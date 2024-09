Zasiłki dla bezrobotnych w górę? Ile? Kiedy? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 roku? Komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Czy zasiłek dla bezrobotnych ulegnie zmianie w 2025 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na podstawie ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przysługuje tylko bezrobotnym, którzy całkowicie utracili pracę oraz spełniają określone warunki. Może być wypłacany przez 180 dni lub 365 dni w zależności od miejsca zamieszkania, wieku, czy też posiadania dzieci.

Zasiłki dla bezrobotnych: ile wynoszą w 2024 r.

Od 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

1662,00 zł brutto ( 1512,42 zł netto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

brutto ( netto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 1305,20 zł brutto (1187,73 zł netto) – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Osobom bezrobotnym, które mają staż pracy niższy niż 5 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. wynosi on 1329,60 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w kolejnych miesiącach wynosi 1044,16 zł brutto. Osoby bezrobotne, legitymujące się stażem pracy, który wynosi co najmniej 20 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. wynosi on 1994,40 zł brutto przez pierwsze 90 dniach pobierania zasiłku, a w kolejnych miesiącach wynosi 1566,24 zł brutto.

Zasiłki dla bezrobotnych w górę? Ile? Kiedy?

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu nie dokonuje się waloryzacji. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku „Monitor Polski". Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. zostanie opublikowany na początku 2025 r. Na tej podstawie zostanie ustalone, czy z dniem 1 czerwca 2025 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych ulegnie zmianie. 16 lipca 2024 r. w „Monitorze Polski” został opublikowany komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. W komunikacie przekazano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7 proc.).