Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bezrobotnej - od kiedy, zasady

Ubezpieczenie zdrowotne a status bezrobotnego

Rejestrując się jako osoba bezrobotna podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, od kiedy to ubezpieczenie będzie Cię obowiązywało.

Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest objęta ubezpieczeniem z innego tytułu. Status osoby bezrobotnej obowiązuje od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i od tego momentu osoba bezrobotna zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to obowiązuje jeszcze przez 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej.





Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia

Składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna opłaca właściwy urząd pracy, w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia. Osoba bezrobotna ma prawo zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zgłoszenia członków rodziny należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodzin uzyskują prawo do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Za członka rodziny uważa się:

dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat,

wnuka,

małżonka,

krewnych wstępnych (rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie, mają zagwarantowane prawo do świadczeń. Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet, jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, pomimo ustawowego obowiązku.

Obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczenia

Bezrobotny, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny.

Zwolnienie lekarskie a status bezrobotnego

Rejestrując się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna należy oświadczyć, że jest się zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim rejestracja nie jest możliwa, ale osoba bezrobotna, posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim.

W razie choroby należy wziąć zwolnienie lekarskie z NIP-em swojego urzędu pracy. Niestawiennictwo w wyznaczonym terminie wizyty w urzędzie będzie wówczas traktowane jako usprawiedliwione, ale o zwolnieniu należy poinformować urząd pracy w ciągu 2 dni. Kolejnego dnia po zakończonym zwolnieniu należy zgłosić się do urzędu pracy w celu potwierdzenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Urząd pracy ma prawo wyrejestrować bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy w skutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez okres 90 dni. Przerwy krótsze niż 30 dni nie wpływają na liczenie 90-dniowego okresu od początku. Pozbawienie statusu nastąpi wówczas z upływem ostatniego dnia 90-dniowego okresu.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

