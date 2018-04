Warszawski bon żłobkowy w 2018 r. - wyższe kryterium dochodowe

Rada Warszawy/ Radni podnieśli kryterium dochodowego na warszawski bon żłobkowy

2883 złotych - do takiej kwoty warszawscy radni podnieśli kryterium dochodowe dla mieszkańców Warszawy, ubiegających się o warszawski bon żłobkowy.

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. na sesji Rady Miasta radni opowiedzieli się za przyjęciem zmian przygotowanych przez miasto dotyczących zwiększenia kryterium dochodowego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 48 radnych, nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. 5 radnych ws. uchwały nie zagłosowało.

Uchwała wejdzie w życie 1 września 2018 r. Kwota ta wynosić będzie wówczas 2883 zł. netto.

Dotychczas wsparcie finansowe w postaci warszawskiego bonu żłobkowego w wysokości 400 złotych miesięcznie otrzymywali rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny, a ich dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki.

Aby otrzymać bon, należy zrezygnować z miejsca w publicznym żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Bon przyznawany jest na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia.

Jak informował Urząd m.st. Warszawy w komunikacie prasowym, w 2018 r. miasto przeznaczyło na warszawski bon żłobkowy 21 mln złotych. Łącznie, w latach 2018-2022 na ten cel stolica zabezpieczyła ponad 100 mln złotych. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

