Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – napisał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że to najniższy poziom w całej UE.
„Dziś Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – najniżej w całej UE. Na koniec 2025 r. w Polsce pracowało 17,35 mln osób, to o niemal 100 tys. więcej niż rok wcześniej” – napisał Domański w środę na platformie X.
Zgodnie z danymi GUS za styczeń, bezrobocie liczone według polskiej metodologii wyniosło 6 proc.
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w styczniu w Polsce 3,1 proc., wobec 3,2 proc. w grudniu - podał Eurostat. Jest to najniższy wynik w UE. Poziom 3,1 proc. odnotowała w styczniu również Bułgaria.
Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 563 tys. wobec 567 tys. w grudniu.
