnie dostępna za darmo.
  • Leki urologiczne i na jaskrę: Kluczowe dla komfortu życia seniorów preparaty na przerost prostaty oraz krople do oczu.
  • Wybrane antybiotyki i leki przeciwbólowe: Niezbędne w stanach nagłych i przy chorobach przewlekłych układu kostnego.
Zobacz również:

Kod "S" na e-recepcie - dlaczego jest taki ważny?

Aby otrzymać darmowy lek w aptece, na e-recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "S". Bez tego symbolu farmaceuta nie ma prawa wydać leku bezpłatnie, nawet jeśli widzi, że pacjent ma skończone 80 lat. Kto może wystawić taką receptę? W 2026 roku przepisy są pod tym względem dość szerokie. Receptę na darmowe leki może wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog czy diabetolog), pod warunkiem, że ma podpisaną umowę z NFZ.
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.
Zobacz również:

Pułapki systemu: Kiedy lek nie będzie darmowy?

Największym rozczarowaniem dla seniorów jest sytuacja, gdy lek, który dotąd był darmowy, nagle staje się płatny. Dzieje się tak zazwyczaj z dwóch powodów. Po pierwsze, ministerstwo zdrowia co kilka miesięcy aktualizuje listy refundacyjne - niektóre tańsze zamienniki wchodzą na listę, a droższe z niej wypadają. Po drugie, lekarz może nie wpisać kodu "S", jeśli uzna, że lek jest stosowany poza tzw. wskazaniami refundacyjnymi. Przykładowo, jeśli dany preparat jest darmowy tylko w leczeniu ciężkiej astmy, a pacjent ma jedynie lekki kaszel, lekarz nie może zgodnie z prawem przyznać mu zniżki.

REKLAMA

Zobacz również:

Czy mogę poprosić o darmowy lek na receptę wystawioną w prywatnym gabinecie?

Tak, od niedawna lekarze przyjmujący prywatnie również mogą wystawiać recepty z kodem "S", o ile posiadają uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i mają wgląd w historię leczenia pacjenta w systemie IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy darmowe leki przysługują również w aptekach internetowych?

Zasada jest taka sama - jeśli apteka realizuje e-recepty z kodem "S", lek musi być wydany bezpłatnie. Jednak większość leków na receptę wymaga osobistego odbioru w placówce stacjonarnej.

Co zrobić, jeśli lekarz zapomniał wpisać kod "S"?

Farmaceuta w aptece nie może samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić odpłatności na recepcie. W takiej sytuacji pacjent musi wrócić do przychodni, aby lekarz poprawił e-receptę lub wystawił nową.

Czy darmowe są tylko leki polskiej produkcji?

Nie, kraj pochodzenia nie ma znaczenia. Na liście znajdują się zarówno leki polskich producentów, jak i preparaty zagranicznych koncernów farmaceutycznych, o ile wygrały one proces negocjacyjny z Ministerstwem Zdrowia.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
13. i 14. emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
13. i 14. emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
Jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją? Sprawdź te dodatki do emerytury
Jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją? Sprawdź te dodatki do emerytury
Renta wdowia 2026. Jak łączyć dwa świadczenia? Oto zasady, limity i wniosek ZUS. W ten sposób otrzymasz dodatkowe pieniądze
Renta wdowia 2026. Jak łączyć dwa świadczenia? Oto zasady, limity i wniosek ZUS. W ten sposób otrzymasz dodatkowe pieniądze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie
06 mar 2026

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.
Trudny rynek najmu. Mieszkanie już nie zarabia samo
06 mar 2026

Rynek najmu w Polsce wyraźnie przyspieszył, ale jednocześnie stał się znacznie bardziej wymagający dla właścicieli mieszkań. Liczba zapytań o najem wzrosła, ale równolegle rośnie też liczba ofert. Oznacza to, że choć popyt jest wysoki, konkurencja na rynku najmu staje się coraz większa.
OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty
06 mar 2026

OC drona w 2026 r.: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Można wyróżnić dwa warianty: rekreacyjny i komercyjny. Polisa drona obowiązuje tylko na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć. Jak wykupić ubezpieczenie?
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
06 mar 2026

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.

REKLAMA

Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
06 mar 2026

Kobiety uratują branżę IT? Na dużą skalę brakuje specjalistów technicznych. Szacuje się, że do 230 r. potrzebnych będzie 300 tys. dodatkowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia. Jak zwiększyć udział kobiet w branży IT?
Problemy w pomocy dla niepełnosprawnych. Co ujawniła kontrola NIK?
06 mar 2026

Stwierdzono nieprawidłowości w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w ramach programów asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej - wynika z kontroli NIK. Wykazała ona m.in., że umowy zawierane były z organizacjami pozarządowymi w terminach niezapewniających ciągłości finansowania.
Strażacy walczą z ogniem na Podkarpaciu. Za wypalanie traw grożą poważne kary
06 mar 2026

Przez kilka pierwszych dni marca br. podkarpaccy strażacy gasili już 87 pożarów traw na łąkach, polach i nieużytkach. Od początku roku takich pożarów było już 113, a ogień zdewastował prawie 20 hektarów ziemi – poinformował rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja.

REKLAMA

Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Zatrudniasz żołnierza? Możesz odliczyć nawet 24 tys. zł od podatku
06 mar 2026

Pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowę o pracę mogą skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT i CIT w wysokości nawet 24 tys. zł - przypomniało w piątek Ministerstwo Finansów. Wysokość ulgi uzależniona jest od długości nieprzerwanej służby wojskowej żołnierza.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA