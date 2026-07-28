REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Darowizny » Darowizna pieniężna » Gotówka od matki to problem? Skarbówka wyjaśnia, czy jest to darowizna z podatkiem

Gotówka od matki to problem? Skarbówka wyjaśnia, czy jest to darowizna z podatkiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lipca 2026, 07:52
Adam Kuchta
Gotówka od matki: Czy taka darowizna jest z podatkiem? KIS wyjaśnia na konkretnym przykładzie
Gotówka od matki: Czy taka darowizna jest z podatkiem? KIS wyjaśnia na konkretnym przykładzie
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Czy jeśli mieszkasz w Polsce, ale nie masz jeszcze pobytu stałego, możesz legalnie przyjąć od matki dużą gotówkę – i nie zapłacić ani złotówki podatku? Najnowsza interpretacja podatkowa pokazuje, że to możliwe. Klucz tkwi w zaskakującym wyjątku zapisanym w przepisach, o którym wie niewielu cudzoziemców mieszkających w Polsce.

rozwiń >

Czy można otrzymać dużą darowiznę w gotówce od matki i nie zapłacić z tego tytułu ani grosza podatku? Tak, ale tylko pod pewnymi warunkami. Najnowsza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 11 kwietnia br. rzuca nowe światło na skomplikowaną sytuację podatkową osób, które nie mają jeszcze pobytu stałego w Polsce, ale żyją tu, pracują i planują inwestycje – na przykład zakup mieszkania. Cała sprawa dotyczy obywatelki jednego z państw sąsiednich, która planuje otrzymać od swojej matki darowiznę w gotówce. Brzmi prosto? W praktyce to prawdziwy labirynt przepisów, wyjątków i niuansów prawnych.

REKLAMA

REKLAMA

Matka chciała pomóc córce kupić mieszkanie. Problemem okazały się przepisy podatkowe

Punktem wyjścia do tej interpretacji jest dość zwyczajna sytuacja: matka chce pomóc córce, która mieszka w Polsce, przekazując jej znaczną kwotę pieniędzy na zakup mieszkania. Rodzina ma silne więzi, pieniądze pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, wszystko jest udokumentowane. Problem pojawia się, gdy dochodzimy do miejsca, gdzie polskie prawo nakłada na nas obowiązki związane z podatkiem od spadków i darowizn.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – każde nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny, które ma miejsce w Polsce, podlega w zasadzie opodatkowaniu. Jednak – i to jest kluczowe – istnieją wyjątki. I właśnie na ten wyjątek powołuje się kobieta, która zwróciła się z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej. Jej sytuacja to idealny przykład tego, jak przepisy mogą działać na naszą korzyść – pod warunkiem, że znamy ich szczegóły.

Kiedy darowizna nie podlega zgłoszeniu i opodatkowaniu?

Zaskoczeniem może być fakt, że mimo iż pieniądze trafiają fizycznie na terytorium Polski, a cała operacja ma miejsce w oddziale polskiego banku, nie musi to automatycznie oznaczać obowiązku podatkowego. Jak to możliwe?

REKLAMA

Chodzi o art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten przewiduje wyjątek od opodatkowania darowizny, jeśli spełnione są trzy warunki jednocześnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  2. obdarowany nie posiada obywatelstwa polskiego ani miejsca stałego pobytu w Polsce oraz
  3. darczyńca nie posiada obywatelstwa polskiego ani miejsca stałego pobytu w Polsce.

I właśnie te trzy punkty uratowały wnioskodawczynię od podatku. Choć mieszka ona w Polsce od kilku lat, posiada jedynie zezwolenie na pobyt czasowy. To oznacza, że formalnie – w rozumieniu prawa podatkowego – nie posiada w Polsce stałego miejsca pobytu. Jej matka również mieszka za granicą i nie posiada polskiego obywatelstwa. Takie zestawienie sprawia, że nawet gotówkowa darowizna zrealizowana na terenie Polski – o ile odbywa się przy zachowaniu odpowiednich formalności – nie podlega podatkowi. Brzmi niewiarygodnie? A jednak.

Zobacz również:

To rozwiązanie nie dotyczy wszystkich. Decyduje moment otrzymania darowizny

Interpretacja Dyrektora KIS nie tworzy nowego prawa – ona jedynie tłumaczy istniejące przepisy na konkretnym przykładzie. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób mieszkających w Polsce w podobnej sytuacji może poczuć ulgę. Zwłaszcza ci, którzy dopiero oczekują na zezwolenie na pobyt stały. W świetle tej interpretacji – dopóki go nie mają, są traktowani inaczej niż rezydenci z pełnym prawem stałego pobytu.

Oczywiście kluczowe jest zachowanie chronologii wydarzeń. Jeżeli dana osoba otrzyma decyzję o pobycie stałym przed datą przekazania darowizny – cała konstrukcja się sypie i obowiązek podatkowy jednak powstaje. Decydujący jest więc moment przekazania pieniędzy i status stron w tej konkretnej chwili.

Nie bez znaczenia jest również forma darowizny. W tym przypadku pieniądze były przekazane bezpośrednio przez matkę do rąk córki, poprzez wpłatę gotówkową na jej rachunek bankowy. Umowa darowizny została zawarta w zwykłej formie pisemnej, bez udziału notariusza. Tytuł przelewu – jasno wskazujący, że jest to darowizna – stanowi dowód przekazania środków.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Przed otrzymaniem pieniędzy warto sprawdzić jedną rzecz

To, co może wydawać się najważniejsze w tej historii, to świadomość prawa. Kobieta, która wystąpiła o interpretację, wykazała się nie tylko rozwagą, ale też odpowiedzialnością – nie czekała, aż urząd skarbowy sam się upomni o podatek, tylko zawczasu poprosiła o interpretację. Takie podejście się opłaciło – dosłownie i w przenośni.

Warto więc pamiętać: nawet jeśli jesteś cudzoziemcem, mieszkasz w Polsce, ale nie masz jeszcze pobytu stałego – i planujesz otrzymać pomoc finansową od bliskich – istnieje szansa, że unikniesz podatku. Ale to wymaga dokładnego przygotowania, odpowiednich dokumentów oraz znajomości przepisów.

Polska, pieniądze i prawo – nie zawsze oczywiste połączenie

Sprawa ta pokazuje, jak bardzo skomplikowane są polskie przepisy podatkowe – i jak wiele zależy od detali. Obywatele innych krajów, którzy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, bezpieczeństwa czy możliwości rozwoju, często nie są świadomi swoich praw i obowiązków wobec fiskusa. Tymczasem interpretacje takie jak ta z 11 kwietnia 2025 r. mogą stanowić dla nich ważne źródło wiedzy – a czasem też realne oszczędności.

Czy polski system podatkowy sprzyja osobom z zagranicy? Opinie są podzielone. Jedno jest pewne: jeśli zna się reguły gry, można uniknąć kosztownych błędów. A czasem nawet – zgodnie z prawem – nie zapłacić ani złotówki podatku od darowizny wartej dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.

Co dalej?

Dla wielu cudzoziemców, którzy planują długoterminowy pobyt w Polsce, sytuacja opisana w tej interpretacji może być tylko etapem przejściowym. Wraz z uzyskaniem pobytu stałego zmienia się nie tylko ich status w kraju, ale również sytuacja podatkowa. Darowizny otrzymywane po tej dacie – nawet od najbliższej rodziny – trzeba już będzie odpowiednio zgłosić, a często także opodatkować. Chyba że skorzystają ze zwolnień przysługujących najbliższej rodzinie, przy spełnieniu wymogów formalnych.

Jedno jest pewne – warto być świadomym, planować z wyprzedzeniem i nie bać się pytać urzędów o interpretację. Bo czasem wystarczy dobrze sformułowane pytanie, by uniknąć kosztownego problemu.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 11 kwietnia 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.24.2025.2.MM

Zobacz również:
Powiązane
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, w których jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, w których jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Renta wdowia nawet dwa razy wyższa? Padła konkretna data. Tysiące seniorów czeka na te zmiany
Renta wdowia nawet dwa razy wyższa? Padła konkretna data. Tysiące seniorów czeka na te zmiany
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie licz na zasiłek krzycząc w MOPS: Co to Panią obchodzi. Niech to Panią nie interesuje. Nie muszę Pani tego mówić. Jest Pani wścibska. Jest Pani śmieszna
28 lip 2026

Takich słów użyła osoba próbująca wyłudzić świadczenia z MOPS udając osobę bezdomną. Mężczyzna pobierał zasiłek stały przyznany z tytułu niepełnosprawności, deklarując jednocześnie status osoby bezdomnej i samotnej. Podczas wywiadu środowiskowego MOPS podjął czynności zmierzające do weryfikacji jego faktycznej sytuacji bytowej i majątkowej.
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
28 lip 2026

Karta parkingowa jest wystawiana osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i ma ułatwić im poruszanie się w przestrzeni publicznej. Z karty może skorzystać także opiekun osoby niepełnosprawnej, który akurat ją przewozi. Dokument wydawany jest także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.
Dlaczego opłaca się przejść na emeryturę właśnie w lipcu? ZUS wyjaśnia. Jak dostać ostatnią pensję i pierwszą emeryturę za ten sam miesiąc
28 lip 2026

Każda osoba, która chce przejść na emeryturę zastanawia się nad wyborem miesiąca, który będzie dla niego najkorzystniejszy. Nie ma złotego środa, bo każdy z nas ma inna sytuację życiową i zawodową. Jeśli jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym to lipiec jest jednym z korzystniejszym miesiącem, aby rozważyć taką możliwość. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną, której podlega nasz zgromadzony na koncie kapitał - pisze Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.
ZUS: Sierpniowe emerytury i renty w 2026 r. będą wypłacone wcześniej niż zwykle
28 lip 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje w komunikacie z 28 lipca, że emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 sierpnia 2026 r., otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę 15 sierpnia.

REKLAMA

Miał zdany egzamin na prawo jazdy. Dostał 1500 zł kary i zakaz prowadzenia auta
28 lip 2026

Zdał egzamin na prawo jazdy, dostał tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, ale nie odebrał na czas plastikowego dokumentu. Sąd ukarał go grzywną 1500 zł i zakazał prowadzenia aut na pół roku – tak, jakby w ogóle nie miał uprawnień. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego, wskazując na fundamentalny błąd. To sprawa, która powinna zainteresować każdego kierowcę.
WSA: MOPS miał rację, że osoba niepełnosprawna udawała. Ale nie można generalizować
28 lip 2026

Czy osoby niepełnosprawne udają i symulują w WZON I MOPS niepełnosprawność? Takie pytanie wpadło mi w oko na jednym z forów internetowych gromadzących osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Internautka opisywała jak matka i córka podjechały samochodem na komisję WZON przyznającą punkty do świadczenia wspierającego (poziom potrzeby wsparcia). Były w pełni sprawne. Po wyjściu z samochodu jedna z kobiet usiadła na wózku inwalidzkim (wyciągniętym za bagażnika), przygarbiła się. Tak obie panie weszły na komisję. A po wyjściu pod samochodem jedna z nich z radością krzyknęła „Udało się”. I dalej była dyskusja internautów. Podzielili się na dwa obozy. Pierwsza grupa rozmówców zinterpretowała „Udało się” jako „Oszukaliśmy WZON, mamy świadczenie wspierające, cieszymy się”. Druga grupa mówiła „Dlaczego piszecie tak paskudne rzeczy o osobach niepełnosprawnych. Skąd wiecie, że kobiety udawały. Przecież niepełnosprawność (i to poważna) mogła być niewidoczna dla osób postronnych. Wiele osób z drugiej grupy opisywało swoją niepełnosprawność, która była niewidoczna dla innych. Z dyskusji wynika, że krzywdzące stawianie
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
27 lip 2026

Nowe przepisy nie czekają na koniec urlopu, a zmiany w prawie nie zwracają uwagi na Twój kalendarz. Nowe obowiązki, kary, interpretacje i orzeczenia pojawiają się przez cały rok.
INFORLEX Asystent AI rozwija nowe specjalizacje
27 lip 2026

Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera specjalistów w codziennej pracy. W obszarach takich jak podatki, kadry czy prawo cały czas pojawiają się nowe pytania, przy których liczy się nie tylko szybkość odpowiedzi, ale przede wszystkim ich wiarygodność. Dlatego INFORLEX konsekwentnie rozwija swojego Asystenta AI, udostępniając kolejne specjalizacje tematyczne. Nowe obszary obejmują m.in. koszty uzyskania przychodów w PIT, zatrudnianie cudzoziemców oraz czas pracy i urlopy.

REKLAMA

Tę pamiątkę z wakacji możesz stracić już na lotnisku. Do tego grozi mandat [WYWIAD]
27 lip 2026

Wakacyjna pamiątka w postaci egzotycznej sadzonki, owocu czy garści nasion może skończyć się nie tylko konfiskatą na granicy i mandatem, ale też stanowić zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska. Tylko w 2025 roku na Lotnisku Chopina funkcjonariusze zatrzymali 7,5 tony produktów roślinnych spoza Unii Europejskiej. Eksperci z Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej GIORiN przypominają, że nawet pojedyncza roślina może przenosić groźne szkodniki i choroby niewidoczne gołym okiem.
Ilu przestępców ułaskawili prezydenci? Kancelaria Prezydenta RP ujawniła oficjalne dane – liczby zaskakują
27 lip 2026

Prezydenci RP od 1990 roku ułaskawili łącznie 8467 osób – wynika z danych, jakie Kancelaria Prezydenta przekazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Skala korzystania z prawa łaski dramatycznie się jednak zmieniała. Lech Wałęsa w pierwszych latach transformacji ułaskawiał setki, a nawet ponad tysiąc osób rocznie. Obecnie prezydenci robią to znacznie rzadziej – często jedynie kilka razy w roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA