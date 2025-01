Darmowe bilety i parkowanie dla wszystkich krwiodawców. Jako symboliczny wyraz uznania i zachęta dla kolejnych osób

I to nie dla każdej osoby 75+, ale takiej, która nie ma prawa do emerytury i renty. To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba 75+ ma emeryturę i rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby.