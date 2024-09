Jak złożyć wniosek o babciowe od 1 października 2024 r. [Aktywny Rodzic]? Pieniądze również dla obywateli Ukrainy

ZUS informuje, że od 1 października 2024 r. będzie można składać wnioski w programie Aktywny Rodzic (tzw. "babciowe") o nowe świadczenia pieniężne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku żłobkowym. Wnioski trzeba będzie składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej. Wniosek złożony na papierze ZUS zignoruje - pozostawi bez rozpatrzenia.

Aktywny Rodzic: trzy różne świadczenia dla rodziców małych dzieci

Program obejmuje trzy świadczenia:

1) aktywni rodzice w pracy – nowe świadczenie,

2) aktywnie w żłobku – zastąpi dofinansowanie do żłobka,

3) aktywnie w domu – zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.

REKLAMA

Ważne Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują bez względu na dochód rodziny i nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej. Od tych świadczeń nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne ani składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na to samo dziecko za dany miesiąc ZUS może wypłacić tylko jedno ze świadczeń. Można wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia, czyli zrezygnować z jednej formy wsparcia i przejść na inną. W danym miesiącu na dane dziecko można pobierać tylko jedno świadczenie.

Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Aktywny Rodzic?

Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez:

- PUE/eZUS,

- aplikację mobilną mZUS,

- portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

- swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce:

- obywatelom polskim,

- obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii,

- pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu

- potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

Aktywny Rodzic dla obywateli Ukrainy

- Świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu nie przysługują obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi - wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

- Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni. Dotyczy to również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”- dodaje rzeczniczka.