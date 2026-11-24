Ostateczny wybór prawnika zapada zwykle przed pierwszym telefonem do kancelarii. Mówiąc inaczej - kancelaria, której klient nie wybrał, nawet się o tym nie dowie. Tak wynika z badania, które w maju 2026 roku przeprowadziliśmy w SHIFT w grupie 1200 osób.

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Wybór prawnika zwykle kończy się na jednej kancelarii

W badaniu "Klient kancelarii 2026" zapytaliśmy 564 klientów, z iloma kancelariami rozmawiali, zanim wybrali prawnika. Klientami nazywamy osoby, które w ostatnich trzech latach prywatnie korzystały z usług adwokata lub radcy prawnego. Spodziewaliśmy się, że większość porównuje przynajmniej kilka kancelarii.

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Wyniki pokazały coś innego. 61,3% klientów kontaktowało się tylko z jedną kancelarią, zanim podjęło decyzję. Prawie nikt nie rozmawiał z czterema kancelariami lub więcej.

zapytanie Źródło zewnętrzne

Klient nie zbiera więc ofert od kilku prawników. Dla kancelarii oznacza to, że zwykle nie walczy o niego z innymi kancelariami w trakcie rozmowy. Albo jest tą jedyną, z którą klient się skontaktuje, albo klient w ogóle się do niej nie odezwie. Kancelaria, którą klient pominął, traci go, ale tej straty nigdzie nie widać. Klient, który wybrał inną kancelarię, w ogóle nie zadzwonił i nie napisał maila z zapytaniem. Nieświadoma tego kancelaria nie ma czego policzyć ani z czego wyciągnąć wniosków.

Klient trafia do prawnika z polecenia albo po własnym sprawdzeniu

Skoro rozmowa jest najczęściej jedna, wybór klienta musi mieć miejsce wcześniej. Klient dzwoni tam, gdzie ktoś mu polecił, albo do pierwszej kancelarii, którą znajdzie w internecie i wyda mu się wiarygodna.

Polecenie to najczęstsza droga do prawnika. Co drugi klient w naszym badaniu (50,9%) trafił do prawnika dzięki rodzinie lub znajomym.

Z czego wynika ta przewaga poleceń? Usługa prawna to tzw. dobro zaufania: klient nie umie ocenić jakości pracy prawnika przed współpracą, a często także po jej zakończeniu. Jest to spowodowane m.in. asymetrią informacji między stronami. Dlatego polecenie od bliskiej osoby zastępuje tę trudną ocenę.

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Drugi powód, dla którego klient nie porównuje kancelarii, to sytuacja, w której szuka prawnika. Ktoś dostał pozew, zbliża się termin w sądzie albo w rodzinie zaczyna się spór o spadek. Interpretujemy to tak, że pod presją człowiek nie układa rankingu kancelarii, tylko wybiera pierwszą kancelarię, która budzi zaufanie.

Klienci, którzy nie mogą skorzystać z polecenia, szukają prawnika sami i przy tym również oceniają kancelarie przed kontaktem. Żeby sprawdzić, na co patrzą przy takim wyborze, zapytaliśmy osoby, które dopiero mogą potrzebować prawnika.

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Specjalizacja, cena i opinie decydują, do kogo klient zadzwoni

Zapytaliśmy 636 osób, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z usług prawnika, co sprawdziłyby przed kontaktem z kancelarią. Każda wybierała trzy najważniejsze kryteria z listy dziewięciu. To deklaracje, czyli opis tego, co ci ludzie zrobiliby, gdyby potrzebowali prawnika.

Najczęściej w trójce znalazła się specjalizacja. Wskazało ją 64,3% badanych. Klient chce wiedzieć przede wszystkim jedno: "Czy ten prawnik rozwiąże mój problem?". Na drugim miejscu był jawny cennik (np. na stronie internetowej), który wybrało 53,5% badanych. Trzeci element to opinie. Na liście były dwa takie kryteria: liczba i średnia ocen oraz treść opinii. Co najmniej jedno z nich wybrało 61,6% badanych. Opinie to nic innego, jak odpowiedź na pytanie, czy tej kancelarii, czy prawnikowi można zaufać.

Prawie każdy badany wybrał przynajmniej jedno z tych trzech kryteriów - specjalizację, cennik lub opinie. Tak odpowiedziało 97,2% badanych. Inne kryteria liczyły się dużo rzadziej. Na końcu listy znalazły się tytuły naukowe, aktywność w mediach społecznościowych i wygląd strony internetowej. Dwa ostatnie kryteria trafiły do trójki u mniej niż co dziesiątego badanego.

kryteria Źródło zewnętrzne

Kancelaria musi odpowiedzieć na trzy pytania klienta przed pierwszym kontaktem

Przed kontaktem klient szuka odpowiedzi na trzy pytania: czym zajmuje się kancelaria, ile to kosztuje i czy można jej zaufać. Odpowiedzi muszą być tam, gdzie klient zagląda: na stronie internetowej i w Profilu Firmowym Google. Jeśli ich tam nie ma, klient najpewniej skieruje się do kancelarii, która je podaje.

Te pytania zadaje sobie nie tylko klient, który szuka prawnika sam. Klient z polecenia też może wpisać nazwę kancelarii w Google, zanim zadzwoni. Specjalizacja, ceny i opinie potwierdzają mu wtedy, że znajomy dobrze podpowiedział.

Specjalizacja: klient od razu widzi, czy kancelaria poprowadzi jego sprawę

Ważne jest to, że klient nie myśli kategoriami kodeksów, tylko swoją sytuacją: rozwód, spadek, wypadek, zwolnienie z pracy. Kancelaria powinna nazywać swoje sprawy tymi słowami i jasno pokazywać, czym się zajmuje, a nie posługiwać się hasłem "kompleksowa obsługa prawna".

Pomaga też doświadczenie opisane konkretnie. Lata w branży znalazły się w trójce u 35,8% badanych, a tytuły naukowe tylko u 21,1%. "15 lat prowadzenia spraw karnych" zrozumie każdy, a sam tytuł naukowy mówi klientowi mniej o jego sprawie.

Cena: klient wie, czego się spodziewać

Podanie ceny oczywiście nie oznacza dokładnej wyceny każdej sprawy, bo często jest to nie do końca możliwe. Wystarczy cena konsultacji, widełki dla typowych spraw albo jasne zasady wyceny. Gdy kancelaria nie podaje jasno informacji o kosztach, klient nie wie, ile zapłaci. Wtedy łatwiej mu wybrać kancelarię, która podaje ceny na swojej stronie.

Jawna cena działa też w drugą stronę. Klient, którego cena zniechęci, i tak by się nie zdecydował, więc obie strony oszczędzają czas.

Czy prawnikom wolno podawać ceny? Tak.

Adwokat może w informacji handlowej podawać stawki wynagrodzeń i metody ich obliczania (§ 23b ust. 1 Kodeksu Etyki Adwokackiej). Musi przy tym jasno napisać, czy cena obejmuje wydatki, podatki i inne opłaty (§ 23b ust. 2 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Kodeks Etyki Radcy Prawnego również nie zabrania radcom podawania cen. W obu zawodach informacja o cenach nie może być jednak nieprawdziwa, wprowadzać w błąd ani porównywać kancelarii z innymi prawnikami (§ 23 ust. 3 lit. e i i Kodeksu Etyki Adwokackiej, art. 32 ust. 1 pkt 3 i 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego).

Opinie: wiarygodność potwierdzają inni klienci

Opiniom o kancelariach w internecie nie ufa tylko 8,7% osób, które nie korzystały jeszcze z usług prawnika. Klienci rzadko jednak wystawiają opinie sami. Dlatego kancelaria potrzebuje stałego sposobu, żeby prosić byłych i obecnych klientów o opinię. Najlepiej robić to wtedy, gdy klient otrzymał pomoc, po którą przyszedł do kancelarii, czyli np. po zakończeniu sprawy albo po konsultacji.

Klient patrzy na liczbę opinii, na średnią ocen i na to, co piszą byli klienci. Czyta też odpowiedzi kancelarii, w tym te na opinie negatywne. Spokojna i rzeczowa odpowiedź na krytykę może pokazywać potencjalnemu klientowi, jak kancelaria traktuje ludzi. Odpowiedź na opinię, pozytywną czy negatywną, nie powinna jednak dodawać żadnych informacji o sprawie ani potwierdzać, że autor był klientem kancelarii, bo jest tu ryzyko naruszenia tajemnicy zawodowej.

Po nieudanej pierwszej rozmowie kancelaria rzadko dostaje drugą szansę

Większość klientów dzwoni tylko do jednej kancelarii. Dlatego ta pierwsza rozmowa zwykle decyduje o tym, czy klient ją wybierze. Dobrze poprowadzona może sprawić, że klient powierzy kancelarii swoją sprawę. Nieodebrany telefon albo chaotyczna rozmowa skłania go, żeby zadzwonił gdzie indziej.

Dlatego pierwszy kontakt z klientem nie może być dziełem przypadku. Warto ustalić, kto w kancelarii odbiera telefon. Równie ważne jest to, jak szybko kancelaria oddzwania, gdy nikt nie odebrał, bo klient z pilnym problemem nie będzie długo czekał i zadzwoni do kogoś innego.

Liczy się też to, co klient usłyszy. Powinien dowiedzieć się, czy kancelaria prowadzi takie sprawy, co ma przygotować na spotkanie i ile kosztuje konsultacja. To podstawy, ale ważne i nie można o nich zapominać. Wiele osób ma zerowe pojęcie, jak przebiega współpraca z prawnikiem i czego się spodziewać. Rolą kancelarii jest rozwiać te obawy już w pierwszej rozmowie.

Przejrzystość i konkrety liczą się też na konsultacji. Konkretny plan działania był dla 40,1% byłych klientów jednym z trzech czynników, które przesądziły o wyborze prawnika po spotkaniu.

Klient, który dzwoni, zwykle już wybrał - kancelaria musi zasłużyć na ten telefon wcześniej.

W badaniu "Klient kancelarii 2026" sprawdziliśmy też, co jeszcze przesądza o wyborze po pierwszym spotkaniu i skąd klienci biorą prawnika. Pełny raport jest dostępny bezpłatnie na stronie badania "Klient kancelarii 2026".