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Zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów w 2026 roku - limit emerytury 4451,78 zł i wizyta na poczcie, chyba, że senior ukończył 75 lat

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28 lipca 2026, 08:28
oprac. Paweł Huczko
telewizor, abonament rtv
Poczta Polska: nie wszyscy emeryci są zwolnieni z abonamentu RTV
Shutterstock

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Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i miesięcznie otrzymują emeryturę nie większą niż 4451,78 zł (brutto) są zwolnieni z opłaty abonamentu RTV. Aby udokumentować aktualną kwotę emerytury muszą zgłosić się do placówki pocztowej - informuje na swojej stronie internetowej Poczta Polska. Zwolnienie dotyczy ponadto m.in. osób po 75 roku życia, bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami.

Poczta Polska: emerytura do 4451,78 zł brutto zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV

Poczta Polska SA jest operatorem wyznaczonym, a więc m.in. realizuje zadania związane z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem abonamentu RTV, a także kontroluje spełnianie obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych wskazuje osoby zwolnione od uiszczania opłaty. Wśród nich są seniorzy, których miesięczna emerytura nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. W myśl tej zasady, w 2026 r. świadczenie tych osób nie może być większe niż 4451,78 zł brutto. Potwierdziła to Poczta Polska w zaktualizowanym na 2026 rok wykazie zwolnień z abonamentu RTV.

Zmiana w zakresie ustalania wysokości emerytury, od której obowiązuje zwolnienie z abonamentu RTV, odbywa się raz w roku na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Ostatni taki komunikat GUS wydał 9 lutego 2026 r., tym samym kwota została zwiększona z dotychczasowych 4090,86 zł (ta kwota obowiązywała dla celów zwolnień z abonamentu RTV w 2025 roku.

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Trzeba pójść do placówki Poczty Polskiej i okazać dowód osobisty i decyzję dotyczącą wysokości emerytury

Osoba uprawniona do zwolnienia z abonamentu RTV, aby zostać nim objęta, musi zgłosić się w placówce pocztowej i okazać wymagane przez przepisy dokumenty. W przypadku emerytów 60+ są to:
- dowód osobisty oraz
- decyzja jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).

Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Zwolnienie z abonamentu RTV także dla osób 75+, niepełnosprawnych, bezrobotnych

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od początku następnego miesiąca po dniu złożenia oświadczenia w placówce Poczty Polskiej SA. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat, bo one są zwolnione od abonamentu RTV wyłącznie z uwagi na osiągnięcie tego wieku - a ich dane Poczta ma z bazy PESEL (nie muszą składać żadnych wniosków ani pism w sprawie tego zwolnienia).

Ponadto opłat abonamentowych uiszczać nie muszą również m.in. osoby bezrobotne, niewidome, niesłyszące i z niepełnosprawnościami, w tym inwalidzi wojenni i wojskowi.

Pełna lista zwolnień z abonamentu rtv w 2026 r. w poniższym artykule:

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Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku

W 2026 roku wysokość miesięcznych opłat za abonament RTV wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc;

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

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Zniżki za zapłatę z góry

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2026 wynoszą:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

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2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Ważne

Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo - 10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:

1) za używanie samego odbiornika radiofonicznego:
a) 18,40 zł za dwa miesiące,
b) 27,40 zł za trzy miesiące,
c) 36,90 zł za cztery miesiące,
d) 45,80 zł za pięć miesięcy,
e) 54,10 zł za sześć miesięcy,
f) 63,60 zł za siedem miesięcy,
g) 72,50 zł za osiem miesięcy,
h) 81,50 zł za dziewięć miesięcy,
i) 91,00 zł za dziesięć miesięcy,
j) 99,90 zł za jedenaście miesięcy,
k) 102,60 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 59,20 zł za dwa miesiące,
b) 87,80 zł za trzy miesiące,
c) 118,30 zł za cztery miesiące,
d) 147,00 zł za pięć miesięcy,
e) 173,80 zł za sześć miesięcy,
f) 204,30 zł za siedem miesięcy,
g) 233,00 zł za osiem miesięcy,
h) 261,60 zł za dziewięć miesięcy,
i) 292,10 zł za dziesięć miesięcy,
j) 320,80 zł za jedenaście miesięcy,
k) 329,40 zł za cały rok kalendarzowy.

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Źródło: INFOR
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