Zmiany przepisów dotyczących stażu pracy

Wraz z zakończeniem 2026 roku minie rok stosowania przez pracodawców z sektora publicznego znowelizowanych przepisów dotyczących pracowniczego stażu pracy. Przypomnijmy, że w dniu 1 stycznia 2026 r. weszły w życie art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy regulujące zaliczanie do okresów zatrudnienia pracownika (stażu pracy) nieuwzględnianych dotąd okresów aktywności zawodowej.

Znowelizowane przepisy są stosowane do pracowników zatrudnionych przez pracodawców z sektora:

- publicznego od 1 stycznia 2026 r.,

- prywatnego od 1 maja 2026 r.



Choć po wprowadzonych zmianach do stażu pracy można zaliczać szereg nowych okresów aktywności zawodowej, które przed 1 stycznia 2026 r. nie miały wpływu na uprawnienia pracownicze, to tymi najczęściej dokumentowanymi przez pracowników są:

- świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia,

- okres prowadzenia działalności gospodarczej.

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Okresy bez składek trudniej udokumentować

Okresami, które w praktyce sprawiły pracodawcom najwięcej problemów były oczywiście te, w których osoba fizyczna nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie odrębnych przepisów, np. w przypadku uczniów i studentów. Dlaczego? Ustawodawca wskazał wprost, że na udokumentowanie dodatkowych okresów zatrudnienia pracownicy sektora budżetowego mają 24 miesiące licząc od 1 stycznia 2026 r., a z sektora prywatnego licząc od 1 maja 2026 r. Co do zasady okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe lub zdrowotne potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W odniesieniu do tych, za które składki nie były opłacane, mogą to być inne wiarygodne dokumenty: umowy, rachunki, zaświadczenia np. od zleceniodawcy, zaświadczenie wydane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną itp. Ustawodawca nie ograniczył w tym zakresie środków dowodowych, którymi może posłużyć się pracownik. Próbują to jednak zrobić sami pracodawcy.

Regulacje wewnątrzzakładowe nie mogą ograniczać praw pracowników

Wielu pracodawców mając wątpliwości co do tego, czy mogą uznać przedstawiane przez pracowników dokumenty za wiarygodne, podjęło próbę uregulowania sytuacji w regulacjach wewnątrzzakładowych. Wskazywali w nich, jakie dokumenty pracownicy muszą przedstawić, aby dany okres aktywności mógł zostać zaliczony do ich stażu pracy. Tymczasem w tym zakresie obowiązują ogólne reguły dowodowe, a pracodawca nie może ograniczyć w regulaminie praw pracownika. I choć ma możliwość na ogólnych zasadach zamieścić zapisy dotyczące tej tematyki w regulacjach wewnątrzzakładowych, to mają one raczej być wskazówką, podpowiedzią, podsuwać najlepsze możliwe do zastosowania rozwiązanie, a nie ingerować w prawa pracowników przyznane im w przepisach rangi ustawowej.