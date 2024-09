Mało kto wie, że istnieje ten dodatek. A można zyskać nawet 620 zł co miesiąc. I to bez względu na wiek

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie od ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 620 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły.

W 2024 roku przeprowadzono znaczną waloryzację świadczeń długoterminowych, obejmującą zarówno emerytury i renty, jak i świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli oraz różnorodne dodatki. Podwyżki objęły również świadczenia przedemerytalne i zasiłki. Tym samym od 1 marca 2024 roku:

najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej wynosi 1780,96 zł,

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1335,72 zł,

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 495,11 zł,

dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł,

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł,

dodatek kompensacyjny wynosi 49,51 zł,

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 330,07 zł,

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi od 16,55 zł do 330,07 zł,

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wynosi 1263,73 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego przyznawana przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

Nie wszyscy, którzy utracili oboje rodziców lub matkę, a ojciec jest nieznany, zdają sobie sprawę z przysługującego im dodatku dla sieroty zupełnej wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, obejmując zarówno osoby małoletnie, jak i dorosłe. Dodatek jest wypłacany wszystkim beneficjentom renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie renty rodzinnej. Przysługuje on każdemu, kto utracił obojga rodziców, niezależnie od wieku i okoliczności prawnych, w tym również w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tej samej renty.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa znajdującego się w takiej samej sytuacji. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej z dniem 1 marca 2024 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 620,36 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji, zaplanowanej na 28 lutego 2025 roku. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane - tak jak renty i emerytury.

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym momencie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. ZUS zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Odwołanie kieruje się do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję, lub bezpośrednio do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.