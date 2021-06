Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

Uznanie ojcostwa bez ślubu

W polskim prawie istnieje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Poza określonymi wyjątkami stosuje się je, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia.

Gdy dziecka pojawia się w związku nieformalnym, jednym ze sposobów ustalenia kto jest tatą, jest uznanie ojcostwa.

Po co uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa wywołuje ważne skutki w prawach i obowiązkach mężczyzny względem dziecka.

Jednym z istotnych następstw uznania ojcostwa jest władza rodzicielska. Przysługuje ona obojgu rodzicom. W szczególności obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Konsekwencje prawne uznania ojcostwa odnoszą się również do nazwiska dziecka, dziedziczenia oraz alimentów.

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego, które jeszcze się nie urodziło

Polskie prawo daje możliwość uznania dziecka poczętego, które jeszcze się nie urodziło.

Co daje uznanie ojcostwa przed porodem?

Takie rozwiązanie pozwala na wykonywanie praw i obowiązków ojca od samego początku życia dziecka.

Rodzice będą wspólnie rozstrzygali o istotnych sprawach dziecka. Do takich spraw zaliczamy przykładowo kwestie dotyczące leczenia dziecka czy wyboru imienia czy miejsca pobytu.

Gdzie zgłosić uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadcza, że jest ojcem dziecka. Do uznania ojcostwa niezbędne jest również potwierdzenie matki (jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny).

Wcześniej warto dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne. Często urzędy wymagają dowodów osobistych lub paszportów rodziców, a także zaświadczenia lekarskiego lub karty ciąży.