Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie

Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie

04 marca 2026, 13:26
Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – napisał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że to najniższy poziom w całej UE.

„Dziś Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – najniżej w całej UE. Na koniec 2025 r. w Polsce pracowało 17,35 mln osób, to o niemal 100 tys. więcej niż rok wcześniej” – napisał Domański w środę na platformie X.

Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie

Zgodnie z danymi GUS za styczeń, bezrobocie liczone według polskiej metodologii wyniosło 6 proc.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w styczniu w Polsce 3,1 proc., wobec 3,2 proc. w grudniu - podał Eurostat. Jest to najniższy wynik w UE. Poziom 3,1 proc. odnotowała w styczniu również Bułgaria.

Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 563 tys. wobec 567 tys. w grudniu.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Prawo
Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
04 mar 2026

Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – napisał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że to najniższy poziom w całej UE.
Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot
04 mar 2026

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na czwartek zaplanowano lot największym dostępnym samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Apel Tuska: kto nie musi, niech nie leci na Bliski Wschód
04 mar 2026

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że ci, którzy lecą dzisiaj na Bliski Wschód, jutro być może będą czekać na pomoc państwa polskiego przy ewakuacji. Zwracam się do wszystkich jeszcze raz: kto nie musi, niech nie leci - zaapelował szef rządu.
Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły
04 mar 2026

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Z tego jesteśmy dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.
Za przewlekłość sądu między 2000 zł a 20 000 zł. W praktyce 3000 zł - 4000 zł [Skarga]
03 mar 2026

Od przeszło 20 lat obowiązuje specjalna ustawa, która pozwala otrzymać osobie poszkodowanej przez przewlekłość od 2000 zł do 20 000 zł. Niestety w praktyce jest to raczej 2000 zł - 4000 zł, a nie maksymalne 20 000 zł. Skarga na przewlekłość podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w krótkim terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia.
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
03 mar 2026

Trwa seria odbierania przez PZON pkt w orzeczeniach o niepełnosprawności dzieciom w spektrum autyzmu. Wraz z ich dorastaniem lekarze orzecznicy wyłapując wszelkie przejawy samodzielności dzieci (np. umiejętność przedstawienia się, chodzenia do szkoły, wiązania butów) i uznają je za niezależne od rodziców. To, że dziecko autystyczne wymaga stałej opieki bo ma problemy z interakcjami w szkole czy sklepie, nie ma znaczenia. Dziś kolejny list naszej czytelniczki w tej sprawie.

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
03 mar 2026

Kto obejmie spadek z ustawy, gdy w małżeństwie nie ma dzieci? Czy dobrym rozwiązaniem jest tzw. testament wzajemny? Co z zachowkiem? To ważne pytania, które często zadają sobie małżonkowie. Jakie są odpowiedzi?
Konieczna jest szersza edukacja. Tylko ponad 7,5 mln osób w 2025 r. miało zastrzeżony numer PESEL. Czy zmieni się to w 2026 r.?
03 mar 2026

Eksperci biją na alarm. Zdecydowana większość Polaków nie ma jeszcze zastrzeżonego numeru PESEL. Na koniec ub.r. zastrzeżonych było ponad 7,5 mln numerów PESEL. Oznacza to, że 25,4 mln dorosłych Polaków jeszcze nie zabezpieczyło się w tej kwestii.

