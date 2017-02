Zdolność kredytowa – jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt na mieszkanie

Zdolność kredytowa

Pierwszym etapem uzyskania kredytu jest złożenie wniosku o kredyt w wybranym banku (wniosek składamy na formularzu ustalonym przez bank). Należy go wypełnić poprawnie, ponieważ jest on podstawą do wszczęcia przez bank procedury kredytowej. Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, następnym, równie ważnym etapem jest zbadanie naszej zdolności kredytowej przez bank.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe przyznanie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy (osoby fizycznej ubiegającej się o kredyt). Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Zwykle każdy bank prowadzi odmienną politykę oceny zdolności kredytowej. Z dotychczasowej praktyki wynika, iż banki badają aspekty ekonomiczne sytuacji wnioskodawcy, jego status prawny, sposób zarządzania majątkiem. Żądane przez bank dokumenty to zazwyczaj zaświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów osób fizycznych oraz dane o stanie rodzinnym osoby fizycznej. Banki sprawdzają również czy wnioskodawca nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Jeżeli bank pozytywnie ocenił zdolność kredytową ostatnim etapem jest zawarcie umowy kredytu z bankiem.

Wymogi formalne umowy kredytu

Stronami umowy kredytu jest bank i kredytobiorca. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe essentialia negotii, czyli elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu stanowią:

oddanie do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel;

zobowiązanie się kredytobiorcy do korzystania z niej zgodnie z umową, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Elementy przedmiotowo istotne to elementy, które wskazują, że dany dokument stanowi konkretny rodzaj umowy.

Zgodnie z ustawą umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. To znaczy, że ustne zawarcie umowy kredytu nie powoduje jej nieważności, aczkolwiek taka forma nie jest wskazana z uwagi na brak zabezpieczenia w trakcie postępowania sądowego.

Art. 69 ustawy Prawo bankowe zawiera również katalog innych elementów, które powinna zawierać umowa kredytu. Ustawa wskazuje powinność określenia w umowie kredytu: