Jak przewozić dziecko w samochodzie – 2017/2018 r.

W ostatnim czasie zaszły istotne zmiany, jeżeli chodzi o przewóz dziecka w samochodzie. Najważniejszą z nich jest zniesienie granicy wieku, która wraz z granicą wzrostu wyznaczała konieczność korzystania z fotelika bezpieczeństwa. W starym porządku prawnym w foteliku przewożone było dziecko do 12 lat albo mierzące poniżej 150 cm.

Kto musi jechać w foteliku

Od czasu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej: u.p.r.d.), obowiązek przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym, dotyczy dziecka mierzącego mniej niż 150 cm wzrostu. Należy zaznaczyć, że chodzi tutaj o transport pojazdami kategorii M 1 , N 1 , N 2 i N 3 .

Pojazdy kategorii M to pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła. Pojazdy kat. M 1 mają nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.

Pojazdy kategorii N to pojazdy samochodowe o co najmniej czterech kołach, przeznaczone do przewozu ładunków, w tym:

- pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; N 2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;

- pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t; N 3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Fotelik samochodowy

Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek dostosowania fotelika do masy i wzrostu dziecka. Fotelik ten powinien spełniać wymogi określone w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dzieci w pojeździe.

Foteliki bezpieczeństwa oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci, należy instalować w samochodzie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Kiedy dziecko nie musi jechać w foteliku

Z obowiązku przewożenia dziecka z tyłu samochodu w foteliku zwolniono rodziców i opiekunów dziecka mierzącego więcej niż 135 cm, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z przewidzianymi warunkami. Konieczne jest jednak zapięcie pasów temu dziecku.

Zwolnienie z omawianego obowiązku dotyczy także sytuacji przewozu trójki małych dzieci w samochodach, w których nie ma możliwość zainstalowania trzech fotelików z tyłu samochodu. W takim wypadku dziecko w wieku przynajmniej 3 lat może siedzieć pomiędzy dwójką dzieci siedzących w fotelikach, ale pod warunkiem, że zostało przypięte pasami bezpieczeństwa.