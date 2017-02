Podwyżka rent i emerytur w 2017 r.

Podwyżka kwoty minimalnej

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 marca podwyższa minimalne świadczenia emerytalne i rentowe niezależnie od wskaźnika waloryzacji. Zgodnie z nią o 117,44 zł. wzrośnie najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renta rodzinna. Od 1 marca wysokość tych świadczeń to 1000 zł. Z kolei z 676 zł. do 750 zł. podwyższona zostanie renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wzrost obejmie także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz najniższą rentę rodzinną wypadkową, które wyniosą 1200 zł. (poprzednio 1059 zł.). Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie do 900 zł. Aktualnie jej kwota to 812 zł. Podwyżki powinny być zatem odczuwalne, choć świadczenia te nadal kształtują się na bardzo niskim poziomie.

Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja ma na celu utrzymanie siły nabywczej emerytur i rent po ich przyznaniu. Przy wyznaczaniu wskaźnika waloryzacji uwzględniana jest inflacja oraz kwota wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z nowelizacją z 2 grudnia 2016 r. podwyższenie kwoty świadczenia nie może jednak co do zasady wynosić mniej niż o 10 zł. (w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie mniej niż 7,50 zł.). Tą minimalną kwotą wzrostu objęci będą emeryci i renciści z określonym stażem mający świadczenia do 2272,73 zł brutto.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że wskaźnik waloryzacji wynosi w tym roku 100,44 proc. Oznacza to wzrost wysokości emerytur i rent na poziomie 0,44 proc.

To trochę mniej niż początkowo planowano (prognozowano wskaźnik waloryzacji na poziomie 100,73 proc.). Waloryzowane są również dodatki do świadczeń jak np. dodatek pielęgnacyjny, kompensacyjny czy kombatancki.

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji.

Zgodnie z przywoływaną ustawą z 2 grudnia 2016 r. od 1 marca 2017 r. zwiększone zostaną także kwoty nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego, które wynosić będzie 1040 zł. oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

