500 plus, 800 plus. Stabilne wsparcie dla rodzin czy kropla w morzu potrzeb?

Program 800 plus, czyli rozwinięcie popularnego świadczenia 500 plus, od lat stanowi istotny element budżetów polskich rodzin. Choć jego założeniem jest pomoc w wychowywaniu dzieci, nie brakuje głosów, że to za mało, by skutecznie wspierać rodziny i przeciwdziałać wyzwaniom demograficznym. Czy 800 plus to teraz stabilna pomoc, czy jedynie doraźne rozwiązanie w obliczu narastających potrzeb?

REKLAMA

Program 800 plus, wcześniej 500 plus, to na pewno istotny element wsparcia polskich rodzin, ale w obliczu rosnących kosztów życia i niekorzystnych trendów demograficznych staje się jasne, że to za mało. Choć program przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci, jego wpływ na dzietność był krótkotrwały, a wzrost kosztów życia w ostatnich latach częściowo zniwelował pozytywne efekty. Takie wnioski nasuwają się po debacie sejmowej nad tym programem.

REKLAMA

Czy 800 plus to dzisiaj wystarczające wsparcie, czy konieczne są kolejne zmiany? Na pewno przydałoby się wprowadzenie bardziej kompleksowej polityki prorodzinnej, która nie tylko zapewni stabilność finansową, ale także stworzy warunki sprzyjające rozwojowi rodzin. Politycy i eksperci podkreślają potrzebę uzupełnienia programu m.in. o wsparcie mieszkaniowe i rozwój opieki nad dziećmi.

Program 500 plus, 800 plus. Liczby mówią same za siebie

Jak poinformowała podczas debaty w Sejmie w dniu 10 stycznia br. wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, w 2023 roku wydatki budżetowe na program 800 plus wyniosły 41,7 miliarda złotych. W ramach świadczenia złożono 5,3 miliona wniosków, dotyczących aż 8,1 miliona dzieci. Przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wyniosła 6,9 miliona, w tym 51,4 tysiąca to dzieci z pieczy zastępczej.

Podniesienie świadczenia z 500 zł do 800 zł od początku 2024 roku miało być odpowiedzią na wzrost inflacji, który w ostatnich latach znacznie uszczuplił siłę nabywczą rodzin. Zdaniem rządu, wyższa kwota pozwala na zniwelowanie części skutków wzrostu cen, co szczególnie dotyka najmłodszych.

Czy 800 plus wpłynęło na dzietność? A co z ubóstwem?

REKLAMA

Jednym z głównych celów wprowadzenia programu 500 plus, a następnie 800 plus, było zachęcenie Polaków do posiadania większej liczby dzieci. Jednak dane wskazują, że efekt był krótkotrwały. Jak zaznaczyła wiceministra Gajewska, program przyczynił się do niewielkiego wzrostu liczby urodzeń jedynie w pierwszych latach jego funkcjonowania. Długofalowy wpływ na demografię pozostał znikomy, co wywołuje pytania o potrzebę szerszych działań prorodzinnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Raport rządowy jednoznacznie pokazuje, że program znacząco zmniejszył ubóstwo wśród dzieci. Jednak wzrost inflacji w latach 2022–2023 częściowo zniwelował ten efekt. Podniesienie świadczenia do 800 zł to krok w stronę poprawy sytuacji materialnej rodzin, ale czy to wystarczy?

Podczas debaty sejmowej posłowie z różnych ugrupowań zwracali uwagę na konieczność uzupełnienia programu o inne formy wsparcia. Odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych wymaga kompleksowej polityki rodzinnej, która obejmie mieszkalnictwo, elastyczne formy zatrudnienia dla matek oraz rozwój opieki nad małymi dziećmi – wskazywali posłowie.

„Wkrótce nawet program 1000 plus nie wystarczy”

Bożena Borys-Szopa z PiS przypomniała, że program 800 plus jest jednym z kluczowych osiągnięć rządu Zjednoczonej Prawicy. „Zmienił rolę państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej” – podkreśliła.

Z kolei Joanna Frydrych z KO zwróciła uwagę na brak waloryzacji świadczenia w poprzednich latach. „To doprowadziło do wzrostu ubóstwa wśród dzieci” – powiedziała. Przedstawiciele ugrupowań takich jak Polska 2050 czy PSL, nawoływali do stworzenia długofalowej strategii demograficznej, która wykraczałaby poza to jedno świadczenie.

Niektórzy politycy, jak Grzegorz Płaczek z Konfederacji, wyrażali wątpliwości co do skuteczności programu. „Wkrótce nawet program 1000 plus nie wystarczy, by zapewnić godne warunki życia rodzinom” – stwierdził.

Choć program „Rodzina 800 Plus” znacząco odciąża budżety polskich rodzin, rosnące koszty życia i potrzeba bardziej kompleksowej polityki społecznej stawiają pod znakiem zapytania jego długoterminową skuteczność. Wyzwania takie jak drogie mieszkania, trudności z dostępem do opieki nad dziećmi czy brak elastycznych form zatrudnienia nadal pozostają nierozwiązane.

Rodzina 800 plus w 2025 roku - okres oświadczeniowy i terminy składania wniosków

Świadczenie z programu „Rodzina 800+” przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W 2025 roku osoby, które chcą zachować ciągłość wypłat, muszą pamiętać o dwóch kluczowych terminach:

1 lutego 2025 r. – to moment, od którego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy,

– to moment, od którego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, 30 kwietnia 2025 r. – ostateczny termin, aby zachować płynność finansową i otrzymać pierwszą wypłatę świadczenia już w czerwcu.

Rodzice, którzy złożą wniosek do końca kwietnia, mogą być pewni, że środki za czerwiec zostaną wypłacone terminowo. Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne kanały to:

platforma PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczna.

Pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na konto bankowe wskazane we wniosku. Zobacz artykuł: Termin na złożenie wniosku o 800 plus w 2025 r. – dwie ważne daty dla rodziców