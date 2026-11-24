Osoba z niepełnosprawnością może odwołać się zarówno od decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), jak i od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W artykule prezentujemy najważniejsze terminy i kroki procedury odwoławczej dla świadczenia wspierającego.

Dlaczego decyzja o potrzebie wsparcia jest ważna dla świadczenia wspierającego?

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia ma kluczowe znaczenie dla możliwości uzyskania świadczenia wspierającego oraz dla tego, ile będzie ono wynosiło. W 2026 roku minimalny próg 70 punktów obowiązuje już w odniesieniu do wszystkich osób z niepełnosprawnościami. W latach 2024-2025 osoby z taka liczbą punktów mogły uzyskać świadczenie tylko wyjątkowo.

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Warto pamiętać, iż przepisy określają kilka progów kwotowych świadczenia, zależnych głównie od poziomu potrzeby wsparcia i aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. kwoty te wynoszą:

• 4353 zł (220% renty socjalnej) - od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 3562 zł (180% renty socjalnej) - od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;

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• 2375 zł (120% renty socjalnej) - od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;

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• 1583 zł (80 % renty socjalnej) - od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 1188 zł (60 % renty socjalnej) - od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 792 zł (40 % renty socjalnej) - od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Czy zrobić, gdy WZON przyznał za mało punktów do świadczenia wspierającego?

Jeśli jesteśmy przekonani, że nasz poziom potrzeby wsparcia jest w rzeczywistości wyższy niż to wynika z decyzji WZON, to mamy prawo złożyć odwołanie.

Przykład Pani Marta uzyskała 64 punkty w skali potrzeby wsparcia. Jej zdaniem punktacja ta powinna być wyższa, dlatego postanowiła odwołać się od tej decyzji.

Świadczenie wspierające – odwołanie od decyzji WZON krok po kroku

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do WZON. Wniosek taki trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jest on bezpłatny. Jeżeli w tym czasie osoba z niepełnosprawnością nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna.

W praktyce warto jak najstaranniej uzasadnić odwołanie np. zwrócić uwagę na obszary, które WZON pominął czy na nieuwzględnioną dokumentację medyczną. Warto opisać jak konkretne ograniczenia wpływają na codzienne funkcjonowanie, gdzie szczególnie potrzebna jest pomoc. Trzeba pamiętać, iż każdy przypadek jest inny, dlatego to strona powinna samodzielnie ocenić czy ocena WZON jest rzeczywiści zaniżona, a jeśli tak, to w których obszarach.

W sytuacji, gdy druga z decyzji również nie będzie satysfakcjonująca, to istnieje możliwość odwołania się do sądu.

Jak odwołać się do sądu od decyzji WZON o potrzebie wsparcia?

Odwołanie do sądu rejonowego (Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) składa się – za pośrednictwem WZON - w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis osoby odwołującej się (albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika) (na podstawie art. 477 [10] Kodeksu postępowania cywilnego).

W praktyce pismo takie zawiera:

• miejscowość, datę;

• dane osoby odwołującej się (imię i nazwisko, adres);

• oznaczenie sądu;

• oznaczenie wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem którego wnosi się pismo;

• oznaczenie pisma („odwołanie”);

• wskazanie decyzji, od której się odwołujemy wraz z wnioskiem o zmianę;

• uzasadnienie;

• własnoręczny podpis.

Sąd oddali odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. W przypadku zaś uwzględnienia odwołania sąd zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję wojewódzkiego zespołu i orzeka co do istoty sprawy.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS w sprawie świadczenia wspierającego?

Tak, odwołanie wnosi się w terminie miesiąca do sądu okręgowego (wydział pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem ZUS. Co ważne, odwołania od decyzji ZUS nie można oprzeć na zarzutach dotyczących decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Najczęściej odwołanie od decyzji ZUS dotyczą odmowy przyznania świadczenia wspierającego czy przyznania świadczenia za zbyt krótki okres (np. bez wyrównania).