Wystarczy, że kupisz samochód - nawet niekoniecznie nowy. Albo solidnie wyremontujesz mieszkanie. Sąsiad lub nieżyczliwy krewny zapyta: skąd on na to ma. I napisze do skarbówki, by sprawdziła czy aby na pewno było cię stać. Może pieniądze za pracę pod stołem albo nieopodatkowana darowizna?

Jak wynika z danych z szesnastu izb administracji skarbowej, w 2025 roku liczba informacji sygnalnych skierowanych do jednostek KAS wyniosła 84,4 tys. To o 5,8% więcej niż w 2024 roku, kiedy takich przypadków odnotowano 79,8 tys.

Natomiast porównując dane ubiegłoroczne z tymi z 2023 roku, widać wzrost o 10,6%. W 2023 roku było bowiem 76,3 tys. informacji sygnalnych.

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Fiskus kontroluje wydatki - nie tylko gotówką bo wszyscy wiedzą, że jest pod kontrolą

Kontrola wydatków i sprawdzanie czy mają one pokrycie w przychodach to najstarszy sposób sprawdzania czy podatnicy płacą podatki lub nie ukrywają dochodów z nieznanego źródła. Fiskus mocno naciska w tym celu na ograniczenie transakcji gotówkowych. Ale to działanie maskujące.

Wszyscy chcą zablokowania przepisów ograniczających transakcje rzeczywistym pieniądzem i zmierzające do likwidacji materialnego pieniądza. Tymczasem to jest ze strony organów podatkowych działanie jedynie osłonowe. Prawdziwy bat na podatników fiskus szykuje z zupełnie innej, przeciwnej strony – jest nim kontrola transakcji kartami bankowymi – totalna, wszystkimi bez wyjątku: od przepłaconych po kredytowe.

Teraz jednak skarbówka nie potrzebuje już tak bardzo kontroli nad gotówką – dla wszystkich jest oczywiste, że ciężar transakcji przenosi się na obrót bezgotówkowy.

Mocą obecnie obowiązujących przepisów w Polsce banki przekazują informacje do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) głównie w dwóch sytuacjach: automatycznie zgłaszają jednorazowe przelewy o dużej wartości (powyżej ok. 65 tys. zł, czyli ok. 15 tys. euro) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który następnie przetwarza te dane, a także przekazują dane z rachunków bankowych na żądanie KAS, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przestępstwa skarbowego lub toczą się odpowiednie postępowania.

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Kontrola nad gotówką służy głównie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tu przepisy są jasne. Także te, które w skali całej Unii Europejskiej wejdą w życie na początku przyszłorocznych wakacji.

Przypomnijmy. 24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów, którego częścią jest całkowity zakaz regulowania gotówką transakcji przekraczających 10 tys. euro oraz wprowadzający nadzór i kontrolę nad transakcjami powyżej 3 tys. euro.

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Nowością jest objęcie limitami obrotu prywatnego. Do tej pory w Polsce limity transakcji gotówkowych dotyczyły tylko obrotu gospodarczego. Osoby dokonujące transakcji prywatnych – nawet kupując samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych czy mieszkanie za milion – jeśli tylko taka była wola stron umowy mogły, a do czasu formalnej zmiany przepisów, nadal mogą, posługiwać się stosem papierowych banknotów. W obrocie prywatnym gotówka wciąż jest bowiem dozwolona bez ograniczeń.

Po wprowadzeniu zakazów dotyczących gotówki będzie już inaczej. Nawet kupno droższego smartfona, telewizora czy pralki będzie podlegało kontroli, zwłaszcza jeśli konsument za transakcję zapłaci fizycznym pieniądzem.

Skarbówka z raportem o wszystkich transakcjach kartą: jakie zagrożenia i sankcje

Mając dane o transakcjach fiskus nie tylko łatwo ustali – porównując kwotę wydatków z przychodami zgłoszonymi do opodatkowania – czy posiadacz bankowego rachunku nie żyje ponad stan, a więc ma wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach.

Mało kto o tym pamięta, ale ustawa o PIT – podatku dochodowym os osób fizycznych nakazuje od takich nieujawnionych dochodów zapłacić podatek w drastycznej wysokości – według ryczałtowe stawki 75 procent takiego dochodu.

Teraz do takich sytuacji dochodzi gdy skarbówka wszczyna kontrolę, zazwyczaj z ostatnich pięciu lat i analizuje wydatki i dochody – trwa to długo, nie jest to system szczelny a na dodatek kontroli poddawane są wybiórczo osoby stanowiące mikro ułamek podatników. Nowy system obejmie wszystkich z automatu!

Jednak to nie wszystko. Dzięki takim raportom skarbówka łatwo ustali unikanie podatku od darowizn, które gdy są drobne umykają uwadze, a zgodnie z przepisami darowizny drobne od tej samej osoby sumuje się w ciągu pięciu lat.

To zresztą tylko dwa przykłady z brzegu. Analiza transakcji może dostarczyć skarbówce całkiem innych tropów prowadzących finalnie do wniosku, że osobę o wysokich wydatkach trzeba opodatkować wstecznie na wiele innych sposobów.

Co ważne, będzie to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej także dlatego, że można będzie do takiej totalnej kontroli wykorzystać sztuczną inteligencję, która nie kosztuje w przeciwieństwie do pracowników kontroli skarbowej i ma nieograniczone moce przerobowe.