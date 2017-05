Nowe obowiązki informacyjne wobec podmiotu danych po wejściu w życie RODO

Oznacza to, że obowiązek informacyjny należy wykonać zarówno wtedy, gdy pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych, ale także gdy dane są przetwarzane na podstawie innych przesłanek, np. przepisów prawa, dla dobra publicznego, czy zostały udostępnione ADO. Obowiązek informacyjny można wypełnić poprzez umieszczenie odpowiednich informacji bezpośrednio w treści zgody na przetwarzanie danych, w regulaminie usługi, czy poprzez wysłanie maila. Należy to zrobić tak, aby być w stanie udowodnić, że faktycznie został wypełniony.

Ulega rozszerzeniu zakres danych, o których należy poinformować osobę, której dane dotyczą, podczas zbierania jej danych.

Najpierw zobaczmy, jak to wygląda obecnie. Zgodnie z art. 24 i 25 UODO administrator danych w momencie pozyskiwania danych jest zobligowany do podania podmiotowi danych informacji:

Dane ADO w postaci pełnej nazwy i adresu Celu zbierania danych Odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane będą udostępniane Prawie dostępu i poprawiania danych Dobrowolności lub obowiązku podania danych wraz ze wskazaniem przepisu prawa, który narzuca obowiązek podania danych Źródle pozyskania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od podmiotu danych

Obowiązku informacyjnego nie trzeba wypełniać, jeżeli wskazuje na to wprost przepis prawa (będzie to na przykład dotyczyło postępowań prowadzonych przez ABW) oraz gdy podmiot danych, posiada już powyższe informacje, jednak bardzo przestrzegam przed lekkomyślnym powoływaniem się na ten argument, gdyż wymaga rzetelnego udowodnienia, że rzeczywiście tak jest, co w praktyce okaże się bardzo trudne (szczególnie, że podmiot danych, może stwierdzić, że nie miał wystarczającej wiedzy). Interes prawny ADO wymaga, aby nie unikał on wypełniania obowiązku informacyjnego.

Od maja 2018 roku oprócz danych, które ADO podawał do tej pory, będzie musiał dodatkowo informować podmiot danych o (art. 14 RODO) o: