Alimenty na dziecko 2026 - obowiązek nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności

Alimenty na dziecko 2026 - obowiązek nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności

28 stycznia 2026, 14:11
Paulina Iwanowicz
Paulina Iwanowicz
adwokat
alimenty na dziecko pełnoletność
Alimenty na dziecko 2026 - obowiązek nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności
Alimenty na dziecko 2026 - najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ważne, by wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Co obejmują alimenty? Jak sąd ustala ich wysokość? Czy na kwotę alimentów wpływa osobista opieka nad dzieckiem? Kiedy można zmienić wysokość alimentów na dziecko?

Alimenty na małoletnie dzieci nie wygasają z chwilą osiągnięcia pełnoletności

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec małoletnich dzieci wynika wprost z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - ,,Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. W praktyce oznacza to, że alimenty na dziecko nie wygasają z chwilą osiągnięcia przez nie pełnoletności – uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest możliwe dopiero, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie z uzyskiwanych przez siebie dochodów. Obowiązek ten obciąża oboje rodziców, proporcjonalnie do ich możliwości zarobkowych i majątkowych, a także z uwzględnieniem osobistych starań o wychowanie dziecka.

Co obejmują alimenty?

Alimenty na małoletnie dziecko mają zapewnić mu zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb, adekwatnych do jego wieku, stanu zdrowia i środowiska, w którym żyje. W praktyce oznacza to m.in.:

  • koszty wyżywienia,
  • wydatki na odzież i obuwie,
  • koszty mieszkania (czynsz, media),
  • wydatki na edukację (szkoła, przedszkole, korepetycje),
  • koszty leczenia, rehabilitacji i leków,
  • zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania dziecka,
  • wydatki na wypoczynek i rekreację.

Bardzo istotne jest to, że dziecko ma prawo do życia na podobnym poziomie co rodzice. Jeżeli jeden z rodziców osiąga wysokie dochody, alimenty powinny to odzwierciedlać – nawet jeśli podstawowe potrzeby dziecka są już zabezpieczone.

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Sąd bierze pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

  1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  2. Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Warto podkreślić, że sąd nie bada wyłącznie faktycznie uzyskiwanych dochodów, lecz również potencjalne możliwości zarobkowe. Oznacza to, że rodzic nie może skutecznie uchylać się od alimentów, powołując się np. na brak pracy, jeżeli jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i sytuacja na rynku pracy wskazują, że mógłby osiągać dochody.

Alimenty a osobista opieka nad dzieckiem

Rodzic, który na co dzień sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, realizuje swój obowiązek alimentacyjny w znacznej części poprzez osobiste starania o jego wychowanie. W konsekwencji drugi rodzic najczęściej zobowiązany jest do świadczeń pieniężnych w większym zakresie.

Warto zaznaczyć, że nawet ograniczenie lub brak kontaktów rodzica z dzieckiem nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów. Z drugiej strony, częsty kontakt rodzica drugoplanowego z dzieckiem jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Jeśli bowiem dziecko przebywa znaczną część czasu pod opieką rodzica, z którym na co dzień nie mieszka, a w tym czasie rodzic ten również pokrywa koszty jego utrzymania (kupuje wyżywienie, zapewnia rozrywkę itp.) oraz sprawuje osobistą pieczę – zasądzone od niego alimenty będą odpowiednio mniejsze.

Zabezpieczenie alimentów i rygor natychmiastowej wykonalności

W sprawach o alimenty sąd może udzielić zabezpieczenia już na czas trwania postępowania. W praktyce oznacza to, że rodzic zobowiązany musi płacić alimenty jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku. Co więcej, wyroki zasądzające alimenty są co do zasady objęte rygorem natychmiastowej wykonalności, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów dziecka.

Zmiana wysokości alimentów na dziecko

Alimenty nie są ustalane „raz na zawsze”. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie istotnej zmiany stosunków można żądać ich podwyższenia lub obniżenia. W praktyce dotyczy to m.in.:

  • wzrostu potrzeb dziecka (np. rozpoczęcie nauki w szkole, wkroczenie w fazę dojrzewania),
  • istotnego pogorszenia lub poprawy sytuacji finansowej rodzica,
  • choroby dziecka lub rodzica.

Każda taka sprawa wymaga jednak rzetelnego przygotowania i wykazania, że zmiana ma charakter istotny i trwały.

Podsumowanie

Sprawy o alimenty na małoletnie dzieci wymagają nie tylko znajomości przepisów, ale również doświadczenia i umiejętności oceny realiów życia rodzinnego. Z mojej praktyki wynika, że częstym błędem stron jest niedostateczne udokumentowanie wydatków na dziecko. Rachunki, faktury, umowy, potwierdzenia przelewów – to wszystko ma realne znaczenie dowodowe. Dobrze przygotowane postępowanie alimentacyjne, oparte na konkretnych dowodach i realistycznych żądaniach, znacząco zwiększa szanse na szybkie i sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

oprac. Emilia Panufnik
