Strona główna » Prawo » Praca » Renty » Wysokość renty » Od 1 marca 2026 r. 1483,87 zł co miesiąc z ZUS. Kto może dostać taką rentę?

Od 1 marca 2026 r. 1483,87 zł co miesiąc z ZUS. Kto może dostać taką rentę?

17 lutego 2026, 17:44
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak dostać rentę chorobową z ZUS?
Shutterstock

Od 1 marca 2026 r. najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie do 1 978,49 zł brutto. Gdy ZUS uzna, że niezdolność do pracy jest częściowa, to świadczenie będzie nieco niższe i po waloryzacji wyniesie co najmniej 1483,87 zł. Kto może otrzymać takie wsparcie? Czy na rencie chorobowej można pracować?

Dla kogo renta chorobowa z ZUS? Jest kilka warunków

W sytuacji, gdy choroba utrudnia pracę, możemy starać się o pomoc finansową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy wymagają tu spełnienia kilku warunków. Otóż ZUS przyzna rentę chorobową, jeżeli chory ma wymagany staż ubezpieczeniowy i jest niezdolny do pracy. Poza określonymi wyjątkami, niezdolność do pracy powinna też powstać w czasie okresu składkowego lub nieskładkowego.

Ale uwaga! ZUS nie przyzna renty osobie, która ma prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo spełnia warunki, aby taką emeryturę otrzymać.

Co zrobić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Do uzyskania renty potrzebny jest wniosek. Najłatwiej jest skorzystać z formularza ERN dostępnego na stronie internetowej ZUS. Do wniosku załączamy potrzebne dokumenty m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) i zaświadczenie o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ERP-6).

Gdy do ZUS-u wpływa prawidłowo wypełniony wniosek, to rozpoczyna się procedura orzecznicza. Niezbędne orzeczenie lekarskie wydają lekarze orzecznicy ZUS-u. Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem, możemy się odwołać. W drugiej instancji orzekają komisje lekarskie. Warto wspomnieć, iż od początku 2027 roku zasadą będzie jednoosobowe orzekanie w obu instancjach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

ZUS może uznać, że chory jest niezdolny do pracy, jeżeli całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W myśl przepisów całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Ile wynosi renta chorobowa i od czego zależą kwoty z ZUS?

Od stopnia niezdolności do pracy zależy wysokość renty. Ale nie tylko. Na kwotę świadczenia wpływa też staż ubezpieczeniowy, wysokość zarobków wskazanych do obliczenia podstawy wymiaru renty i od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu uzyskania prawa do renty.

Jeżeli ZUS nie może ustalić podstawy wymiaru renty (przeciętnej podstawy wymiaru składek), to przyzna rentę w wysokości najniższego świadczenia.

Co ważne, najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie od marca o 99,58 zł do kwoty 1 978,49 zł brutto. Waloryzacja obejmie też kwotę renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (której wartość to 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Od początku marca najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 1483,87 zł. Teraz to 1409,18 zł (brutto).

Waloryzacja odbywa się z urzędu. Jeśli już pobieramy rentę, to nie musimy składać wniosku o zwaloryzowane świadczenie.

Pamiętajmy, iż rentę chorobową ZUS może przyznać na stałe (jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały) albo na określony czas (gdy niezdolność ma charakter czasowy).

Czy pobierając rentę mogę pracować?

Renta chorobowa nie pozbawia prawa do wykonywania pracy. Trzeba jednak pamiętać o tzw. limitach dorabiania. Ich przekroczenie zmniejsza świadczenie albo je zawiesza. Kwoty graniczne zmieniają się co kwartał. Od 1 marca 2026 r. przychody powyżej kwoty 6438,50 zł, spowodują zmniejszenie wysokości świadczenia. Przekroczenie kwoty przychodu 11 957,20 zł będzie skutkowało zawieszeniem renty chorobowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 26);

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 202):

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M. P. z 2026 r., poz. 209).

