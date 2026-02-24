934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,0 proc.
Nowe dane GUS dotyczące bezrobocia
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.
