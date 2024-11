Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał? Od kiedy? ZUS będzie mógł odmówić lub uchylić prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy nie będą spełniali dodatkowego warunku do przyznania i wypłaty świadczenia.

Świadczenie wychowawcze, tzw. 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Przysługuje niezależnie od dochodu. Jednakże, niektórzy, by go otrzymać, muszą spełniać dodatkowy warunek.

Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał?

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 854), wprowadza dodatkowy warunek do przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Art. 2. [Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP] Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 30 września 2025 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki, o ile dziecko to nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowelizacją, obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie wyżej zacytowanego art. przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie wychowawcze lub otrzymuje świadczenie wychowawcze, realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Realizacja tego obowiązku ma być potwierdzana w wyniku weryfikacji.

800 plus: weryfikacja przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego obywatelom Ukrainy

Weryfikacja przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego będzie przebiegać, tak jak w przypadku prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" oraz "aktywnie w żłobku". Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać z bazy danych SIO (system informacji oświatowej) dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:

uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał; klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Od kiedy?

Z informacji, które uzyskała redakcja Infor.pl od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że powyższe zmiany zaczną obowiązywać od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 czerwca 2025 r. Zakład przekazał, że przyznawanie i wypłata świadczenia wychowawczego w okresie do 31 maja 2025 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach. Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał redakcji Infor.pl, że od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. ZUS będzie weryfikował, czy dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub je pobiera, realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o dane zamieszczone w tym zakresie w systemie informacji oświatowej. Podkreślił, że jeżeli w systemie informacji oświatowej nie zostanie potwierdzone, że dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, ZUS odmówi lub uchyli prawo do świadczenia wychowawczego 800+ na to dziecko.

800 plus kiedy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy?

Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 lutego 2025 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. By zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało przyznanie świadczenia od miesiąca w którym zostanie złożony wniosek. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.