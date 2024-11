Darowizna pieniężna od siostry dla brata. Czy jest możliwe zwolnienie z podatku, jeżeli przelew trafia na konto jego żony?

Jakie skutki podatkowe wiążą się z sytuacją, gdy brat otrzymuje darowiznę pieniężną od swojej siostry, ale środki te trafiają na konto jego żony? Czy taka operacja, mimo że formalnie odbiega od typowego przelewu na rachunek obdarowanego, nadal pozwala na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla darowizn w obrębie najbliższej rodziny?

Darowizny pieniężne w kręgu najbliższej rodziny mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Ale co w sytuacji, gdy środki pieniężne zamiast na konto obdarowanego – na przykład brata – trafiają na rachunek bankowy należący do jego żony? Czy taka operacja nadal pozwala na skorzystanie zw zwolnienia podatkowego? Taki przypadek został przedstawiony Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, który szczegółowo wyjaśnił, jak interpretować przepisy w tej konkretnej sytuacji.

REKLAMA

Darowizna od siostry na rachunek bankowy należący do żony. Co ze zwolnieniem podatkowym?

REKLAMA

Ww wniosku o interpretację podatnik wskazał, że planuje zawrzeć ze swoją siostrą umowę darowizny, na mocy której otrzyma od siostry darowiznę pieniężną w kwocie przekraczającej kwotę wolną o podatku. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a darowizna będzie dokonana przelewem, na podany w umowie rachunek bankowy należący wyłącznie do jego żony, z którą pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. W terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny podatnik zamierza dokonać zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy w przypadku dokonania stosownego zgłoszenia darowizny w należytym terminie, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jego zdaniem, będzie on uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, przewidzianego dla najbliżej rodziny. Co na to urząd skarbowy?

Warunki zwolnienia z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok przekracza kwotę określoną wolną od podatku - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych powinno być dokonane na formularzu SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Darowizna od siostry bez podatku, jeżeli występuje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa

Warunkiem koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe obdarowanego zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu. Wyjątkiem objęte zostały jedynie dwie sytuacje nie wypełniające wprost literalnego brzmienia ww. przepisu, kiedy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały/zostaną przekazane:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

bezpośrednio na rachunek bankowy dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej), ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem (spółdzielnią mieszkaniową) oraz

na rachunek indywidualny męża/żony obdarowanego jeżeli występuje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa.

REKLAMA

W związku z powyższym Dyrektor KIS uznał, że "skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek indywidualny Pana żony w wykonaniu darowizny wyłącznie na Pana rzecz będzie możliwe ze względu na wspólność majątkową istniejącą między Panem a Pana żoną (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków określonych w omawianym przepisie)".

"Nabycie przez Pana środków pieniężnych tytułem darowizny przekazanej przez Pana siostrę na Pana rzecz (udokumentowanej dowodem przekazania na rachunek bankowy Pana żony, z którą posiada Pan wspólność majątkową), będzie w całości podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym nie będzie Pan zobowiązany do zapłacenia podatku od spadków i darowizn od darowizny z uwagi na istniejącą w Państwa małżeństwie wspólność ustawową małżeńską" - postanowił urząd skarbowy.