Świadczenie pielęgnacyjne 2018 r. – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Kwestie związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje?

Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ma:

matka/ojciec dziecka; opiekun faktyczny dziecka; osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacji, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacji (pkt.4) nie będące spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

nie ma osób, o których mowa w pkt. 2 i 3, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w/w osobom, w sytuacji gdy rezygnują z pracy (lub w ogóle jej nie podejmują) w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (również w znacznym stopniu) potrzebującym stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innych osób, a także stałego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest to by niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub przed ukończeniem 25 roku życia ale gdy osoba uczy się w szkole lub studiuje. Trybunał Konstytucyjny w niewykonanym do dzisiaj wyroku z 2014 r. stwierdził, że uzależnienie prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z Konstytucją.

Ile wyniesie w 2018 r.?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, w stosunku do roku poprzedniego.

W 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1406 zł. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie podniesione do 2100 zł, co oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 71 zł i będzie wynosić 1477 zł miesięcznie.

Aby obliczyć kwotę świadczenia pielęgnacyjnego należną za niepełny miesiąc, należy podzielić kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Wynik zaokrągla się do 10 groszy w górę.