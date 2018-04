RODO 2018 - zmiany dla Twojej firmy

Regulacja ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe zasady RODO będą dotyczyły wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące obywateli europejskich. Do maja 2018 r. każda działalność prowadzona w Europie lub działalność online prowadząca interesy z obywatelami UE musi być zgodna z RODO.

Badanie przeprowadzone przez PwC w grudniu 2016 roku wykazało, że 77 procent amerykańskich korporacji dostosuje swoje strategie biznesowe i zainwestuje od 1 miliona do 10 milionów dolarów na zachowanie zgodności z RODO. 32 procent zagroziło zmniejszeniem swojej obecności w Europie, a 26 procent zapowiedziało całkowite wycofanie się z rynku europejskiego.

Jakiego rodzaju dane obejmie RODO?

Wszystkie informacje, nawet fragmentaryczne, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji osoby; w tym nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, adres internetowy, adres IP, pliki cookie, znaczniki RFID, biometria, dokumentacja zdrowotna, informacje o poglądach politycznych czy orientacji seksualnej.

Nowe zasady RODO – i co dalej?

Czy przedsiębiorstwa mają się czego obawiać? Jakie skutki dla przedsiębiorstw niesie ze sobą RODO? A może całe zamieszanie i obawy wynikają z niewiedzy? Jedno jest pewne – przedsiębiorstwa muszą sobie zdać sprawę z tego, jak ogromną wartość mają dla światowej gospodarki dane użytkowników. A chodzi o duże pieniądze.

Nie ma wątpliwości, że rozporządzenie wywróci system ochrony danych osobowych do góry nogami. Opiera się ono na nowym, nieznanym dotąd podejściu do ochrony prywatności, gdyż nakłada podjęcie decyzji o tym jak zabezpieczać dane osobowe na przedsiębiorców. Do maja przyszłego roku firmy będą musiały wdrożyć odpowiednie do danej sytuacji środki zabezpieczające dane. W przeciwnym razie poniosą one ogromne kary finansowe – mogą wynosić one do 4 procent obrotów przedsiębiorstwa lub nawet do 20 milionów euro.

Nie taki diabeł straszny…

RODO wynikło z potrzeby unowocześnienia regulacji o ochronie danych osobowych z 1995 roku i wydaje się być logicznym posunięciem w stronę zapewnienia bezpieczeństwa internetowego, stawiając ochronę danych na pierwszym miejscu. Nowe regulacje będą również egzekwowane w Wielkiej Brytanii.