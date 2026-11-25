Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi w dniu przejścia na emeryturę. Pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną bez żądania jakichkolwiek zaświadczeń z ZUS, w tym na przykład o złożeniu wniosku o emeryturę. Wystarczy sam fakt rozwiązania umowy o pracę w związku z wolą pracownika przejścia na emeryturę.

Pracodawca ma obowiązki związane z wypłatą odprawy emerytalnej, które są ściśle uregulowane w kodeksie pracy.

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Odprawa emerytalna: ile, dla kogo, kiedy wypłata odprawy emerytalnej

Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy, pracownikowi, który spełnia warunki do uzyskania emerytury, a którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jak wskazują eksperci Państwowej Inspekcji Pracy – PIP, kluczowe znaczenie ma związek rozwiązania umowy o pracę (stosunku pracy)w związku z przejściem na emeryturę.

Co ważne, zdaniem ekspertów nie jest jednak konieczne, aby nastąpiło to bezpośrednio w tym samym dniu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego wystarczający jest związek czasowy pomiędzy ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę, nawet jeśli nie ma on charakteru ścisłego ani natychmiastowego.

Odprawa emerytalna dla pracownika: w jakim terminie pracodawca ma obowiązek wypłacić

Odprawa emerytalna powinna zostać wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Choć Kodeks pracy nie reguluje tego wprost, stanowisko to zostało jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie. W szczególności Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 508/97) wskazał, że dniem wymagalności roszczenia o odprawę jest dzień rozwiązania stosunku pracy.

W konsekwencji pracodawca nie powinien uzależniać wypłaty odprawy od przedstawienia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury.

Brak formalnej decyzji w dniu rozwiązania stosunku pracy nie stanowi przeszkody do wypłaty odprawy.

Nie ma przy tym wątpliwości, że w przypadku, gdy okaże się, iż pracownik ostatecznie nie nabył prawa do emerytury, pracodawca będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu wypłaconej odprawy.